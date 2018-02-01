Сенат Канады одобрил законопроект о внесении изменений в текст национального гимна страны. Обсуждение документа в парламенте продолжалось с 2016 года.

Согласно поправкам, которые были предложены проектом закона С-210, слово «сыны» («thy sons») в строчке «патриотизм — удел всех твоих сынов» в английской версии гимна должно быть заменено на слово «нас» («of us»).

31 января 2018 года законопроект был одобрен в третьем чтении, сообщается на официальном сайте сената.

По мнению парламентариев, внесенные поправки позволят сделать текст гимна «гендерно нейтральным» (то есть не подчеркивающим разделение на мужчин и женщин. — Прим. NEWSru.com). Для вступления в силу закона его должна теперь подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, передает ТАСС.

Патриотическая франкоязычная песня, ставшая в последствии гимном Канады, была написана в 1880 году. В 1908-м появилась ее английская версия, а официально «О, Канада» стала гимном Страны кленового листа в 1980 году. До этого использовался гимн Великобритании «Боже, храни королеву».

Проект закона о внесении изменений в текст гимна представил парламентарий из Либеральной партии Мориль Беланже. Противниками изменений выступали члены Консервативной партии страны, но либералы имеют большинство во всех палатах парламента.