Согласно поправкам, которые были предложены проектом закона С-210, слово «сыны» («thy sons») в строчке «патриотизм — удел всех твоих сынов» в английской версии гимна должно быть заменено на слово «нас» («of us»).
31 января 2018 года законопроект был одобрен в третьем чтении, сообщается на официальном сайте сената.
По мнению парламентариев, внесенные поправки позволят сделать текст гимна «гендерно нейтральным» (то есть не подчеркивающим разделение на мужчин и женщин. — Прим. NEWSru.com). Для вступления в силу закона его должна теперь подписать генерал-губернатор Канады Жюли Пейетт, передает ТАСС.
Патриотическая франкоязычная песня, ставшая в последствии гимном Канады, была написана в 1880 году. В 1908-м появилась ее английская версия, а официально «О, Канада» стала гимном Страны кленового листа в 1980 году. До этого использовался гимн Великобритании «Боже, храни королеву».
Проект закона о внесении изменений в текст гимна представил парламентарий из Либеральной партии Мориль Беланже. Противниками изменений выступали члены Консервативной партии страны, но либералы имеют большинство во всех палатах парламента.
Совсем со своей толерантностью йопнулись. Подготавливают всех к тому, что скоро в паспорте в графе "пол" будет указано "homo sapiens".« ответить
Кто-то мне ответит, что плохого в том, что есть женщины и мужчины?!« ответить
В гимне Латвии - "Dievs, svētī Latviju!" ("Боже, благослови Латвию!") слово “DIEVS”заменяется на "GEJS" )))))))))))« ответить
пидорасы медленно но уверенно двигаются к уничтожению института семьи. гореть им в аду.« ответить
Современный исторический период либеральных ценностей, если мы его переживем, будет определен в дальнейшем как эпоха деградации и дегенератов.« ответить
Так как реализация либеральных идей приводит в итоге к доминированию дегенеративных социальных процессов.
Европа уже одной ногой в могиле, а США в скором времени их догонят.
Свобода личности превратилась в тиранию меньшинства над большинством.
Причем чем меньше меньшинство, тем больше у них возможности для защиты своей свободы, больше власти.
Помимо того, что дегенераты и носители алгоритмов деградации в здоровом обществе всегда находятся в меньшинстве, либерализм дал им силы и власть бороться с большинством.
Так появилась довольно интересная идеологическая структура - миссионерство деградации.
Причем над этой структурой работали довольно серьезные ученые.
Они придумали окно Овертона, пиар, методы управления толпой, комплекс мер под названием "цветная революция" и... И применили весь этот "букет" у себя, потому что они делали все это счастье для себя.
Ну а потом уже разнесли его по миру.
Поэтому полную дегенеративность этого пункта в системе либеральных ценностей я считаю доказанной.
Индивидуализм пропагандирующий, что интересы личности, разделяющей либеральные ценности, выше интересов общества.
Это просто кульминация дегенеративной идеологии.
Другими словами в обществе все равны, но если человек дегенерат, то законы ему не писаны.
Любое общество, любое государство, любое соглашение и наконец совесть подразумевает, что человек признает ценность социальных отношений и ограничивает свои потребности настолько, чтобы эти отношения могли существовать.
И агрессивное миссионерство для этого элемента системы либеральных ценностей приводит к "законному" разрушению всех выше перечисленных отношений, так как актором этого процесса является лицо, которое не способно к конструктивному созиданию.
Например цивилизованный человек не ходит в голым там, где ему это приспичит, потому что соотносит свои действия с мнением окружающих.
Это банально не этично, противоречит нормам культуры, наконец общественное место не предназначено для подобного поведения.
Но в рамках концепции индивидуализма либерал ходить голым там, где ему хочется. Такое поведение часто практикуется в современной Европе, можно найти много видеороликов на ютубе с точно таким или подобным поведением.
Тем самым либерал разрушает сложившуюся структуру социальных процессов. Но при этом не дает ничего взамен.
То есть индивидуализм приводит к чистой деградации социальной структуры.