Парламентарии быстро расправились с инициативой за сохранение билингвальной системы образования, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Чье мнение важнее для политиков — министра или его фактических работодателей, то есть латвийских налогоплательщиков? Угадали — конечно же, министра! И это депутаты, работающие в комиссии сейма по мандатам и этике, наглядно показали.

Именно на этой комиссии рассматривалась народная инициатива за сохранение нынешней системы билингвального образования. То есть фактически инициатива была направлена против языковой реформы Карлиса Шадурскиса. За короткое время под этим документом на портале manabalss.lv было собрано более 10 тысяч подписей граждан ЛР.

Однако это обстоятельство не смутило депутатов — прежде всего представителей правых партий. Так, работающие в комиссии парламента по мандатам Райвис Дзинтарс и Алвис Адамовичс заметили, что поддержка или даже само рассмотрение этой инициативы может ввести в заблуждение общественность. У общества может сложиться впечатление, что политики отказываются от идеи перевода школ только на латышский язык обучения. А ведь именно в среду, только уже в другой комиссии (читайте материал на стр. 2 сегодняшнего номера газеты), началось рассмотрение соответствующих поправок Шадурскиса. «Поэтому предлагаем эту инициативу о билингвальном образовании отклонить!» — заключили Дзинтарс с Адамовичем. И большинство депутатов это предложение дружно поддержали. Против были только депутаты «Согласия» Виталий Орлов и Зента Третьяк.

Итак, депутаты с этой «опасной» народной инициативой расправились в рекордно короткие сроки — обычно для приличия народный законопроект сразу не отклоняют, а хотя бы для начала передают на экспертизу юристам или профильным экспертом. Но здесь, видимо, с русскоязычными решили не церемониться.

Абик ЭЛКИН.