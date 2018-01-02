Какие купальники любит невеста принца Гарри и как следит за фигурой

Повседневные и светские образы 36-летней Меган Маркл доказали, что у будущей жены 33-летнего принца Гарри есть собственный стиль, который нравится многим. А что известно про одежду для пляжа из гардероба избранницы британского принца?

Незадолго до официального объявления о помолвке Меган и Гарри уличные фотографы подловили актрису у дверей магазина пляжной одежды Heidi Klein, куда она зашла во время шопинга в Лондоне. Британский пляжный бренд предлагает множество моделей на разный вкус, ну а фотографии возлюбленной принца в Instagram помогают догадаться, каким моделям отдает предпочтение Меган.

В августе прошлого года она провела отпуск с друзьями в итальянском местечке Позитано, где папарацци сфотографировали ее в бикини и шляпе. Другие снимки актрисы в соцсети демонстрируют еще одну ее излюбленную модель купальника — бандо. Выбирая цвет, звезда сериала «Форс-мажоры» (Suits ) обычно останавливается на черном или небанальных ярких цветных вариантах. Меган смело комбинирует разные оттенки и любит забавные принты. Однако в своей смелости на лавры Эмили Ратажковски не претендует — невеста принца Гарри не позволяет себе слишком откровенные модели. При росте 171 сантиметр Маркл весит 55 килограммов, поэтому может надеть практически любой открытый купальник и выглядеть в нем хорошо. Поддерживать физическую форму ей помогает, конечно, здоровый образ жизни.

Спорт и уход за собой

Как актриса, Меган хорошо знает, что камера прибавляет несколько лишних сантиметров и килограммов, поэтому привыкла следить за весом. Способствуют этому регулярные занятия спортом: фитнес под руководством тренера, бег и йога. До переезда в Лондон Маркл часто ходила на занятия со своей мамой — инструктором по йоге Дорией Редлан. Вдобавок будущая герцогиня Сассекская любит и занятия в одиночестве: домашние медитации при свечах или на берегу моря.

Покинув Торонто, Меган принялась налаживать жизнь в Лондоне, где, к слову, уже была замечена возле магазина средств по уходу за кожей Sarah Chapman.

Питание

Меган Маркл — пример того, как забота о красоте и здоровье может стать частью образа жизни и мировосприятия. Актриса обожает готовить (вместе с будущим женихом Маркл часто проводила время на кухне, и даже помолвочное кольцо принц подарил ей, когда они жарили цыпленка) и придумывать вкусные и легкие блюда. Некоторыми рецептами и результатами кулинарных экспериментов она делилась с читателями своего блога The Tig, пока не закрыла его.

Начинать день Меган предпочитает со стакана теплой воды с лимоном, которую пьет натощак, и не отказывается от легкого завтрака в виде каши с фруктами. Белки необходимы организму, поэтому на обед они всегда представлены на столе Маркл в виде рыбы, мяса или бобовых.

В течение дня избранница принца Гарри обычно перекусывает яблоком или пьет смузи, а на ужин может позволить себе цельнозерновую пасту с сырным или овощным соусом. Ну а если очень хочется, то Меган не отказывает себе в любимых продуктах: порции картошки фри, бокале вина, стакане молочного коктейля. В интервью она рассказывала, что каждый день делает пудинг из семян чиа, а также обожает хумус, морковь, зеленый коктейль и миндальное молоко.