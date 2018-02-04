Календарь уборки: моем каждый день, раз в месяц, ежегодно

Кто-то борется за идеальную чистоту, едва ли не каждый день натирая до блеска все поверхности в доме: ведь где грязно, там и инфекция! Кто-то, наоборот, относится к сияющим раковинам и отполированным ручкам скептически: всех микробов не выгонишь, а тратить на уборку каждую свободную минуту совсем не хочется.

Мы предлагаем вам оптимальный календарь уборки – что, как и насколько часто нужно мыть, чтобы не подвергать риску здоровье родных. Этот распорядок уборки на каждый день поможет вам спланировать уборку, рассчитать время и не тратить лишние силы.

План уборки на каждый день

В каждом доме есть проблемные точки, где необходима уборка каждый день. Это займет не больше 5 минут, но поможет значительно сократить риск распространения инфекции.

Разделочная доска

Самый практичный вариант – пластиковая или стеклянная разделочная доска. Мыть ее нужно каждый день – это должно стать такой же привыч­ной процедурой, как чистка зубов по утрам. Достаточно промыть доску губкой с мылом, а затем как следует ополоснуть водой. После этого ее можно обдать кипятком. Если вы пользуетесь посудомойкой, кладите в нее разделочную доску каждый раз, когда запускаете машинку. Кроме того, стоит пользоваться отдельной доской для сырого мяса и птицы.

Посуда для домашних животных

Вы вряд ли забудете накормить кота или собаку, но вот тарелки после сухого корма моют далеко не все. Даже если внешне посуда кажется совершен­но чистой, на ней могут размножаться бактерии e. coli и палочка стафилококка, которые становятся причиной отравлений как у животного, так и у его хозяев. Каждый день мойте тарелки домашних питомцев точно так же, как вы моете свои.

Раковина в кухне

Кухонная раковина – настоящий рассадник патогенных бактерий. Кишечная палочка питается остатками еды, а влажная среда создает идеальные условия для размножения бактерий, плесени и грибка. Как поддерживать чистоту? Во-первых, тщательно чистите раковину и удаляйте остатки пищи после каждого мытья посуды. Во-вторых, раз в два-три дня заливайте раковину кипятком. Очень важно включить раковину в распорядок уборки на каждый день.

Кухонные полотенца

Если на кухне вы одним и тем же полотенцем вытираете руки, посуду и рабочие поверхности, то бактерии (например, сальмонелла и кишечная палочка e.coli) могут попадать с ткани на тарелки или вымытые овощи и фрукты. Кроме того, влага – идеальная среда для микробов, и мокрые полотенца притягивают различные микроорганизмы. Все это становится причиной отравлений. Чтобы свести риск к минимуму, пользуйтесь разными полотенцами для рук, посуды и рабочих поверхностей. Посудное полотенце меняйте каждый день, поскольку именно на нем в первую очередь скапливаются вредоносные бактерии. Стирайте все кухонные полотенца при максимальной разрешенной температуре, а после этого прогладьте их утюгом или просушите в сушке.

Уборка один раз в неделю

Признайтесь, когда вы в последний раз мыли домашний телефон или дезинфицировали пульт от телевизора? А делать это нужно регулярно!

Дверные ручки

К ним каждый из домочадцев прикасается десятки раз в день, бактерии размножаются и переносятся по всему дому. Чтобы подхватить инфекцию, достаточно взяться за грязную ручку, а потом дотронуться до глаз или рта. Каждую неделю мойте ручки водой с мылом. Если дома кто-то болеет, протирайте ручки чаще, можно воспользоваться дезинфицирующим раствором.

Краны в ванной

Сначала вы прикасаетесь к ним, чтобы открыть воду, а затем закрываете уже чистыми руками. Тщательно мойте краны губкой с мылом – как минимум раз в неделю. Если в доме кто-то болеет, стоит делать это чаще. Те же правила относятся к кнопкам слива в туалете.

Диван

Главное правило: не разрешайте домашним есть в гостиной! Раз в неделю пылесосьте всю мягкую мебель при помощи специальной насадки. Если на диванах и креслах есть съемные чехлы, стирайте их или сдавайте в чистку раз в два-три месяца.

Постельное белье

Пылевые клещи – самая распространенная причина бытовой аллергии, а постельное белье – одно из любимых мест обитания. При постоянном присутствии аллергена реакция может развиваться даже в зрелом возрасте. Еженедельно стирайте постельное белье при максимальной температуре. Так же стоит поступать с покрывалами, пледами и чехлами для подушек.

