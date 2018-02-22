«Показывают нашего избирателя среднестатистического, то, как власть видит этого избирателя. Это какой-то невоспитанный жлоб 50-летний, полнеющий, плохо выглядящий, лысеющий, судя по всему — безработный. Он боится армии, боится чернокожих — ему такие кошмары снятся — и почему-то боится геев. Это три главные опасности, которые преследуют нашу страну» — сказала 36-летняя Ксения Собчак на пресс-конференции в ТАСС. Общение кандидата в президенты с журналистами длилось почти два часа.
«Пожилой потный мужчина считает, что является объектом сексуальных желаний геев. Что само по себе странно...» — пересказала Собчак сценарий скандально известного ролика.
Ксения Собчак повторилась, что возмущена видео, которое, судя по реакции мировой прессы, спровоцировало международный скандал. «Это факт: гей на передержке — по сути дела, это сравнение с животными. Сегодня все гей-журналы по всему миру выразили свой протест», — добавила Собчак.
Она считает, что Путина во всем мире вновь будут спрашивать о правах геев, а он станет отвечать: «Я к этим роликам [о пожилых потных мужчинах, считающих себя сексуальными объектами для геев] отношения не имею...»
Кандидат обратила внимание и на недопустимое отношение к женщине, которое демонстрирует герой видео, якобы среднестатистический россиянин. Он не только гомофоб, но и женофоб. «Он на нее [жену] орет и по-хамски разговаривает и до своих кошмарных снов, и после. То есть женщина, по мысли создателей этого ролика, — еще более бесправное существо, чем гей на передержке», — подчеркнула Собчак.
Ранее сообщалось: Ксения Собчак назвала «гомофобной гадостью» предвыборный ролик неизвестного кандидата о «гее на передержке».
Сдохшего рядом с проституткой в отеле. Морали только ей и учить....« ответить
Ну и фантазии у неё!« ответить
Это дура, мечтающая стать проctиtyткой, скорее всего и геями не брезгует, раз так отстаивает их. Она или трансвестит, или точно проctиtyтка,групповухой увлекается.« ответить
Прям с пеной у рта отстаивает своих друзей. Ей надо работать в доме терпимости, а не в президенты лезнь. Смешит людей идиотка.
Если хотите посмотреть фантазии Ксюши, Вам в поисковик. Кадры из фильма "Гитлер капут" откроют Вам некоторые тайны. Не дай боже такую в президенты« ответить
Sobčaka pilnīga taisnība!« ответить
Viņa tevi aprakstīja« ответить
фиктивный брак не делает из собчак хорошую жену---для этого надо ЖИТЬ с мужчиной, а не шляться по всему, рассказывая всем--"что есть семья!!!"« ответить
"Пожилой потный мужчина считает, что является объектом сексуальных желаний геев. Что само по себе странно"« ответить
Странно то, что будущий президент в курсе сексуальных желаний мужчин(они же извращенцы).
Я, к примеру, не могу сказать, что понимаю влечения женского пола к лысеющим мужчинам пенсионного возраста. Не всех, есть знакомая брюнетка, которую тошнит от такого.