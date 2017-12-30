Газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ» проводит экспертизу полусухих и сухих игристых вин

Независимая экспертиза проводится на средства редакции и в интересах наших читателей. Дегустация продуктов осуществляется вслепую членами редакции и приглашенным экспертом.

Вот так замысловато о том, что мы обычно называем «шампанским», без которого торжество — не торжество! Ну а Новый год? Его встреча с искрящимся и играющим тысячами пузырьков золотистым шампанским — давняя традиция! И его выбор — дело нешуточное. Не угадал с выбором самого главного атрибута новогоднего застолья, считай, смазал и наступление волшебного праздника. Ведь лицо обязательно отреагирует на его вкус — это рефлекс! И, как думаете, исполнит Дед Мороз ваше желание, загаданное с «кислой миной»? То-то и оно…

Вот и мы, чтобы определиться с покупкой «шампанского» к Новому году, по демократичным ценам купили в сетевых магазинах Риги восемь напитков от разных производителей, провели экспертизу их вкуса и качества и побеседовали по теме с компетентным экспертом. Представляем вашему вниманию наши результаты.

J.P. CHENET (blanc de blancs) DEMI-SEC , 750 мл, цена 6,85 € (по акции 5,29 € )

Игристое белое полусухое вино

Производитель: J.P. CHENET, Les Caves De Landiras (регион Лангедок-Русильон, Франция)

Алк. 10,5%. Содержит сульфиты.

Бутылка прозрачная, пробка натуральная.

На вид: золотистый напиток, мало пены и пузырьков, и они быстро пропали.

На вкус: вино сильно газированное, с неприятным кислым запахом, по вкусу больше похож на терпкий, с горчинкой, сидр с послевкусием дрожжей. Большинству дегустаторов напиток не понравился.

Grande Verde DEMI-SEC , 750 мл, цена 4,99 € (по акции 2,79 €)

Полусухое белое игристое вино.

Производитель: конкретно не указан, произведено в Германии по заказу UAB «Gelsva».

Алк. 11,0%. Содержит сульфиты.

Бутылка темного стекла, пробка пластиковая.

На вид: бледного соломенного оттенка, немного пузырьков и пены.

На вкус: не вино, а его содержащий напиток, с неплохим и легким вкусом, без лишних привкусов, с приятной кислинкой. Через 1,5 часа с момента открывания вкус вина изменился, стал более грубым, появился привкус дрожжей. Если распить его быстро, впечатление оставит хорошее.

VILARNAU Barcelona DEMI SEC , 750 мл, цена 8,99 € (по акции 5,99 €)

Полусухое белое игристое вино.

Производитель: Castell de Vilarnau (Sant Sadurni d' Anoia, Испания).

Алк. 11,5 %. Содержит сульфиты.

Бутылка темного стекла, пробка натуральная.

На вид: бледно-золотистое вино, много долгих пузырьков — «гейзеров», как у настоящего шампанского, в меру пены.

На вкус: нежный и чистый, в то же время насыщенный, без привкусов, горчинки и посторонних запахов. Самое приятное и вкусное вино из всей закупки.

Mionetto Prosecco D.o.c. Treviso Extra Dry , 750 мл, цена 6,99 €

Экстра-сухое белое игристое вино.

Производитель: Mionetto SPA (провинция Тревизо, Италия).

Алк.11,0 %. Содержит сульфиты.

Бутылка темного стекла, пробка натуральная.

На вид: бледно-золотистое вино, с небольшим количеством пены и пузырьков.

На вкус: приятный и довольно сильный аромат, который не соответствует скупому кисловатому вкусу с горчинкой, она многим пришлось не по вкусу. Больше напоминает газированный напиток, чем вино. Хотя большинству не понравилось, это вино на любителя, подойдет в качестве аперитива.

Martini Prosecco D.O.C. ,750 мл, цена 10,69 € (по акции 5,99 €)

Игристое сухое вино премиум-класса.

Производитель и наполнитель бутылок: Martini&Rossi S.p.A. (Турин, Италия).

Алк.11,5%. Содержит сульфиты.

Бутылка темного стекла, пробка натуральная.