Пульт управления

По результатам исследований, самый главный рассадник инфекции в номерах отелей – пульты дистанционного управления. Разумеется, дома пультом пользуются только члены семьи, но тем не менее на нем тоже могут жить вредоносные микроорганизмы. Протирайте пульт влажными салфетками раз в неделю, если дома все здоровы. Если в семье есть простуженные, делайте это каждый день.

Выключатели

К ним мы прикасаемся не реже, чем к дверным ручкам. Раз в неделю мойте выключатели теплой водой с мылом, а особенное внимание уделите выключателю в прихожей, которым вы пользуетесь, войдя домой, еще до того, как помыли руки.

Городской телефон

Телефон пачкается при соприкосновении с кожей, а если вы активно пользуетесь косметикой, то бактерии на поверхности трубки размножаются еще быстрее, особенно если на телефоне есть кнопки. Протирайте трубку влажными салфетками не раже одного раза в неделю.

Поручите мужу!

На сиденье унитаза (и особенно под ним) скапливается огромное количество микробов – это очевидно. Мужчины, по понятным причинам, несколько раз в день поднимают и опускают сиденье унитаза. Логично, если муж возьмет дезинфекцию на себя.

График уборки на месяц

Возможно, эти поверхности пачкаются не так быстро, как раковина или ковры, но забывать о них тоже нельзя! Используйте этот график уборки квартиры на месяц.

Рабочий стол

Протрите поверхность стола, чтобы смыть грязь и пыль. Дома достаточно влажной губки, на работе можно воспользоваться дезинфицирующими салфетками для оргтехники. Обязательно протрите мышку и клавиатуру. Обратите внимание: если вы часто едите перед компьютером, в клавиатуру могут забиваться частички пищи. В этом случае чистить ее нужно чаще (раз в неделю или по мере загрязнения) и более тщательно.

Ящик для столовых приборов

Неудивительно, если вам вообще не приходило в голову его мыть, ведь мы кладем в него чистые ножи и вилки, правильно? На самом деле, если в ящик попадают влажные приборы, то создается идеальная среда для размножения микробов, грибков и плесени. Вы ведь не хотите, чтобы все это оказалось на ложках, которыми едят взрослые и дети? Раз в месяц достаньте все приборы, как следует промойте теплой водой, отверстия и решетки почистите при помощи щетки.

Контейнеры для льда и напитков в холодильнике

Если в холодильнике есть отделение для напитков, его нужно мыть, даже когда вы заливаете чистую питьевую воду. То же самое относится к отделению для льда. На внутренних поверхностях постепенно образуется налет, могут даже появляться плесень и грибок. Изучите инструкцию производителя, чтобы выбрать оптимальный способ дезинфекции. Если особенных указаний нет, смешайте уксус с водой в соотношении 1:1, обмакните в раствор зубную щетку и почистите все поверхности, до которых сможете добраться. А затем пропустите через отделения для льда и напитков 3–4 стакана.

Отделение для овощей в холодильнике

На свежих овощах и фруктах может жить такое же количество микроорганизмов, как на сыром мясе: бактерии из почвы попадают даже на дачные овощи и фрукты, которые принято считать чуть ли не стерильными и есть с грядки, даже не ополаскивая водой. Чтобы удалить бактерии, раз в месяц промывайте все отделения холодильника губкой с теплой водой и мылом.

Уборка один раз в год

Не будем скрывать: у некоторых хозяек руки до этих предметов домашнего обихода доходят очень редко. Внесите их в ежегодный график уборки!

Ковры

Разумеется, вы пылесосите их раз или два в неделю, но ежегодно коврам необходима тщательная чистка. Если ваши ковры можно мыть или обрабатывать паром, а у пылесоса есть соответствующие функции, все просто: как следует почистите все покрытия со специальным шампунем. Разумеется, помыть ковры можно и вручную, но, если площадь достаточно большая, подумайте о том, чтобы раз в год вызвать специалистов из клининговой компании. В любом случае после влажной чистки ковры нужно тщательно просушить, ведь под влажными покрытиями моментально развивается плесень. Для такой сушки у многих клининговых компаний есть профессиональные фены.

Жалюзи и занавески

Как правило, занавески и жалюзи достаточно чистить один раз в год, но, если вы живете в большом городе и пыль скапливается быстрее, делать это стоит по мере загрязнения. Не забывайте, что пыль может стать причиной обострения аллергии и респираторных заболеваний. Занавески выстирайте в машинке, используя деликатный режим без сушки, или сдайте в химчистку. Жалюзи пропылесосьте с помощью специальных насадок.