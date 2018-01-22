Так, департамент жилья и среды до 30 ноября 2017 года выплатил самые большие премии заместителю директора и офис-менджеру директора департамента Инге Ивановой (1318 евро), начальнице управления правового обеспечения Кристине Эрмансоне (1316 евро) и начальнице финансово-хозяйственного отдела Илоне Диманте (1232 евро).
Премии в размере 1232 евро получили также начальники жилищного управления, управления окружающей среды и эксплуатационного управления.
Департамент премировал 252 работников, потратив на это 109,806 тыс. евро.
Премии в размере от 200 до 400 евро получили заведующие кладбищами, энергетики, уборщики и дворники.
Как сообщили агентству ЛETA в департаменте, в декабре большинству работников департамента были выплачены доплаты в размере 64 евро до вычета налогов.
По распоряжению председателя Рижской думы Нила Ушакова до 30 ноября 2017 года премию в размере 600 евро получил также руководитель департамента образования, культуры и спорта Гунтис Хелманис, в размере 1600 евро — директор ООО «Ригас гайсма» Янис Друлле.
Директора департаментов, руководители муниципальной полиции Риги, Рижского строительного управления и других муниципальных структур получили премии в размере 75% месячной зарплаты.
Департамент благосостояния в прошлом году выплатил 61 работнику денежные награды на общую сумму 21,809 тыс. евро — по 380 евро большинству работников.
Денежные награды в размере 380 евро большинству работников выплатил также департамент собственности, потратив на эти цели в общей сложности 79,040 тыс. евро.
194 работника финансового департамента получили премии в размере от 40% до 75% месячной зарплаты.
Премии получили также несколько работников администрации самоуправления, исполнительных дирекций и агентств.
НИЛМЫСТОБОЙ! Диды ваевале и тоже получали премии, Космодемьянская и Олег Кошевой получили по Лексусу, теперь на нём катается русский мэр.« ответить
А глист то хохол! Прокололся на ДИДЫ от слова диду, по русски Деда, Дед, дедушка... у хохлов дида!« ответить
А почему социальным работникам нету премий по 1 000 евро?« ответить
А бывшая самая главная интеграторша тоже премию получила?« ответить
Интересно сколько на руки, ведь ведь саму интеграцию, будучи руководителем проекта она замотала, как паршивая котяра клубок ниток.
109,806 тыс. евро« ответить
Ни чего себе - так это ж 109 миллионов!!!
А наш хозяин латвийский старый продавшийся врагам чекист и мультимиллионер решил корпоратив провести в феврале (дешевле аренда зала) и за супругов брать по 5€ с носа. Спасибо рабы, что почти тридцать миллионов помогли заработать за год, за это вам в новом году снизим расценки и добавим обязанностей. Нормальные работники начали разбегаться и на их место набирают всякий спитый сброд полувменяемых доходяг. Наверно все в думу побежали штаны протирать и демагогией заниматься.« ответить
И народ разбежался. Некому работать теперь.« ответить