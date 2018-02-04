Календарь уборки: моем каждый день, раз в месяц, ежегодно

Мы предлагаем вам оптимальный календарь уборки – что, как и насколько часто нужно мыть, чтобы не подвергать риску здоровье родных. Этот распорядок уборки на каждый день поможет вам спланировать уборку, рассчитать время и не тратить лишние силы.
План уборки на каждый день
В каждом доме есть проблемные точки, где необходима уборка каждый день. Это займет не больше 5 минут, но поможет значительно сократить риск распространения инфекции.
Разделочная доска
Самый практичный вариант – пластиковая или стеклянная разделочная доска. Мыть ее нужно каждый день – это должно стать такой же привычной процедурой, как чистка зубов по утрам. Достаточно промыть доску губкой с мылом, а затем как следует ополоснуть водой. После этого ее можно обдать кипятком. Если вы пользуетесь посудомойкой, кладите в нее разделочную доску каждый раз, когда запускаете машинку. Кроме того, стоит пользоваться отдельной доской для сырого мяса и птицы.
Посуда для домашних животных
Вы вряд ли забудете накормить кота или собаку, но вот тарелки после сухого корма моют далеко не все. Даже если внешне посуда кажется совершенно чистой, на ней могут размножаться бактерии e. coli и палочка стафилококка, которые становятся причиной отравлений как у животного, так и у его хозяев. Каждый день мойте тарелки домашних питомцев точно так же, как вы моете свои.
Раковина в кухне
Кухонная раковина – настоящий рассадник патогенных бактерий. Кишечная палочка питается остатками еды, а влажная среда создает идеальные условия для размножения бактерий, плесени и грибка. Как поддерживать чистоту? Во-первых, тщательно чистите раковину и удаляйте остатки пищи после каждого мытья посуды. Во-вторых, раз в два-три дня заливайте раковину кипятком. Очень важно включить раковину в распорядок уборки на каждый день.
Кухонные полотенца
Если на кухне вы одним и тем же полотенцем вытираете руки, посуду и рабочие поверхности, то бактерии (например, сальмонелла и кишечная палочка e.coli) могут попадать с ткани на тарелки или вымытые овощи и фрукты. Кроме того, влага – идеальная среда для микробов, и мокрые полотенца притягивают различные микроорганизмы. Все это становится причиной отравлений. Чтобы свести риск к минимуму, пользуйтесь разными полотенцами для рук, посуды и рабочих поверхностей. Посудное полотенце меняйте каждый день, поскольку именно на нем в первую очередь скапливаются вредоносные бактерии. Стирайте все кухонные полотенца при максимальной разрешенной температуре, а после этого прогладьте их утюгом или просушите в сушке.
Уборка один раз в неделю
Признайтесь, когда вы в последний раз мыли домашний телефон или дезинфицировали пульт от телевизора? А делать это нужно регулярно!
Дверные ручки
К ним каждый из домочадцев прикасается десятки раз в день, бактерии размножаются и переносятся по всему дому. Чтобы подхватить инфекцию, достаточно взяться за грязную ручку, а потом дотронуться до глаз или рта. Каждую неделю мойте ручки водой с мылом. Если дома кто-то болеет, протирайте ручки чаще, можно воспользоваться дезинфицирующим раствором.
Краны в ванной
Сначала вы прикасаетесь к ним, чтобы открыть воду, а затем закрываете уже чистыми руками. Тщательно мойте краны губкой с мылом – как минимум раз в неделю. Если в доме кто-то болеет, стоит делать это чаще. Те же правила относятся к кнопкам слива в туалете.
Диван
Главное правило: не разрешайте домашним есть в гостиной! Раз в неделю пылесосьте всю мягкую мебель при помощи специальной насадки. Если на диванах и креслах есть съемные чехлы, стирайте их или сдавайте в чистку раз в два-три месяца.
Постельное белье
Пылевые клещи – самая распространенная причина бытовой аллергии, а постельное белье – одно из любимых мест обитания. При постоянном присутствии аллергена реакция может развиваться даже в зрелом возрасте. Еженедельно стирайте постельное белье при максимальной температуре. Так же стоит поступать с покрывалами, пледами и чехлами для подушек.
Пульт управления
По результатам исследований, самый главный рассадник инфекции в номерах отелей – пульты дистанционного управления. Разумеется, дома пультом пользуются только члены семьи, но тем не менее на нем тоже могут жить вредоносные микроорганизмы. Протирайте пульт влажными салфетками раз в неделю, если дома все здоровы. Если в семье есть простуженные, делайте это каждый день.
