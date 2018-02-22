Собчак высказалась о «потных и безработных жлобах»(12)

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Герман Бергер
18:19 22.02.2018
В мире / Россия

Ксения Собчак вновь прокомментировала скандальный анонимный избирательный ролик, в котором гомосексуалы поставлены в один ряд с животными. На этот раз кандидат в президенты обратила внимание на главного героя видео: «невоспитанного безработного и дурно пахнущего жлоба», верящего при этом в свою сексуальную привлекательность...

«Показывают нашего избирателя среднестатистического, то, как власть видит этого избирателя. Это какой-то невоспитанный жлоб 50-летний, полнеющий, плохо выглядящий, лысеющий, судя по всему — безработный. Он боится армии, боится чернокожих — ему такие кошмары снятся — и почему-то боится геев. Это три главные опасности, которые преследуют нашу страну» — сказала 36-летняя Ксения Собчак на пресс-конференции в ТАСС. Общение кандидата в президенты с журналистами длилось почти два часа.

 

«Пожилой потный мужчина считает, что является объектом сексуальных желаний геев. Что само по себе странно...» — пересказала Собчак сценарий скандально известного ролика.

 

Ксения Собчак повторилась, что возмущена видео, которое, судя по реакции мировой прессы, спровоцировало международный скандал. «Это факт: гей на передержке — по сути дела, это сравнение с животными. Сегодня все гей-журналы по всему миру выразили свой протест», — добавила Собчак.

 

Она считает, что Путина во всем мире вновь будут спрашивать о правах геев, а он станет отвечать: «Я к этим роликам [о пожилых потных мужчинах, считающих себя сексуальными объектами для геев] отношения не имею...»

 

Кандидат обратила внимание и на недопустимое отношение к женщине, которое демонстрирует герой видео, якобы среднестатистический россиянин. Он не только гомофоб, но и женофоб. «Он на нее [жену] орет и по-хамски разговаривает и до своих кошмарных снов, и после. То есть женщина, по мысли создателей этого ролика, — еще более бесправное существо, чем гей на передержке», — подчеркнула Собчак.

 

 

Ранее сообщалось: Ксения Собчак назвала «гомофобной гадостью» предвыборный ролик неизвестного кандидата о «гее на передержке».

life.ru / Фото
Комментарии (12)
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Видимо, эта тварь божия просто вспомнила своего вороватого папашку, 18:24 22:02:2018

Сдохшего рядом с проституткой в отеле. Морали только ей и учить....

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Ох! 18:26 22:02:2018

Ну и фантазии у неё!

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мерзкая рожа 18:51 22:02:2018

Это дура, мечтающая стать проctиtyткой, скорее всего и геями не брезгует, раз так отстаивает их. Она или трансвестит, или точно проctиtyтка,групповухой увлекается.
Прям с пеной у рта отстаивает своих друзей. Ей надо работать в доме терпимости, а не в президенты лезнь. Смешит людей идиотка.

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Пророк 19:21 22:02:2018

Если хотите посмотреть фантазии Ксюши, Вам в поисковик. Кадры из фильма "Гитлер капут" откроют Вам некоторые тайны. Не дай боже такую в президенты

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Latviešu patriots 18:33 22:02:2018

Sobčaka pilnīga taisnība!

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ыыы 18:38 22:02:2018

Viņa tevi aprakstīja

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10 дюймов 18:34 22:02:2018

фиктивный брак не делает из собчак хорошую жену---для этого надо ЖИТЬ с мужчиной, а не шляться по всему, рассказывая всем--"что есть семья!!!"

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Саня 18:35 22:02:2018

"Пожилой потный мужчина считает, что является объектом сексуальных желаний геев. Что само по себе странно"
Странно то, что будущий президент в курсе сексуальных желаний мужчин(они же извращенцы).
Я, к примеру, не могу сказать, что понимаю влечения женского пола к лысеющим мужчинам пенсионного возраста. Не всех, есть знакомая брюнетка, которую тошнит от такого.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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