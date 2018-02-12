Канада обыграла шведских хоккеистов

Сборная Канады по хоккею нанесла поражение команде Швеции перед стартом на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Встреча, состоявшаяся в Инчхоне (Южная Корея), завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу канадцев.

Канадцы начнут выступление на Олимпиаде матчем с командой Швейцарии 15 февраля, шведы в этот же день сыграют с норвежцами.