Сейм годами маринует многие законопроекты, в том числе о православном Рождестве, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Если правящей элите нужно, то тот или иной законопроект сейм в состоянии принять в рекордно короткие сроки — например, в течение одной–двух недель, в срочном порядке, то есть в двух чтениях. Причем это может быть даже очень спорный и зачастую сырой, наспех состряпанный законопроект.

На пыльной полке добавилось!

Если же правящему большинству невыгодно быстро решать какой–то вопрос или есть опасность, что принятое решение не понравится определенной части избирателей — особенно в преддверии выборов, то такой законопроект прочно кладется на пыльную полку ответственной комиссии и может пролежать на этой полке долгие годы.

Наиболее яркий пример — законопроект о внесении в календарь памятных, праздничных дат Латвии православного Рождества. Отметим, что подобные инициативы — об официальном признании главного православного праздника, вносились в парламенты разных созывов начиная с конца 90–х годов. Сперва это делало объединение ЗаПЧЕЛ, затем объединение «Центр согласия», но всякий раз правящее большинство эту инициативу отклоняло. Но в конце 2014 года парламент с небольшим перевесом голосов неожиданно согласился передать теперь уже аналогичный законопроект фракции «Согласие» в профильную комиссию — по правам человека.

Для многих латвийцев это стало своего рода символическим знаком — только что приступивший к работе 12–й сейм готов сделать хоть какой–то шаг навстречу русским. Тем более что включение в календарь православного Рождества уж точно никак не угрожает ни национальной безопасности, ни идентичности латышей, среди которых, кстати, тоже довольно много православных.

Какое такое Рождество?

Но надежды на коренной перелом в мировоззрении правящей элиты не оправдались. Переданный законопроект вот уже четвертый год лежит мертвым грузом в комиссии сейма по правам человека. Это и неудивительно, зная, что комиссией руководит представитель TB–Visu Latvijai — партии, которая и в 2014 году, и ранее всегда выступала против установления официального праздника 7 января.

И вот вчера депутаты сейма от «Согласия» Борис Цилевич, Игорь Зуев и Владимир Никонов, работающие именно в этой комиссии по правам человека, снова потребовали наконец начать рассмотрение законопроекта. Судя по всему, главе комиссии Инесе Лайзане (TB–Visu Latvijai) все же придется включить законопроект в повестку дня уже ближайших заседаний комиссии.

Не время для смелых инициатив

Конечно, это далеко не единственный законопроект–долгожитель в сейме. Уже третий год не рассматриваются во втором и последующих чтениях поправки, которые бы вынудили депутатов выбирать президента не закрытым, а открытым голосованием. Парламентское большинство маринует и инициативы двух последних президентов ЛР — Андриса Берзиньша и Раймонда Вейониса — о расширении полномочий главы государства, а также о пересмотре (опять–таки в сторону расширения) прав премьер–министра.

Еще ранней осенью рабочая группа сейма представила два варианта изменения системы выборов президента. Однако парламент даже не начал предварительное обсуждение этих законодательных инициатив. Понятно, что правящим не хочется даже думать о переходе на всенародные выборы президента, поскольку президенту «от народа» придется давать и больше полномочий — за счет сокращения полномочий парламента.

Вечная разделённая собственность

Уже три года сейм не принимает законопроект, призванный решить многострадальную проблему разделенной собственности. Речь, напомним, идет о застарелой проблеме, когда земля под многоквартирными домами принадлежит частным лицам. Законопроект, предусматривающий принудительный выкуп земли у этих землевладельцев, был разработан минюстом. Депутаты пришли к выводу, что документ минюста очень сырой и реально трудно выполнимый, поэтому была создана рабочая группа по доработке законопроекта.

Но воз и ныне там — законопроект так и не увидел свет. По слухам, ближе к весне движение законопроекта на первое и последующие чтения все–таки начнется. А вот когда начнется движение по поправкам, внесенным Госконтролем в ряд законов, совершенно неясно. Поправки, напомним, направлены на то, чтобы госуправленцы несли личную материальную ответственность за нецелевое, неэффективное использование средств налогоплательщиков. Видимо, правящие депутаты боятся, что принятие таких поправок поссорит их с чиновниками, а это довольно значительная часть электората правительственных партий.

Также неясно и когда продолжится обсуждение целого ряда законопроектов, подготовленных оппозиционными депутатами. В свое время правящие депутаты эти законопроекты поддержали в нулевом чтении, видимо, полагая, что все равно эти документы никогда не увидят свет. Иными словами, голосовать против было опасно — можно потерять электорат, поэтому решили передать комиссиям эти законопроекты и там их похоронить. Конкретный пример — предложение оппозиции о введении 50–процентной скидки на транспортный налог на автомобиль, который находится в собственности или во владении у многодетной семьи.

Там же на полке пылится и еще один оппозиционный законопроект, позволяющий более оперативно высылать из страны беженцев, которые совершили на территории Латвии какое–то правонарушение.

А про это лучше забыть!

Справедливости ради заметим, что есть такие законопроекты, о которых действительно лучше забыть и больше о них не вспоминать. Например, законопроект о возмутителях спокойствия, или, как говорят в народе, о стукачах.

Законопроект, подготовленный Госканцелярией и одобренный правительством, предусматривает создание целой системы защиты и поощрения «информаторов» — тех людей, которые должны сообщать о ставших им известных тех или иных нарушениях. Мало того что законопроект весьма сырой с точки зрения юридической техники, так еще есть большие сомнения в его необходимости.

Достаточно сказать, что и сегодня, без спецзакона, у неравнодушных людей (назовем их так вежливо) есть все возможности «сигнализировать куда нужно».

Разумеется, те законопроекты, которые правящим крайне важны с точки зрения политического пиара, и дальше будут рассматриваться ударными темпами. В сейм уже поступили скандальные языковые поправки Карлиса Шадурскиса, и можно не сомневаться, что парламент их начнет рассматривать без малейшего промедления.

Эдуард ЭЛЬДАРОВ.