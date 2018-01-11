От щедрот бюджетных
Как следует из информации, которую вынуждена была выложить на своей домашней страничке в интернете президентская канцелярия, у ее семи сотрудников брутто–зарплаты (до уплаты налогов) превышают 3 тысячи евро.
Из информации в разделе «Зарплаты должностных лиц и сотрудников канцелярии президента» следует, что самую большую зарплату получают руководитель канцелярии Арнис Салнайс (3978 евро) и его заместитель Эгита Казека (3968 евро).
Зарплату в размере 3421 евро получают сразу несколько человек: советник президента по иностранным делам Майя Маника, советник по работе со СМИ Янис Сикснис, советник по юридическим вопросам и законодательству Кристине Яунземе, советник по экономике Андис Екабсонс и советник по нацбезопасности Янис Кажоциньш.
Президенту евро недокладывают
Советнику президента по конституционному праву Янису Плепсу за неполное рабочее время, или 25 рабочих часов в неделю, платят 2993 евро в месяц. Советник по вопросам стратегического развития Зигурдс Закис за 20 рабочих часов в неделю получает 1711 евро. Зарплату в пределах 2–3 тысячи евро ровно имеют десять сотрудников канцелярии президента, а вознаграждение 1–2 тысячи — 31 работник. Только у двух человек оклад менее тысячи, но оба работают по 20 часов в неделю.
Сам президент с 2018 года получает зарплату в размере 5121 евро (в 2017 году она составляла 4561 евро). Отметим, что это меньше, чем у руководителей других стран Балтии. Так, ежемесячный оклад президента Литвы составляет 7287,50 евро (до уплаты налогов, это примерно на 100 евро больше, чем в прошлом году), Эстонии — 5200 евро (она будет повышена с 1 апреля, когда произойдет ежегодная индексация зарплат госслужащих).
Суд заставил
Данные о зарплатах Канцелярию президента Латвии обязал обнародовать суд. Раньше канцелярия ни в какую не соглашалась открыть информацию о доходах своих должностных лиц. Но проиграла уже пять административных процессов, на которых пыталась оспорить обнародование взрывоопасных сведений.
Сейчас наибольшее сопротивление публикации подобной информации оказывает возглавляемое Эдгаром Ринкевичсом Министерство иностранных дел. Оно тоже отказывается раскрыть, как тратятся деньги налогоплательщиков. Г–н Ринкевичс считает, что это может нанести ущерб государственным и общественным интересам. Понять министра легко — в этом году на несколько сотен евро вырастут зарплаты высших должностных лиц государства. Ой, как не хочется злить избирателей…
Сергей ВЛАДИМИРОВ.
кантора пишет----наверно всей толпой надорвались писать новогоднюю речь президенту!---просто не вижу, какую ещё работу может выполнять сия "гоп-бригада".« ответить
ГОСУДАРСТВО - ЭТО« ответить
1,ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ.
2,ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ,
3,СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ,
КОТОРЫЕ СОДЕРЖИТ НА СВОИ НАЛОГИ НАРОД ЛАТВИИ,
ЧТОБЫ ЭТА ВЛАСТЬ ОБЕСПЕЧИЛА НАРОДУ
И
ГОСУДАРСТВУ
а). СТАБИЛЬНОСТЬ,
б) БЕЗОПАСНОСТЬ,
в) УВАЖЕНИЕ.
г), МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА.
д) СОЦИАЛЬНЫЕ БЛАГА.
БОЛЕЕ ТОГО,
ЕСЛИ ЭКСПОРТ ПРЕВЫШАЕТ ИМПОРТ и ПРИ ПОЛНОЙ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
БЕЗРАБОТИЦА РАВНА О,1%,
ТО
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ НЕ ЗРЯ ПРОЕДАЮТ НАРОДНЫЙ ХЛЕБ...
НО
ПОЛОЖЕНИЕ В ЛАТВИИ,БЛАГОДАРЯ ПРЕСТУПНОМУ НАЦИСТСКОМУ
РЕЖИМУ ЛАТЫШЕЙ - ВОРОВ,ПРОСТИТУТОК и ПЕДЕРАСТОВ - КРИТИЧЕСКОЕ.
ЕСЛИ
НЕ СКАЗАТЬ КАТАСТРОФИЧЕСКОЕ!!!!
СТАБИЛЬНОСТИ НЕТ НИКАКОЙ - ЛЮДИ МАССОВО УБЕГАЮТ ИЗ ЛАТВИИ
ЧТОБЫ
ОТ БОЛЕЗНЕЙ и НИЩЕТЫ НЕ ПОДОХНУТЬ ОТ ГОЛОДА!
БЕЗОПАСНОСТИ НЕТ НИКАКОЙ - В ЛАТВИИ СТОИТ ОККУПАЦИОННАЯ
АРМИЯ США и НАТО,КОТОРАЯ НАГНЕТАЕТ ВОЕННУЮ ИСТЕРИЮ ПРОТИВ РОССИИ!
УВАЖЕНИЕ в ОБЩЕСТВЕ НЕТ....ОБЩЕСТВО ИСКУССТВЕННО РАЗДЕЛЕНО
НА
ДВЕ ГРУППЫ - ЛАТЫШИ - ТИТУЛЬНЫЕ,РУССКИЕ - БЕСПРАВНЫЕ РАБЫ!
МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА в ЛАТВИИ - ЭТО ТОТАЛЬНАЯ НИЩЕТА...
СОЦИАЛЬНЫЕ БЛАГА ЛАТВИИ РАЗВОРОВЫВАЮТСЯ ДО ПРИХОДА
НУЖДАЮЩИМСЯ - ПЕНСИОНЕРАМ,ИНВАЛИДАМ,ДЕТЯМ....
ОСНОВНОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ ЛАТВИИ РАСПИЛИВАЕТСЯ
ПРАВЯЩИМ ПРЕСТУПНЫМ РЕЖИМОМ,ОТМЫВАЮТСЯ
ЧЕРЕЗ
ФИРМЫ-ОДНОДНЕВКИ.ДЕЛЯТСЯ МЕЖДУ СВОИМИ И ВЫВОДЯТСЯ
В
ЗАПАДНЫЕ ОФФШОРЫ,КОТОРЫЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ ПРЕСТУПНЫМ
ИУДЕЙСКИМ
БАНКИНГОМ с УОЛЛ-СТРИТ США....
А КРЫШУЕТ ЭТО АНТИНАРОДНЫЙ ПРЕТУПНЫЙ РЕЖИМ
ЛАТЫШСКИХ НАЦИСТОВ
ФАШИНГТОН и ЕВРОПА,
НАЗЫВАЯ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ - "ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ"....
piekritu un atbalstu. 100%« ответить