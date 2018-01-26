Какую часть тела девушкам ни в коем случае нельзя мыть в душе?

Горячая вода льется прямо на ваше лицо из душа, что может лишить кожу естественного кожного жира и сделать кожный барьер слабым, уязвимым и потрескавшимся.
Дерматологи утверждают, что кожа лица очень нежная и не терпит грубого воздействия высоких температур. Известно, что оптимальнее всего умываться прохладной и холодной водой. А душ мы обычно принимаем очень теплый или даже горячий. Горячая вода высушит кожу лица, от чего она будет быстрее стареть, а морщины будут более заметны.
К тому же, под давлением воды и высоких температур на лице может проступить капиллярная сетка, от чего лицо постоянно выглядит покрасневшим. И это тоже не добавляет нам молодости. Если массаж сильной струей воды очень полезен для всего тела и имеет антицеллюлитный эффект, то лицу он наносит серьезный вред.
Чтобы кожа лица не соприкасалась с горячей водой, попробуйте умываться теплой водой из умывальника. Также специалисты советуют умываться до того, как принимать душ, главное – делать это осторожно, чтобы не повредить кожу.
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