На вид: при открывании хлынула пена, ее было много, а пузырьков в бокале — мало.

На вкус: сначала узнаваемый, вполне обычный вкус и аромат мартини, но для сухого это вино слишком сладкое, с контрастным кисло-горьким послевкусием, которое даже ценителям мартини не понравилось. Не лучший вариант.

Rīgas šampanietis полусухое («Рижское шампанское») (750мл, цена 4,99 €)

Полусухое белое игристое вино.

Производитель: AS «Latvijas Balzams» (Рига, Латвия).

Алк. 11,5%. Содержит сульфиты.

Бутылка темного стекла, пробка натуральная.

На вид: светлое золотистое вино, с большим количеством пены. Пузырьков немного, и они недолгие.

На вкус: узнаваемое по вкусу, оно оказалось и самым сладким из всех вин, и со странным привкусом, и с неприятным дрожжевым послевкусием, что сделало его вкус дешевым. Через 1,5 часа он стал немного лучше, но это уже было не «шампанское». Увы, напиток не понравился.

RIGOL CAVA Semi seco, 750 мл, цена 5,99 € (по акции 3,99 € )

Полусухое белое игристое вино.

Производитель: C.B.L.S.A. (Sant Sadurni d' Anoia, Испания).

Алк. 11,5%. Содержит сульфиты.

Бутылка темного стекла, пробка натуральная.

На вид: светло-соломенного оттенка, практически без пены и с небольшим количеством пузырьков.

На вкус: какое-то неестественное, для полусухого вина слишком сладкое, больше похоже на алкогольный лимонад с привкусом крепленого вина и горьким послевкусием. Напиток никому не понравился.

Spumante Originale Semi seco bianco, 750 мл, цена 3,89 €

Полусухое белое игристое вино.

Производитель: F.M.S.L. S.p.A. (Милан, Италия).

Алк. 11,0 %. Содержит сульфиты.

Бутылка темного стекла, пробка натуральная.

На вид: светло-желтое, с небольшим количеством пузырьком и пены.

На вкус: кисленькое газированное вино со специфическим искусственным вкусом и каким-то плесневым привкусом. Но через 1,5 часа вкус вина значительно улучшился, даже стал слаще, привкус пропал, пены и пузырьков стало еще меньше. Подойдет для подачи с резкими сортами сыра, вкус которых смягчит (чеддер, сыр с голубой плесенью и т. д.).

Выбор редакции:

Наш фаворит VILARNAU Barcelona DEMI SEC

И с очень большим отрывом, на 3-м месте — Grande Verde DEMI-SEC

Мы напоминаем, что чрезмерное употребление алкоголя может нанести серьезный вред вашему здоровью, т. к. значительно повышает риски, связанные с основными причинами хронических заболеваний, ухудшает память, изменяет гормональный фон и снижает репродуктивную функцию и у женщин, и у мужчин.

Мнение эксперта

На вопросы «СЕГОДНЯ. Неделя» отвечает специалист по питанию Светлана Алексеева.

— Сколько сахара содержит 100 мл:

* сладкого шампанского/ игристого вина

* полусухого;

* сухого?

Если принимать во внимание только количество калорий, какой из напитков стоит предпочесть?

— Любое вино, в том числе и игристое, получается в процессе жизнедеятельности дрожжевого грибка. Потребляя содержащийся во фруктовом соке сахар, микроорганизмы выделяют этиловый спирт. Когда сахар заканчивается и концентрация этилового спирта повышается до 11–15%, микроорганизмы погибают от естественной «пастеризации». Так производят классическое вино, обладающее естественным кислым вкусом с минимальным количеством сахара. В игристых винах по специальной технологии собирают выделяющийся при брожении углекислый газ и после окончания процесса брожения насыщают этим газом вино. Так получают настоящее классическое шампанское, цена которого — около 50 евро за одну бутылку.

В отличие от классического шампанского, недорогие игристые вина насыщают углекислым газом искусственным путем.

Многие предпочитают более сладкие на вкус напитки — сладкое или полусладкое «шампанское», в которые после брожения добавляют сахар.

