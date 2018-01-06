Канадцы выиграли молодежный чемпионат мира по хоккею

В финальном мачте канадцам удалось обыграть сборную Швеции со счетом 3:1. Титул чемпионов они завоевали в 17-й раз и впервые за последние три года.
Эксперты отмечают, что шведов подвела дисциплина — за десять минут до окончания матча последовали два удаления, чем тут же воспользовались их соперники.
Российская молодежная сборная 3 января проиграла команде США со счетом 4:2, и выбыла из чемпионата.
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