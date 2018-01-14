Игрок Женской хоккейной лиги Канады, Джессика Платт, совершила камин-аут как трансгендер.

28-летняя спортсменка, выступающая за профессиональную команду Toronto Furies, сообщила об этом в Instagram.

«После долгих раздумий я готова объявить, что я — трансгендер, — написала Платт в соцсети. — Мне повезло жить той жизнью, которую я хотела прожить, и заниматься спортом, который я люблю. Я благодарна поддержке со стороны семьи, друзей, CHWL и команды Toronto Furies».

После камин-аута хоккеистки CHWL выпустила заявление: «Инклюзивность всегда была залогом успеха нашей Лиги. CHWL оказывает поддержку всем спортсменам, независимо от их расы, религиозных убеждений, сексуальной ориентации и гендерной идентичности».