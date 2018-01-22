Какие премии платит своим сотрудникам Рижская дума(11)

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Владимир Бучельников
16:27 21.01.2018
Политика / Рига

Руководство Рижской думы в 2017 году выплатило работникам думских департаментов премии в размере нескольких сотен, а некоторым — даже больше тысячи евро, свидетельствует информация на портале «pietiek.com».

Так, департамент жилья и среды до 30 ноября 2017 года выплатил самые большие премии заместителю директора и офис-менджеру директора департамента Инге Ивановой (1318 евро), начальнице управления правового обеспечения Кристине Эрмансоне (1316 евро) и начальнице финансово-хозяйственного отдела Илоне Диманте (1232 евро).

 

Премии в размере 1232 евро получили также начальники жилищного управления, управления окружающей среды и эксплуатационного управления.

 

Департамент премировал 252 работников, потратив на это 109,806 тыс. евро.

 

Премии в размере от 200 до 400 евро получили заведующие кладбищами, энергетики, уборщики и дворники.

 

Как сообщили агентству ЛETA в департаменте, в декабре большинству работников департамента были выплачены доплаты в размере 64 евро до вычета налогов.

 

По распоряжению председателя Рижской думы Нила Ушакова до 30 ноября 2017 года премию в размере 600 евро получил также руководитель департамента образования, культуры и спорта Гунтис Хелманис, в размере 1600 евро — директор ООО «Ригас гайсма» Янис Друлле.

 

Директора департаментов, руководители муниципальной полиции Риги, Рижского строительного управления и других муниципальных структур получили премии в размере 75% месячной зарплаты.

 

Департамент благосостояния в прошлом году выплатил 61 работнику денежные награды на общую сумму 21,809 тыс. евро — по 380 евро большинству работников.

 

Денежные награды в размере 380 евро большинству работников выплатил также департамент собственности, потратив на эти цели в общей сложности 79,040 тыс. евро.

 

194 работника финансового департамента получили премии в размере от 40% до 75% месячной зарплаты.

 

Премии получили также несколько работников администрации самоуправления, исполнительных дирекций и агентств.

LETA / Фото
Комментарии (11)
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П у т и н 17:40 21:01:2018

НИЛМЫСТОБОЙ! Диды ваевале и тоже получали премии, Космодемьянская и Олег Кошевой получили по Лексусу, теперь на нём катается русский мэр.

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СССР 19:12 21:01:2018

А глист то хохол! Прокололся на ДИДЫ от слова диду, по русски Деда, Дед, дедушка... у хохлов дида!

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СС 17:58 21:01:2018

А почему социальным работникам нету премий по 1 000 евро?

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Latviešu patriots 19:28 21:01:2018

А бывшая самая главная интеграторша тоже премию получила?
Интересно сколько на руки, ведь ведь саму интеграцию, будучи руководителем проекта она замотала, как паршивая котяра клубок ниток.

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пользователь 18:17 21:01:2018

109,806 тыс. евро

Ни чего себе - так это ж 109 миллионов!!!

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хоть в думу иди работай 18:52 21:01:2018

А наш хозяин латвийский старый продавшийся врагам чекист и мультимиллионер решил корпоратив провести в феврале (дешевле аренда зала) и за супругов брать по 5€ с носа. Спасибо рабы, что почти тридцать миллионов помогли заработать за год, за это вам в новом году снизим расценки и добавим обязанностей. Нормальные работники начали разбегаться и на их место набирают всякий спитый сброд полувменяемых доходяг. Наверно все в думу побежали штаны протирать и демагогией заниматься.

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а нам срезали зарплаты 18:54 21:01:2018

И народ разбежался. Некому работать теперь.

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

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