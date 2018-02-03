«Налоговые льготы за иждивенцев в этом году. Как они касаются пенсионеров? Каким образом их оформить».

C 1 января 2018 года в Латвии вступила в действие налоговая реформа, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Существенно, что с нового года уменьшилась ставка подоходного налога с населения (ПНН), который надо платить с той части пенсии, которая превышает необлагаемый минимум, — сейчас это 20% при доходе до 1667 евро в месяц. То есть это коснется как минимум 90 процентов всех латвийских пенсионеров.

Среди прочего введены и льготы по уплате ПНН: налоговая льгота за находящегося на иждивении повышается с 175 евро до 200 евро. Это важно для пенсионеров, у которых есть на иждивении внуки (дети), а также для семей с неработающими супругами. Последних касается то, что с 1 июля 2018 года появятся новые льготы. Постарайтесь не упустить из виду!

А теперь расскажем, что нужно сделать, чтобы использовать эти нововведения.

Кого считают иждивенцем

Основания для назначения льгот перечислены в 13–й статье Закона о подоходном налоге с населения. В первую очередь это содержание иждивенцев, которым не назначена пенсия (кроме тех, кто пенсию потерял):

* несовершеннолетний ребенок;

* ребенок, которые получает общее, профессиональное, высшее или специальное образование до 24 лет;

* внук или приемный ребенок, если с его родителей невозможно взыскать алименты, пока он продолжает получать общее, профессиональное, высшее или специальное образование (до 24 лет);

* несовершеннолетние брат или сестра, пока они получают образование (тоже до 24 лет), если у них нет работоспособных родителей;

* несовершеннолетний ребенок неработающего супруга или лица на иждивении;

* супруг, родители, бабушки–дедушки, дети, не достигшие 18–летнего возраста, если они не работают и признаны людьми с инвалидностью;

* неработающий супруг, на иждивении которого находится несовершеннолетний ребенок с инвалидностью.

Кроме того, с 1 июля будут также льготы за детей неработающего супруга. Точнее так: если у неработающего супруга есть ребенок в возрасте до 3 лет; трое или более детей до 18–летнего или до 24–летнего возраста, из которых хотя бы один моложе 7 лет, пока ребенок продолжает получать образование; пятеро детей до 8–летнего или до 24–летнего возраста, пока ребенок продолжает получать образование.

Что касается пенсионеров

В 2018 году, если пенсионер работает и налоговая книжка подана по месту работы, с его зарплаты будет высчитываться ПНН по ставке 20%. Если его пенсия меньше необлагаемого минимума пенсионера (то есть меньше 250 евро), подав декларацию о доходах, он сможет вернуть переплаченный с зарплаты налог в пределах неиспользованного необлагаемого минимума.

Как видим, льготы касаются находящихся на иждивении внуков. Для того чтобы получать льготы, пенсионеру внука также нужно отметить в налоговой книжке в качестве иждивенца.

Допустим, пенсионер одновременно является инвалидом I группы. Если он не работает, пенсию ему выплачивает Государственное агентство социального страхования (VSAA), принимая во внимание необлагаемый минимум пенсионера. Если работает, то с его зарплаты налоги вычитаются на рабочем месте — начиная с первого евро. Пока этот пенсионер не укажет в налоговой книжке находящихся у него на иждивении внуков, а также что к его пенсии или зарплате следует применять льготу за инвалидность, с него будут брать налоги без учета этих льгот.

Проверить, что льготы применены, можно в Системе электронного декларирования (СЭД) СГД в разделе «Налоговая книжка» или лично, обратившись в любой центр обслуживания СГД.

Если пенсионер в налоговой книжке сделал отметку и указал лицо, выплачивающее доход, которому этой отметкой дает право применять налоговые льготы, то в дальнейшем указанный в книжке работодатель или лицо, выплачивающее пенсию, будет применять льготу при расчете пенсии или заработной платы, таким образом удерживая меньший налог.

Что делать, если вы этого не знали и с вас высчитывали больше налогов, чем нужно? Можно вернуть переплаченные налоги, подав годовую декларацию о доходах.

В случае вопросов или неясностей жители могут звонить по информационному телефону VID для налоговых и других вопросов 67120000.

Когда льготы не применяются

Есть случаи, когда льготы перестают действовать или не начинают действовать.

Например, если бывший иждивенец стал самостоятельно зарабатывать, при этом сумма заработка превышает предусмотренный размер льгот (в 2018 году, напомним, это 200 евро в месяц). Но тут есть и исключения: лишение не применяется, если зарабатывать стал молодой человек до 19 лет, который получает общее, профессиональное, высшее или специальное образование и поработал на летних сезонных работах. Кроме того, получением дохода не считается пенсия по утере кормильца, присвоенная государством;

льготы теряются, если человек получает пособие по безработице (стипендию);

если человека содержит другое лицо;

если это работник микропредприятия;

если человек получает пенсию в рамках Закона о государственных пенсиях, за исключением пенсии по потере кормильца.

Кроме того, не применяют льготы за иждивенца, если этот иждивенец получает облагаемые доходы, превышающие размер налоговых льгот в месяц и к которым применены прогрессивные ставки налога (20%, 23%, 31,4%).

Вот пример. У отца на иждивении 20–летний сын, который учится в университете. Но в феврале сын получил гонорар за авторские права, который превысил 200 евро. Плательщик удержал с дохода 20% — подоходный налог с населения. В связи с этим в этом же месяце отцу не положена льгота за сына.

Работникам микропредприятий вообще не полагаются льготы за иждивенцев и другие облегчения.

Николай КУДРЯВЦЕВ.