Калории в «шампанском» представлены алкоголем и сахаром. В среднем содержание сахара в бокале напитка (175 мл) следующее:

сухое — 3,0-5,6 г

полусухое — 5,6 — 8,8 г

сладкое — более 8,8 г

Так, бокал сухого «шампанского содержит около 1 чайной ложки сахара, а сладкого — уже целых две! Калорийность «шампанского» зависит от его сладости и варьируется в пределах 87–150 ккал в 100 мл. Поэтому, конечно, если делать выбор, учитывая только энергетическую ценность продукта, то предпочтительно сухое «шампанское».

– Сульфиты есть в каждом из купленных продуктов. Зачем они нужны? Вредны ли для организма?

— Сульфиты — это группа химических веществ, добавляемых в пищу для предотвращения роста бактерий. Главная задача, отведенная сульфитам — подавить или убить нежелательные дрожжи и бактерии и защитить вино от окисления. Надо четко понимать, что полностью избежать содержания сульфитов в вине невозможно, поскольку небольшие их количества образуются непосредственно в процессе брожения. Считается, что данный консервант негативно влияет на здоровье примерно 1% людей. Соединения сульфитов могут вызывать потенциально сильную аллергическую реакцию, расстройство ЖКТ. Кроме этого, диоксид серы в большой мере ответствен и за похмельное состояние после употребления вина или шампанского.

— При каких проблемах здоровья употреблять шампанское не рекомендуется и почему?

— Организм страдающих астмой и чувствительных к сульфитам людей может отреагировать на вино или шампанское довольно бурно — от сыпи и чесотки до одышки, приступов астмы и даже анафилактического шока. Злоупотреблять шампанским нельзя при заболеваниях сердечно-сосудистой системы, печени, почек, проблемах с поджелудочной железой, болезнях желудка и кишечника, при подагре. Ну и, конечно, употребление любых видов алкоголя противопоказано беременным женщинам. В любых количествах!

— Чтобы быть уверенным в качестве «шампанского», какие нюансы стоит учитывать покупателю при его покупке с точки зрения специалиста по питанию?

— Я всегда рекомендую обращать внимание на натуральность продукта и содержание в нем различных консервирующих веществ. Поэтому при покупке игристых вин стоит обратить внимание на страну-производителя и задуматься, богата ли эта страна сырьем, из которого произведен напиток. Например, игристое вино, произведенное в Латвии из березового сока, более характерно для продукции нашей страны, нежели из винограда.

Также надо помнить, что сладкое игристое вино однозначно оказывает более сильное негативное влияние на наш организм, чем его так называемые «сухие» аналоги.

— Как правильно употреблять газированное вино/шампанское?

Можно ли на голодный желудок, как это делают многие? На сытый? Почему?

— Углекислый газ, который содержится в шампанском и игристом вине, негативно влияет на слизистую оболочку желудка, повышает скорость всасывания алкоголя в кровь и способствуют повышению кислотности. Поэтому не стоит пить данные напитки натощак.

Преимущество употребления любого алкогольного напитка на полный желудок состоит в том, что в этом случае алкоголь всасывается главным образом в желудке и не слишком быстро поступает в 12-перстную кишку: именно из нее алкоголь очень быстро попадает в кровоток и наступает опьянение. А после хорошей еды алкоголь всасывается в кровь медленнее, и утилизация его происходит скорее.

— Как вы думаете, почему у какого-то «игристого» после отстаивания вкус ухудшается? С чем это может быть связано?

— Натуральное классическое шампанское после открывания бутылки выделяет углекислый газ в течение многих часов. Игристые вина при отстаивании теряют углекислый газ максимум в течение часа и на вкус становятся просто слабоалкогольным напитком с добавлением сахара, а зачастую различных ароматизаторов и имитаторов вкуса. Именно поэтому иногда после отстаивания вкус «шампанского» ухудшается.

— Чем правильно закусывать шампанское с точки зрения специалиста по питанию (без учета влияния продукта-закуски на вкус вина)? Почему именно этими продуктами?

