28-летняя спортсменка, выступающая за профессиональную команду Toronto Furies, сообщила об этом в Instagram.
«После долгих раздумий я готова объявить, что я — трансгендер, — написала Платт в соцсети. — Мне повезло жить той жизнью, которую я хотела прожить, и заниматься спортом, который я люблю. Я благодарна поддержке со стороны семьи, друзей, CHWL и команды Toronto Furies».
После камин-аута хоккеистки CHWL выпустила заявление: «Инклюзивность всегда была залогом успеха нашей Лиги. CHWL оказывает поддержку всем спортсменам, независимо от их расы, религиозных убеждений, сексуальной ориентации и гендерной идентичности».
а вот теперь Я ни хрена не понял----если ЭТО мужик и косит под бабу, то ЭТО надо гнать с женского хоккея----если же ЭТО баба, но чувствует себя мужиком, то пущай валит в мужской хоккей===ВЫВОД----когда НЕЧТО не может определить свой пол, то пущай сидит дома и ковыряется в своих придатках, до полного определения.« ответить
Срочно поместить на самое главное место !« ответить
e6yт B пи 3 дy,ecли мyжик - TO B ЖOПУ!!! ЭTO и ECTЬ TPAHCФEHДEP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
Эта Мразь вся хочу чтоб латышское поколение выросло такое если им это тааак нравиться« ответить