Выключатели
К ним мы прикасаемся не реже, чем к дверным ручкам. Раз в неделю мойте выключатели теплой водой с мылом, а особенное внимание уделите выключателю в прихожей, которым вы пользуетесь, войдя домой, еще до того, как помыли руки.
Городской телефон
Телефон пачкается при соприкосновении с кожей, а если вы активно пользуетесь косметикой, то бактерии на поверхности трубки размножаются еще быстрее, особенно если на телефоне есть кнопки. Протирайте трубку влажными салфетками не раже одного раза в неделю.
Поручите мужу!
На сиденье унитаза (и особенно под ним) скапливается огромное количество микробов – это очевидно. Мужчины, по понятным причинам, несколько раз в день поднимают и опускают сиденье унитаза. Логично, если муж возьмет дезинфекцию на себя.
График уборки на месяц
Возможно, эти поверхности пачкаются не так быстро, как раковина или ковры, но забывать о них тоже нельзя! Используйте этот график уборки квартиры на месяц.
Рабочий стол
Протрите поверхность стола, чтобы смыть грязь и пыль. Дома достаточно влажной губки, на работе можно воспользоваться дезинфицирующими салфетками для оргтехники. Обязательно протрите мышку и клавиатуру. Обратите внимание: если вы часто едите перед компьютером, в клавиатуру могут забиваться частички пищи. В этом случае чистить ее нужно чаще (раз в неделю или по мере загрязнения) и более тщательно.
Ящик для столовых приборов
Неудивительно, если вам вообще не приходило в голову его мыть, ведь мы кладем в него чистые ножи и вилки, правильно? На самом деле, если в ящик попадают влажные приборы, то создается идеальная среда для размножения микробов, грибков и плесени. Вы ведь не хотите, чтобы все это оказалось на ложках, которыми едят взрослые и дети? Раз в месяц достаньте все приборы, как следует промойте теплой водой, отверстия и решетки почистите при помощи щетки.
Контейнеры для льда и напитков в холодильнике
Если в холодильнике есть отделение для напитков, его нужно мыть, даже когда вы заливаете чистую питьевую воду. То же самое относится к отделению для льда. На внутренних поверхностях постепенно образуется налет, могут даже появляться плесень и грибок. Изучите инструкцию производителя, чтобы выбрать оптимальный способ дезинфекции. Если особенных указаний нет, смешайте уксус с водой в соотношении 1:1, обмакните в раствор зубную щетку и почистите все поверхности, до которых сможете добраться. А затем пропустите через отделения для льда и напитков 3–4 стакана.
Отделение для овощей в холодильнике
На свежих овощах и фруктах может жить такое же количество микроорганизмов, как на сыром мясе: бактерии из почвы попадают даже на дачные овощи и фрукты, которые принято считать чуть ли не стерильными и есть с грядки, даже не ополаскивая водой. Чтобы удалить бактерии, раз в месяц промывайте все отделения холодильника губкой с теплой водой и мылом.
Уборка один раз в год
Не будем скрывать: у некоторых хозяек руки до этих предметов домашнего обихода доходят очень редко. Внесите их в ежегодный график уборки!
Ковры
Разумеется, вы пылесосите их раз или два в неделю, но ежегодно коврам необходима тщательная чистка. Если ваши ковры можно мыть или обрабатывать паром, а у пылесоса есть соответствующие функции, все просто: как следует почистите все покрытия со специальным шампунем. Разумеется, помыть ковры можно и вручную, но, если площадь достаточно большая, подумайте о том, чтобы раз в год вызвать специалистов из клининговой компании. В любом случае после влажной чистки ковры нужно тщательно просушить, ведь под влажными покрытиями моментально развивается плесень. Для такой сушки у многих клининговых компаний есть профессиональные фены.
Жалюзи и занавески
Как правило, занавески и жалюзи достаточно чистить один раз в год, но, если вы живете в большом городе и пыль скапливается быстрее, делать это стоит по мере загрязнения. Не забывайте, что пыль может стать причиной обострения аллергии и респираторных заболеваний. Занавески выстирайте в машинке, используя деликатный режим без сушки, или сдайте в химчистку. Жалюзи пропылесосьте с помощью специальных насадок.
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