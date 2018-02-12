Канада обыграла шведских хоккеистов

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Анатолий Тарасов
12:59 12.02.2018
Спорт / Хоккей

Сборная Канады по хоккею нанесла поражение команде Швеции перед стартом на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Встреча, состоявшаяся в Инчхоне (Южная Корея), завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу канадцев.

 

Канадцы начнут выступление на Олимпиаде матчем с командой Швейцарии 15 февраля, шведы в этот же день сыграют с норвежцами.

РИА Новости / Фото
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12.02.2018

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