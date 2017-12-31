Как знаки зодиака проводят главную ночь года

До Нового года остались считанные часы. Рассказываем, как празднуют (или не празднуют) в эту ночь разные знаки зодиака.

Овен

31 декабря Овен просыпается с криком «Как, уже?!». Дело в том, что каждый Новый год наступает для Овнов совершенно неожиданно: какой тут праздник, когда такая прорва работы?! Именно поэтому подготовка к Новому году обходится без участия Овна. Зато сам праздник без Овна — штука совершенно немыслимая. А в Новый год Овны отрываются за все неотгуленные 364 дня. А утром слушают про свои подвиги и говорят «Вы все врете, такого не может быть!».

Телец

Тельцы убеждены, что Новый год нужно праздновать традиционно. Именно поэтому барышня-Телец покупает зеленый горошек 1 декабря, а 25 заканчивает украшать дом и упаковывать подарки. Впрочем, 31 декабря она все равно устает смертельно: на столе ведь должно быть как минимум пять салатов. Но лучше восемь. Вечером Телец усаживает родных за красиво накрытый стол и внезапно понимает, что чужая на этом празднике жизни. Потому что все, конечно, красиво и вкусно, но вообще не так, как было в детстве. Кругом обман!

Близнецы

Близнецы обожают Новый год, но считают, что никто не умеет его как следует праздновать. Именно поэтому Близнецы втайне пишут программу вечера, причем обязательно включают в нее конкурс, в котором никто не захочет участвовать, потому что стыд какой-то должен быть у человека, а? У человека — да, а вот у Близнецов — вовсе необязательно. Это нужно учитывать, приглашая Близнецов в гости. И лучше, если в холодильнике не окажется ни сосисок, ни бананов. Ну это мы так, на всякий случай.

Рак

Раки считают Новый год исключительно семейным праздником, поэтому им в голову не приходит отмечать его в ресторане или в клубе. Нет, только дома! При этом важно понимать, что если Рак пригласил кого-то на Новый год, этот кто-то отныне считается членом семьи и не прийти не может. Рак смертельно обидится и будет очень страдать. Именно поэтому в Новый год страдают все близкие Рака: Раки уверены, что после боя курантов полагается есть, произносить тосты и смотреть «Голубой огонек», ну и все на этом. Безудержное веселье, ага.

Лев

Львицы в Новый год желают одного — блистать. Как впрочем, и в любой другой день. Но в Новый год Львицам хочется блистать на фоне всеобщего веселья и радости, поэтому гостям придется плясать и хохотать, хотят они того, или нет. А кто будет сачковать, тому Львица лицо обглодает. Ну, пообещает, по крайней мере.

Дева

Девы терпеть не могут Новый год. Во-первых, это бессмысленные траты, во-вторых, им неясен сам смысл праздника: подумаешь, дата сменилась, а в-третьих, Девы знают, что ночью есть вредно, а майонез вообще нельзя есть, это же отрава! Именно поэтому Дева вежливо досиживает до часу ночи, а потом идет спать. Праздник будет утром. Когда Дева безжалостно растолкает близких в 7 утра и радостно гаркнет: «Снежок выпал! Пошли на лыжах кататься!». В общем, Дева выживает только потому, что у несчастных нет сил ее растерзать.

Весы

Барышня-Весы в Новый год впадает в депрессию. Потому что она ждала волшебную сказку, а получается какая-то унылая пьянка. Совершенно непохожая на красивое новогоднее кино, да. Именно поэтому Весы проводят праздник со смартфоном в руках: в «Инстаграме» в новогоднюю ночь показывают невероятную красоту — кадрированную и фильтрованную. Вот бы и в жизни так можно было, а?

Скорпион

Скорпионы делают вид, что Новый год для них не имеет никакого значения: подумаешь, праздник. Именно поэтому барышню-Скорпиона нужно уговаривать нарядиться и выйти к столу. Она, конечно, придет, но в самый последний момент. И веселиться начнет тоже попозже. Когда выберет жертву, напоит и заставит делать глупости. Эти человечки такие забавные!

Стрелец

Барышня-Стрелец убеждена, что традиционный Новый год — невероятно скучное мероприятие: какой смысл сидеть и набивать пузо перед телевизором, а? Именно поэтому после боя курантов Стрельцы обычно исчезают часика на четыре. А под утро возвращаются: совершенно счастливые и даже, вроде бы, трезвые. А соседи потом спрашивают, откуда взялась такая прекрасная Снегурочка, а? Они ж не вызывали.

Козерог

Козероги ненавидят Новый год, и это, в общем, неудивительно. Потому что у всех праздник, и только у барышни-Козерога печалька: все опять забыли про ее день рождения. Или не забыли, но совершенно точно не подарили подарок. Потому что до Нового года нет смысла, все равно же на Новый год дарить. А после Нового года ни у кого нет денег. Поэтому Козероги к Новому году не готовятся, а в новогоднюю ночь сидят в уголке и смотрят на всех недобро.

Водолей

Новый год — самый любимый праздник Водолея. Честно сказать, девушка-Водолей — единственный человек, который действительно получает от этого праздника удовольствие. Потому что Водолеи правильно готовятся к Новому году: в начале декабря Водолей составляет список друзей и методично всех обзванивает. А потом ей остается выбрать, к кому именно пойти в гости в новогоднюю ночь. И, кстати, Водолей всегда немного опаздывает. Потому что так принято, во-первых, а во-вторых, — салаты резать не заставят.

Рыбы

Рыбы каждый год пытаются устроить идеальный Новый год, но у них, конечно, не получается. Потому что кто-нибудь обязательно придет в джинсах, а не в нарядном платье, кто-нибудь спросит, почему это на столе нет оливье и холодца (чтоб он подавился, зараза), ну кто-нибудь напьется, разумеется. Именно поэтому Рыбка обычно решает, что напрягаться совершенно незачем: все равно эти нечуткие люди все испортят. Но вот идеальное платье купить надо, конечно. И сделать идеальный макияж. Остальное как-нибудь само сделается.