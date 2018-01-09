Калвитис: в Латвии живут лучше, чем где-либо в Европе! Люди не понимают(6)

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LETA
Герман Бергер
16:49 09.01.2018
Политика / Политики

В Латвии самое высокое качество жизни среди европейских стран. Такое мнение в эфире RīgaTV 24 высказал бывший премьер-министр Латвии, глава Latvijas Gāze Айгар Калвитис. Об этом пишет Nra.lv.

«Я уверен в том, что Латвия — это самое лучшее место! У нас самый высокий уровень жизни в Европе!», — заявил он.

 

Бывший премьер также указал, что в Латвии очень выгодные географические условия.

 

«Где еще можно в течение получаса выехать из города на природу, поплавать в море или озере, рыбачить, охотиться, собирать грибы, быть так близко природе? Где это можно достичь?», — отметил Калвитис.

 

Он также сказал, что в других местах в Европе нет таких ценностей.

 

«Понадобится три часа, чтобы выехать из Москвы, в Лондоне так же. Какое качество жизни... Качество баров? Если это называют качеством, я соглашусь — там бары лучше и выбор пива больше», — заявил бывший премьер.

 

Комментируя причину отъезда людей из Латвии, он заверил, что главным толчком служат материальные вещи, а не эмоциональные аспекты. Глава Latvijas Gāze уверен, что качество жизни эмигрировавших латвийцев стало ниже.

 

«Мы видим, что сразу много гастарбайтеров живут в одной квартире, по типу общежития. Понятно, что доходы на тот момент могут быть больше, но учитывая культурные и природные ценности, я думаю, что они живут гораздо хуже, чем мы тут в Латвии», — указал Калвитис.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (6)
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Спасибо, Айгар 16:54 09:01:2018

Но я уже обожралась халвы.))))

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Нет слов 17:02 09:01:2018

Это просто писец какой то , эти дэбилы точно на другой планете живут. Когда этот маразм иссакнет? Лююдиии , когда эти уроды вымрут!

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ha-ha-ha! 17:07 09:01:2018

Раз такое говорит, видать, в баре не закусывал, нEчем!

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КТО БЫ СОМНЕВАЛСЯ 17:27 09:01:2018

Глядя на этого хряка сразу видно , что у него все ОК

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Nek-to 17:49 09:01:2018

я думаю, что они живут гораздо хуже, чем мы тут в Латвии
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Razumeetsja xuzhe. Nikto iz nix ne "rabotal prem'er-ministrom" i ne pereshel rabotat' special'no otnjatuju u nix zhe monopol'nuju strukturu...

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12

Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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