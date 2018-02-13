Канадский безумец Макморрис: за медалью — с того света

В слоупстайле (выполняется серия акробатических прыжков на трамплинах, пирамидах, контруклонах, дропах, перилах и так далее, расположенных последовательно на всем протяжении трассы) победил 17–летний американец Редмонд Джерард, а третье место занял канадец Марк Макморрис. Который весной… чуть не умер.
В марте 2017–го после падения на одном из турниров Макморрис сломал челюсть, левую руку, несколько ребер и таз, разорвал селезенку и повредил левое легкое. Два часа спустя в больнице Ванкувера его вытащили с того света.
«Я был там и, безусловно, это была самая паническая атмосфера, которую я когда–либо ощущал. Только в больнице до меня дошло, насколько все серьезно. К счастью, он восстанавливается как Росомаха», — вспоминал брат Макморриса Крэйг.
Следующий месяц Марк провел в постели, шесть недель его держали на жидкой диете.
«Ему было неудобно сидеть, неудобно стоять, неудобно спать. Он не мог самостоятельно поесть, руки просто не фиксировались возле рта — настолько все было изувечено», — рассказывал физиотерапевт и друг семьи Дэмьен Морони.
Но уже через восемь месяцев после падения Марк выиграл этап Кубка мира в Китае.
«То, что сделал мой организм, — настоящее безумие. Я готовился к смерти. После того случая ни один день на этой земле я не приму как должное», — признался Макморрис.
На днях Макморрис выиграл вторую олимпийскую бронзу подряд. За пару недель до Игр–2014 он сломал ребро на соревнованиях, но все же стал третьим в Сочи. Вот такая судьба…
Владимир ИВАНОВ.
На фото: Канадский сноубордист Марк Макморрис — «восставший из пепла».
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