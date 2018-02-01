Канадский парламент сделал текст гимна страны «гендерно нейтральным»(7)

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Виталий Вавилкин
08:14 01.02.2018
В мире

Сенат Канады одобрил законопроект о внесении изменений в текст национального гимна страны. Обсуждение документа в парламенте продолжалось с 2016 года.

Согласно поправкам, которые были предложены проектом закона С-210, слово «сыны» («thy sons») в строчке «патриотизм — удел всех твоих сынов» в английской версии гимна должно быть заменено на слово «нас» («of us»).

 

31 января 2018 года законопроект был одобрен в третьем чтении, сообщается на официальном сайте сената.

 

По мнению парламентариев, внесенные поправки позволят сделать текст гимна «гендерно нейтральным» (то есть не подчеркивающим разделение на мужчин и женщин. — Прим. NEWSru.com). Для вступления в силу закона его должна теперь подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, передает ТАСС.

 

Патриотическая франкоязычная песня, ставшая в последствии гимном Канады, была написана в 1880 году. В 1908-м появилась ее английская версия, а официально «О, Канада» стала гимном Страны кленового листа в 1980 году. До этого использовался гимн Великобритании «Боже, храни королеву».

 

Проект закона о внесении изменений в текст гимна представил парламентарий из Либеральной партии Мориль Беланже. Противниками изменений выступали члены Консервативной партии страны, но либералы имеют большинство во всех палатах парламента.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (7)
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федя 08:21 01:02:2018

Совсем со своей толерантностью йопнулись. Подготавливают всех к тому, что скоро в паспорте в графе "пол" будет указано "homo sapiens".

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Твою мать! 08:22 01:02:2018

Кто-то мне ответит, что плохого в том, что есть женщины и мужчины?!

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СМЕРШ 08:38 01:02:2018

В гимне Латвии - "Dievs, svētī Latviju!" ("Боже, благослови Латвию!") слово “DIEVS”заменяется на "GEJS" )))))))))))

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смерш 08:52 01:02:2018

пидорасы медленно но уверенно двигаются к уничтожению института семьи. гореть им в аду.

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Ты суслика видишь? 09:15 01:02:2018

Современный исторический период либеральных ценностей, если мы его переживем, будет определен в дальнейшем как эпоха деградации и дегенератов.
Так как реализация либеральных идей приводит в итоге к доминированию дегенеративных социальных процессов.
Европа уже одной ногой в могиле, а США в скором времени их догонят.
Свобода личности превратилась в тиранию меньшинства над большинством.
Причем чем меньше меньшинство, тем больше у них возможности для защиты своей свободы, больше власти.
Помимо того, что дегенераты и носители алгоритмов деградации в здоровом обществе всегда находятся в меньшинстве, либерализм дал им силы и власть бороться с большинством.
Так появилась довольно интересная идеологическая структура - миссионерство деградации.
Причем над этой структурой работали довольно серьезные ученые.
Они придумали окно Овертона, пиар, методы управления толпой, комплекс мер под названием "цветная революция" и... И применили весь этот "букет" у себя, потому что они делали все это счастье для себя.
Ну а потом уже разнесли его по миру.
Поэтому полную дегенеративность этого пункта в системе либеральных ценностей я считаю доказанной.
Индивидуализм пропагандирующий, что интересы личности, разделяющей либеральные ценности, выше интересов общества.
Это просто кульминация дегенеративной идеологии.
Другими словами в обществе все равны, но если человек дегенерат, то законы ему не писаны.
Любое общество, любое государство, любое соглашение и наконец совесть подразумевает, что человек признает ценность социальных отношений и ограничивает свои потребности настолько, чтобы эти отношения могли существовать.
И агрессивное миссионерство для этого элемента системы либеральных ценностей приводит к "законному" разрушению всех выше перечисленных отношений, так как актором этого процесса является лицо, которое не способно к конструктивному созиданию.
Например цивилизованный человек не ходит в голым там, где ему это приспичит, потому что соотносит свои действия с мнением окружающих.
Это банально не этично, противоречит нормам культуры, наконец общественное место не предназначено для подобного поведения.
Но в рамках концепции индивидуализма либерал ходить голым там, где ему хочется. Такое поведение часто практикуется в современной Европе, можно найти много видеороликов на ютубе с точно таким или подобным поведением.
Тем самым либерал разрушает сложившуюся структуру социальных процессов. Но при этом не дает ничего взамен.
То есть индивидуализм приводит к чистой деградации социальной структуры.

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (44)

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