Какая профессия подходит тебе по знаку Зодиака?

Если ты еще не определилась с профессией или давно мечтаешь ее сменить, наш прогноз определенно будет полезен. Учитывай эти рекомендации при выборе работы.

Овен

Овны сильные, волевые, яркие и конкурентоспособные. Быстро развиваются в условиях, где есть место системе мотивации и здоровой конкуренции. Благодаря природной храбрости часто становятся современными героями — полицейскими и пожарными. Овны отлично проявляют себя в сфере рекламы, пиара и организации мероприятий благодаря отличным коммуникативным навыкам и инициативности. Лучшие вакансии: предприниматель, солдат, спасатель. Хороши также в области управления и политики, телевидения, сфере развлечений.

Телец

Одна из характеристик, которой отличается Телец — это стабильность. Усердно работают ради определенных гарантий — бонуса, отпуска, растущей зарплаты, уважения в коллективе. Решительные, терпеливые, честные и методичные, отлично вписываются в команду. Тельцы любят красивые вещи и могут работать с цветами, едой, одеждой, ювелирными изделиями и предметами роскоши. Известны хорошими ораторскими способностями. Лучшие вакансии: бухгалтер, педагог, юрист, дизайнер, шеф-повар.

Близнецы

Близнецам нужна пища для ума и изменяющиеся обстоятельства. Не терпят утомительной или рутинной работы. Профессии, связанные с путешествиями, идеальны для вас. Либо дело, требующее подвижности и общения. Близнецы оптимистичны и полны энергии — их следует поощрять и позволять выражать себя, а не ограничивать традиционными правилами. Лучшие вакансии: биржевой брокер, фотограф, техническая поддержка, учитель, архитектор, спасатель.

Рак

Рак — это зодиакальная Мать (Козерог — отец), поэтому они хорошо справляются с работой, сопряженной с заботой о других людях, с воспитанием и обучением. Однако, речь идет не только о работе с детьми или животными, Раки становятся отличными руководителями, способными опекать целую команду. Они всегда дадут совет и помогут, умеют нести ответственность и решать проблемы. Лучшие вакансии: социальный работник, воспитатель, юрист, учитель, руководитель.

Лев

Лев у руля может привести любую компанию к успеху и прибыли. Бесстрашный, вдохновляющий и независимый, Лев лучше всего работает, когда находится в центре, то есть на руководящей должности. Чтобы не быть управляемым кем-то сверху, Лев проявит достаточно изобретательности и находчивости, чтобы добиться высокого положения, главное для него — это вести, а не следовать. Лучшие вакансии: генеральный директор, агент по недвижимости, дизайнер интерьера.

Дева

Девы известны перфекционизмом и очень хорошо справляются с детально ориентированными профессиями. Они все помнят и очень аккуратны. Многие Девы преуспевают в сфере обслуживания. Письмо, исследования и статистика легко поддаются дотошному мозгу Девы. Они также легко уживаются в любом коллективе, поскольку, как правило, жизнерадостные и неконфликтные. У многих Дев есть способность к языкам. Лучшие вакансии: редактор, учитель, критик, переводчик.

Весы

Что бы мы без них сделали? Они красивы и очаровательны, любезны и интересны. Их миролюбивый характер делает их отличными послами и руководителями команд. Весы любят быть в центре внимания и работать в постоянном окружении других людей. Многие Весы тяготеют к искусству. Лучшие вакансии: музыкант, дипломат, консультант, турагент, гид, руководитель.

Скорпион

Представители знака не боятся конкуренции, ответственности и необходимости выкладываться по полной. Они добиваются превосходных успехов в спорте, но при наличии конкуренции могут добиться высот и в любой другой области. Собственный бизнес у Скорпионов процветает. Работая на кого-то, они так же способны показать превосходный результат, им лишь нужна независимость и доверие работодателя. Лучшие вакансии: детектив, юрист, педагог, ученый, хирург, физик.

Стрелец

Энергичны и полны планов. Быстро принимают решения, часто становятся хорошими руководителями. Многие Стрельцы не лишены духовной составляющей, что приводит их к занятиям, связанным с окружающей средой, животными, психологией, а также религией. Они любят путешествовать. А вот рутина убивает их. Лучшие вакансии: кинолог, редактор, тренер.

Козерог

Козероги очень амбициозны и нуждаются в препятствиях, чтобы быть счастливыми. Козероги определенно очень настойчивы. Большинство из них являются ответственными и добросовестными. Козероги — хорошие управленцы — они будут применять правила и держать всех в тонусе. Если вам нужно что-то сделать правильно (и соответственно стандартам), поручите это Козерогу. Зачастую трудоголики. Лучшие вакансии: менеджер, администратор, редактор, банкир.

Водолей

Качество, которое отличает Водолея от всех остальных, — гуманитарный склад ума. Они любят исследовать авангардные идеи и иметь любопытный и авантюрный характер. Обычно им нравится нетрадиционная работа. Они будут восставать против корпоративной среды, нуждаясь в свободе мысли и движения. Они не будут удовлетворены постоянством и рутиной. Если вам нужен свежий подход, Водолей не подведет вас. Лучшие вакансии: ученый, фермер, авиатор, дизайнер, музыкант.

Рыбы

Творческие и страстные натуры. Преуспевают в сфере творчества и культуры (музыка, танцы, фотография). Отлично способны проявить себя в модной индустрии и дизайне. Так же эти знаки часто интересуют сферы непознанного, так что из Рыб получаются толковые эзотерики, тарологи, парапсихологи. Лучшие вакансии: художник, астролог, физиотерапевт, ветеринар, психолог.