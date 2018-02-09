Как живет дочь Билла Гейтса

Билл и Мелинда Гейтс держат свою личную жизнь в секрете. Однако их 21-летняя дочь Дженнифер не отличается подобной скрытностью, и недавно Инстаграм девушки стал темой для обсуждения в прессе по всему миру.

После такого пристального внимания со стороны прессы Дженнифер закрыла свой Инстаграм от посторонних лиц, но журналистам все же удалось получить общее впечатление о том, каково это — быть частью знаменитой состоятельной семьи. Тут надо отдельно отметить, что свое многомиллионное состояние Билл Гейтс завещал разделить между многочисленными благотворительными организациями, оставляя своим наследникам лишь малую долю заработанного.

О жизни Дженнифер еще 5 лет назад мало кто что знал — до 14 лет девушке категорически запрещали пользоваться социальными сетями. Однако сейчас по ее постам и фотографиям можно буквально полностью восстановить ее биографию.

В этом году Дженнифер заканчивает факультет биологии престижного университета Стенфорд и сейчас серьезно увлекается конным спортом. В прошлом году у нее появился парень родом из Кувейта — Найель Насар, с которым они вместе путешествуют по миру и занимаются лошадьми. Дженнифер сейчас находится на 19-м месте в списке лучших наездников в США.

Найелю 26 лет, и он тоже учился в Стенфордском университете на факультете менеджмента и экономики, окончил его несколько лет назад и сейчас работает жокеем.

Список мест, в которых сделаны фотографии Дженнифер, поражает. Это и Монако, и Монте-Карло, и Арабские Эмираты... Этот Новый год парочка встретила в Кувейте, где вырос Найель. Два года назад девушка три месяца провела в Австралии (в своем Инстаграме она признается, что это время ее очень сильно изменило), а летом 2017 она была на Гавайях. Лондон, Лас Вегас, Париж, Амстердам — все эти знаменательные места уже есть в списке Дженнифер.

Иногда на фотографиях девушки можно увидеть и ее родителей. Так, например, в прошлом году Дженнифер и ее отец Билл провели вместе парочку дней в Вене. На некоторых фотографиях можно также заметить младшую сестры Дженнифер — Фиби, которой сейчас 15 лет.

О том, что будет делать Дженнифер после окончания университета, рассказал сам Билл Гейтс. Он признался, что его дочь пока не планирует посвящать себя биологии или медицине, так как полностью сфокусирована на конном спорте. Именно этому занятию она планирует посвятить себя следующие несколько лет, «а там видно будет», — как пишет сама Дженнифер.