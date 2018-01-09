«Я уверен в том, что Латвия — это самое лучшее место! У нас самый высокий уровень жизни в Европе!», — заявил он.
Бывший премьер также указал, что в Латвии очень выгодные географические условия.
«Где еще можно в течение получаса выехать из города на природу, поплавать в море или озере, рыбачить, охотиться, собирать грибы, быть так близко природе? Где это можно достичь?», — отметил Калвитис.
Он также сказал, что в других местах в Европе нет таких ценностей.
«Понадобится три часа, чтобы выехать из Москвы, в Лондоне так же. Какое качество жизни... Качество баров? Если это называют качеством, я соглашусь — там бары лучше и выбор пива больше», — заявил бывший премьер.
Комментируя причину отъезда людей из Латвии, он заверил, что главным толчком служат материальные вещи, а не эмоциональные аспекты. Глава Latvijas Gāze уверен, что качество жизни эмигрировавших латвийцев стало ниже.
«Мы видим, что сразу много гастарбайтеров живут в одной квартире, по типу общежития. Понятно, что доходы на тот момент могут быть больше, но учитывая культурные и природные ценности, я думаю, что они живут гораздо хуже, чем мы тут в Латвии», — указал Калвитис.
Но я уже обожралась халвы.))))« ответить
Это просто писец какой то , эти дэбилы точно на другой планете живут. Когда этот маразм иссакнет? Лююдиии , когда эти уроды вымрут!« ответить
Раз такое говорит, видать, в баре не закусывал, нEчем!« ответить
Глядя на этого хряка сразу видно , что у него все ОК« ответить
я думаю, что они живут гораздо хуже, чем мы тут в Латвии« ответить
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Razumeetsja xuzhe. Nikto iz nix ne "rabotal prem'er-ministrom" i ne pereshel rabotat' special'no otnjatuju u nix zhe monopol'nuju strukturu...