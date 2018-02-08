Канадские студенты могут получить образование для индустрии марихуаны

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Хакасия-Информ
Тимур Пушкарев
18:21 07.02.2018
Экономика / Компании

Университеты и колледжи Канады предлагают все больше курсов для тех, кто хочет работать в быстро растущей отрасли, связанной с производством и продажей марихуаны. Об этом сообщает The Globe and Mail.

Университет Kwantlen Polytechnic University начал предлагать онлайн курсы по производству, маркетингу и финансированию в отрасли еще три года назад. В связи с растущим спросом со стороны учащихся, университет теперь проводит занятия каждые четыре недели, вместо каждых восьми.

 

На курсах обучается около 1.200 человек в возрасте 25-40 лет, которые на данный момент трудоустроены в другой сфере, говорит директор университета по вопросам бизнеса Дэвид Перселл (David Purcell).

 

Колледж Niagara College предлагает получить сертификат по производству конопли, а Community College в провинции Нью-Брансуик уже обучает студентов выращиванию каннабиса. Durham College недавно начал проводить двухдневные курсы, которые посвящены введению в отрасль.

 

По словам декана Durham College, работодателям нужны профессионалы с отраслевыми знаниями, то есть люди с базовым пониманием терминологии, истории и нормативной базы.

 

Элисон МакМахон (Alison McMahon) руководитель кадрового агентства Cannabis at Work считает, что сертификат о прохождении курсов даст соискателям дополнительное преимущество в процессе отбора кандидатов.

 

Kwantlen Polytechnic University и Durham College планируют увеличить количество предлагаемых курсов в будущем. В университете начнут обучать розничной продаже и безопасному обращению с марихуаной, а в колледже можно будет пройти курсы по выращиванию.

km.ru / Фото
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