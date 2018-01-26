Какую часть тела девушкам ни в коем случае нельзя мыть в душе?

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У каждого из нас есть свои ежедневные гигиенические ритуалы, к которым мы просто привыкли. Один из самых распространенных – умывание во время приема душа, ведь под рукой всегда есть скраб и вода льется прямо на лицо. Но от этой привычки стоит отказаться, если вы хотите сохранить кожу лица красивой.

Горячая вода льется прямо на ваше лицо из душа, что может лишить кожу естественного кожного жира и сделать кожный барьер слабым, уязвимым и потрескавшимся.

Дерматологи утверждают, что кожа лица очень нежная и не терпит грубого воздействия высоких температур. Известно, что оптимальнее всего умываться прохладной и холодной водой. А душ мы обычно принимаем очень теплый или даже горячий. Горячая вода высушит кожу лица, от чего она будет быстрее стареть, а морщины будут более заметны.

К тому же, под давлением воды и высоких температур на лице может проступить капиллярная сетка, от чего лицо постоянно выглядит покрасневшим. И это тоже не добавляет нам молодости. Если массаж сильной струей воды очень полезен для всего тела и имеет антицеллюлитный эффект, то лицу он наносит серьезный вред.

Чтобы кожа лица не соприкасалась с горячей водой, попробуйте умываться теплой водой из умывальника. Также специалисты советуют умываться до того, как принимать душ, главное – делать это осторожно, чтобы не повредить кожу.