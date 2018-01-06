Канадцы выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею

Лента новостей
Американка получила счет за электричество на 284 млрд долларов Лучший легкий истребитель России пройдет испытания за год Бузову уличили в плагиате У Вейониса самая низкая зарплата среди лидеров Балтийских стран Головокружение от перемен GE закрыла в Латвии все офисы, один из вкладчиков потерял квартиру Соцсети: жалкая зарплата в латвийской армии, просто смешно Великобритания отказалась вводить безвизовый режим с Украиной «Динамо» (Рига) уступает «Салавата Юлаеву» из-за... дыры в ловушке Калниньша
Eще в разделе
«Динамо» (Рига) уступает «Салавата Юлаеву» из-за... дыры в ловушке Калниньша Шведский хоккеист расстроился после поражения и запустил медаль в болельщиков (+ВИДЕО) Изгнание ведьмы-Юрчика из Рижского “Динамо” взбесило поклонников клуба Гимн ЧМ-2018 споет американка Леди Гага Прощай, спортивный 2017-й: вспоминаем только хорошее...
Владимир Бучельников
16:28 06.01.2018
Спорт / Хоккей

Молодежная сборная Канады по хоккею выиграла чемпионат мира в американском городе Баффало (штат Нью-Йорк), сообщает ТАСС.

В финальном мачте канадцам удалось обыграть сборную Швеции со счетом 3:1. Титул чемпионов они завоевали в 17-й раз и впервые за последние три года.

 

Эксперты отмечают, что шведов подвела дисциплина — за десять минут до окончания матча последовали два удаления, чем тут же воспользовались их соперники.

 

Российская молодежная сборная 3 января проиграла команде США со счетом 4:2, и выбыла из чемпионата.

ТАСС / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (20)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV