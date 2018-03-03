Календарная зима в Латвии была на полградуса теплее нормы

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Виталий Вавилкин
09:45 03.03.2018
Наша Латвия / Погода

Средняя температура воздуха минувшей календарной зимой (декабрь, январь и февраль) в Латвии составила -2,4 градуса и была на 0,5 градуса выше нормы, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Четыре предыдущие зимы были примерно на 2 градуса теплее нормы, таким образом, нынешняя зима из-за февральских холодов стала самой холодной после зимы 2012-2013 гг., когда средняя температура воздуха составила -4,4 градуса.

 

Самым теплым месяцем этой зимы был декабрь, его средняя температура воздуха достигла +1,2 градуса и была на 3 градуса выше нормы. В январе средняя температура опустилась до -1,6 градуса, но все равно была на 1,5 градуса выше нормы, а в феврале — до -6,9 градуса, что на 3 градуса холоднее долголетнего среднего показателя.

 

В декабре и январе было побито несколько рекордов самой высокой температуры, а в феврале — четыре рекорда холода. Количество осадков в декабре и январе было в среднем немного больше нормы, в феврале — наполовину меньше, чем обычно.

 

Самая высокая температура воздуха этой зимой была зарегистрирован 24 декабря в Руцаве (+8,6 градуса), в течение всего декабря столбик термометра не опускался ниже отметки -7 градусов, в январе — ниже -15 градусов. Начиная с 21 февраля девять ночей подряд минимальная температура воздуха была ниже -20 градусов. Самый сильный мороз (-27,4 градуса) был зарегистрирован утром 23 февраля на Даугавпилсской станции метеонаблюдений.

LETA / Фото
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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (2)