Канадская хоккеистка заявила, что она — трансгендер(4)

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Герман Бергер
15:50 14.01.2018
Спорт / Спортсмены

Игрок Женской хоккейной лиги Канады, Джессика Платт, совершила камин-аут как трансгендер.

28-летняя спортсменка, выступающая за профессиональную команду Toronto Furies, сообщила об этом в Instagram.

 

«После долгих раздумий я готова объявить, что я — трансгендер, — написала Платт в соцсети. — Мне повезло жить той жизнью, которую я хотела прожить, и заниматься спортом, который я люблю. Я благодарна поддержке со стороны семьи, друзей, CHWL и команды Toronto Furies».

 

После камин-аута хоккеистки CHWL выпустила заявление: «Инклюзивность всегда была залогом успеха нашей Лиги. CHWL оказывает поддержку всем спортсменам, независимо от их расы, религиозных убеждений, сексуальной ориентации и гендерной идентичности».

ДНИ.РУ / Фото
Комментарии (4)
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10 дюймов 16:07 14:01:2018

а вот теперь Я ни хрена не понял----если ЭТО мужик и косит под бабу, то ЭТО надо гнать с женского хоккея----если же ЭТО баба, но чувствует себя мужиком, то пущай валит в мужской хоккей===ВЫВОД----когда НЕЧТО не может определить свой пол, то пущай сидит дома и ковыряется в своих придатках, до полного определения.

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Новость дня !!! 16:16 14:01:2018

Срочно поместить на самое главное место !

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Если баба 18:42 14:01:2018

e6yт B пи 3 дy,ecли мyжик - TO B ЖOПУ!!! ЭTO и ECTЬ TPAHCФEHДEP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Как задолбала 20:02 14:01:2018

Эта Мразь вся хочу чтоб латышское поколение выросло такое если им это тааак нравиться

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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