– Термин «закуска» не сочетается с таким напитком, как шампанское. Настоящее качественное шампанское не требует закуски в широком понимании. Тут нужно говорить о сочетании напитка с продуктами, которые могли бы оттенить его вкус и создать дополнительные вкусовые ощущения. Употребление еды вместе с алкоголем приветствуется: она уменьшает негативное влияние этанола и углекислого газа.

Ассортимент блюд к шампанскому разнообразен: фрукты и ягоды и бисквиты с ними, икра, хороший сыр, блюда из белого мяса.

Для желудка полезнее, если бокал шампанского сопровождает белковая пища (сыр, морепродукты, белое мясо), а не фрукты, т. к. белок нейтрализует раздражающее действие напитка и выделившегося желудочного сока на слизистую, тогда как фруктовые кислоты это воздействие усилят.

— На ваш взгляд, в чем плюсы (польза) и минусы (вред) шампанского (или того, что мы под ним подразумеваем)?

— Относительная и условная польза может быть только при употреблении малого количества классического шампанского на основе естественным образом сброженного фруктового сырья: оно повышает настроение, стимулирует работу желудочно-кишечного тракта и выработку желчи, активизирует сердечно-сосудистую систему.

Пользы же от различных газированных алкогольных напитков на основе этилового спирта, имитаторов вкуса и красителей нет. НИКАКОЙ.

— Как справляться с последствиями употребления шампанского?

— Необходимо восстановить водно-солевой баланс в организме, нарушенный алкоголем. Для этого подойдет большое количество сладкого чая с медом и лимоном, некрепкий кофе, горячий куриный бульон. Рекомендуются также кисломолочные продукты — кефир, простокваша и ряженка: содержащиеся в них кисломолочные бактерии помогут снять интоксикацию, привести в баланс кишечную микрофлору и улучшить самочувствие. Ну, а лучшее средство — профилактика таких состояний: не стоит впредь пить такой напиток, от которого пучит живот или появилась изжога.

— Какие продукты вы порекомендуете для правильной организации позднего праздничного ужина (в Новый год он именно такой), чтобы праздник по-настоящему удался, а застолье не стало причиной несварения желудка?

— Конечно, сложно строго следовать правилам здорового питания, сидя за праздничным столом, поэтому важно, что именно вы поставите на этот стол. Вот некоторые рекомендации о блюдах и продуктах, которые разнообразят ваш праздничный рацион:

— свежие овощи и различные нежирные, домашнего приготовления соусы на основе йогуртов;

— запеченное с овощами в духовке нежирное мясо или рыба;

— вместо готовых мясных нарезок предпочтительны оливки, авокадо, каперсы, помидоры черри, орехи;

— вместо пирожных и тортов — бисквитные корзинки с ягодами или фруктами, свежие фрукты;

— много воды с лимоном, мятой и медом вместо сладких соков.

* Если на мед аллергия, замените его небольшим количеством сахара.

— Есть ли какие-то особые правила о том, что, как, с чем и в каком количестве употреблять или не употреблять за праздничным столом, чтобы до окончания торжества сохранить бодрость, свежесть и хорошее настроение?

В этой связи полезно запомнить:

1. Чтобы насытиться и избежать переедания и вздутия живота, за время застолья постарайтесь не употреблять более трех блюд.

2. Поскольку праздники традиционно не обходятся без алкоголя, а он, как мы помним, негативно влияет на здоровье, стоит употреблять его в как можно меньшем количестве.

3. Поскольку смешение разных видов алкоголя грозит очень быстрым опьянением и последующим тяжелым похмельем с утра, разные виды алкогольных напитков лучше не смешивать!

4. Алкоголь усиливает секрецию поджелудочной железы. Сочетание алкоголя с жирной пищей может привести к тому, что белки, содержащиеся в секрете поджелудочной железы, под действием алкоголя свернутся и закупорят выводные протоки. А это чревато приступом панкреатита.

5. Сладкие торты и пирожные вместе с алкоголем дают двойную нагрузку — на печень и на поджелудочную железу.

6. Ну и, конечно, стоит избегать на праздничном столе несвежих продуктов и некачественного алкоголя.

Счастливого Нового года!

Ведущая рубрики Ирина МАКАРОВА.