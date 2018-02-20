Женская сборная России по хоккею уступила команде Канады в полуфинале Олимпийских игр и поспорит за бронзу с командой Финляндии. В понедельник в Gangneung Hockey Centre в Канныне российские хоккеистки проиграли канадкам со счетом 0:5 (0:1, 0:1, 0:3).

В одном углу арены расположились черноволосые корейские девушки с российскими флажками. «White tigers», — значилось у них на рукавах. «Это программа боления. В этом году мы болеем за Россию. Потом будем болеть еще за кого-нибудь», — пояснила одна из них.

Трибуной выше собрались организованные три ряда российских болельщиков, собравшие на своих животах по буквам хэштег #Russiainmyheart. Российская группа поддержки действовала по принципу «сели-встали», покричала, запела «Красная армия всех сильней», «Смуглянку», «Катюшу» и «Подмосковные вечера». В соседях у них были болельщики с триколорами и названиями городов: Благовещенск, Алдан, Тюмень, Гатчина, Владивосток. Кто-то написал на своем флаге «Olympic fans from Russia».

К третьему периоду усилия трибун никак не могли привести к голу россиянок, которые пропустили в первые две минуты первого же периода. Скептики прогнозировали град голов, но российская команда поставила оборону под контроль, причем она не пыталась отсиживаться у своих ворот.

«Мы играли более раскованно, чем в первом матче (на Олимпийских играх). Тогда мы действовали больше от обороны, а сегодня атаковали, старались играть более раскрепощенно. Не скажу, что по счету что-то улучшилось, но по моментам ситуация уже была лучше, хотя мы и не забили», — сказала после игры нападающая Валерия Павлова.

Российская команда справлялась без помощи форварда мужской сборной Сергея Калинина, который перед игрой, завершив тренировку, изъявил желание поддержать соотечественниц. Те были не против, но на самой площадке дали понять, что противостоять действующим олимпийским чемпионкам им и самим по силам.

Шансы сборной России против команды Канады, которая удерживает чемпионский титул четыре последние Олимпиады, изначально расценивались весьма скромно. Но перед началом третьего периода российские хоккеистки уступали лишь две шайбы, причем во втором периоде бросков по воротам Шэннон Сабадош было предостаточно.

В матче за бронзу россиянки сразятся со сборной Финляндии. «У нас есть день на восстановление, сил, думаю, хватит, — сказал главный тренер сборной России Алексей Чистяков. — В группе это одна игра, а когда идет борьба за медали, все уже совсем по-другому. Мы разберем еще раз матч в группе. С финками мы играли весь сезон, были матчи, когда мы их обыгрывали. Так что шанс есть».