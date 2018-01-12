Трамп назвал такие страны, как Гаити, Сальвадор и государства Африки, словом shithole. «Зачем нам нужно, чтобы к нам приезжали все эти люди из «вонючих дыр»? — цитировали Трампа участники совещания, среди которых были члены конгресса от обеих партий.
Белый дом не стал отрицать, что такие слова были произнесены.
По мысли Трампа, американская иммиграционная система должна отдавать предпочтение выходцам из преуспевающих стран — конкретно в этой связи он упомянул Норвегию (с премьер-министром этой страны американский президент встречался накануне).
«Некоторые вашингтонские политики предпочитают отстаивать интересы зарубежных стран, но президент Трамп всегда будет бороться за интересы американского народа», — заметил пресс-секретарь Белого дома Радж Шах.
«Подобно тому как другие страны принимают иммигрантов по их заслугам, — продолжил Шах, — президент Трамп борется за постоянные решения, которые сделают нашу страну сильнее за счет приема тех, кто способен внести свой вклад в наше общество, способствовать росту нашей экономики и ассимилироваться в нашей великой стране».
Совещание в Овальном кабинете было посвящено поиску путей легализации нескольких категорий иммигрантов.
Осенью администрация Трампа приостановила действие директивы, изданной президентом Обамой и предписывавшей иммиграционным властям не предпринимать никаких действий к взрослым детям нелегальных иммигрантов, ввезенных в страну в несовершеннолетнем возрасте, получивших образование и не совершавших никаких правонарушений.
Трамп высказывался за предоставление этим людям постоянного статуса с перспективой получения американского гражданства, но увязывал это решение с выделением денег на строительство обещанной им во время предвыборной кампании стены на границе с Мексикой. Компромисс с конгрессом по этому вопросу до сих пор не достигнут.
На этой неделе администрация Трампа также лишила «временного защищенного статуса» 200 тысяч выходцев из Сальвадора, перебравшихся в США после разрушительного землетрясения 1991 года. Ранее аналогичные решения были приняты в отношении беженцев из Гаити и Никарагуа, так что сотням тысяч из этих людей угрожает депортация на родину.
Высказывание Трампа незамедлительно вызвало поток осуждающих комментариев.
Седрик Ричмонд, чернокожий конгрессмен-демократ, указал, что слова Трампа представляют собой «новое доказательство, что его лозунг «Сделаем Америку снова великой» в реальности означает «Сделаем Америку снова белой».
Миа Лав, республиканка из штата Юта и единственная американка гаитянского происхождения в конгрессе, потребовала от Трампа извинений за его «недобрые, раскалывающие и элитистские» слова.
Вместе с тем, в окружении Трампа не спешат извиняться. «Хотя это может злить Вашингтон, наши сотрудники предсказывают, что эти слова вызовут живой отклик среди базового электората президента», — цитирует Си-эн-эн неназванного представителя администрации.
Kak Ja vosprinimaju slova Trampa, prezidenta USA?« ответить
A vot kak:
- amerike nuzhny umnye, obrazovannye, zdorovye i molodye jemmigranty
- problema ameriki v tom, chto u nas net dostatochno umnyx ljudej, kotorye mogli by otobrat' takoj kontingent iz zhelajuwix... :)
Пиши по русский, ты же читаешь на русском!« ответить
Всеобщее поругание США в России практически тотально. Так вот - давайте прекратим. Предлагаю хвалить. Есть за что!« ответить
Вот почему Путин не ругает? Да потому, что США на славу потрудились на Путина и Россию. Так поднять авторитет президента никто больше не мог. А США - смогли. Они объявили изоляцию, назначили врагом и принялись искать оффшоры, активы, наказывать друзей... До сих пор ищут и наказывают. И всем, кто соображает, стало понятно, что Путину не страшно - либо нечего забрать у него, либо интересы России важнее личных. И то, и другое - нам подходит. Пожалуй, бесценный подарок всей России. Может и не хотели, но так получилось. И теперь ни одна нация в мире не может верить своему лидеру так, как можем верить мы. Спасибо США за это! :)
За Украину:
Очень своевременная прививка для самого стойкого иммунитета к вирусам разноцветных государственных переворотов и заказных революций. Качественная политическая вакцинация в масштабе страны. Самое убедительное развенчание либерального коллаборационизма. Кому ещё интересен Навальный? Явлинский? Гайдар? Гозман? Кто помнит Касьянова, Шендеровича, Быкова, Бильжо? Радио "Эхо Москвы" превратилось в радио "Пшик" для маргиналов, а вчерашние обличители и разоблачители - в наскучившие, поломанные и уже нелюбимые игрушки. И даже тем, кто ошибался, уже совсем неохота шляться по всяким маршам с дурацкими ленточками, шариками, кастрюлями...
Так США отправили Крым на родину, открывают людям глаза. Поблагодарим же США за это! :)
За санкции« ответить
Не пни они Россию санкциями, так бы дальше и рушили свою экономику под старые песни о рыночных принципах и одинаковых для всех правилах всемирной торговли. США буквально растолкали Россию, чтобы те зашевелились.
Так нам ВСЕМ и рассказали, что в мировой экономике есть только одно правило - каждый за себя, а правила только для слабых. Ну и не молодцы ли?
За всё подряд:
Забрали дипломатическую собственность? Ещё раз предупредили о своем вероломстве и непредсказуемости - мол, вы нам, пожалуйста, никогда не верьте, будьте с нами поосторожнее. Опять же приглашение подумать, как сделать США тоже больно.
Переврали всё про Сирию? Так и тут надо благодарить - за напоминание о своей американской лживости и нездоровом тщеславии.
Будут кошмарить олигархов? Давно пора, а то сами не всегда со всеми справляемся.
Ещё санкции? Опять - санкции? Отлично - ещё меньше иллюзий, больше национальной экономики. Ну и самое важное - тем больше санкций - тем меньше рычагов давления на Россию. С каждой новой санкцией Россия становится для США всё менее предсказуемой. Чем всегда и сильны были!
Безобразия, которые придумывают в Вашингтоне, идут России только на пользу. Так что на заслуженное доброе слово в адрес США нечего скупиться.
Пожелаем же успехов США в служении величию России! :)
atbalstu 100%« ответить
Глисты поддержали! Им тоже не по вкусу африканское дерьмо.« ответить
А в чем он не прав? Именно те, кто из этих дыр всеми правдами и неправдами лезут в Америку так свои страны и называют. А Трамп просто с ними согласился.« ответить
И ВЫ ВСЁ ЕЩЁ ВЕРИТЕ,« ответить
ЧТО
ФАШИНГТОН ПО ВСЕМУ МИРУ СТРОИТ ДЕМОКРАТИЮ....