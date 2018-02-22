Ксения Собчак вновь прокомментировала скандальный анонимный избирательный ролик, в котором гомосексуалы поставлены в один ряд с животными. На этот раз кандидат в президенты обратила внимание на главного героя видео: «невоспитанного безработного и дурно пахнущего жлоба», верящего при этом в свою сексуальную привлекательность...

«Показывают нашего избирателя среднестатистического, то, как власть видит этого избирателя. Это какой-то невоспитанный жлоб 50-летний, полнеющий, плохо выглядящий, лысеющий, судя по всему — безработный. Он боится армии, боится чернокожих — ему такие кошмары снятся — и почему-то боится геев. Это три главные опасности, которые преследуют нашу страну» — сказала 36-летняя Ксения Собчак на пресс-конференции в ТАСС. Общение кандидата в президенты с журналистами длилось почти два часа.

«Пожилой потный мужчина считает, что является объектом сексуальных желаний геев. Что само по себе странно...» — пересказала Собчак сценарий скандально известного ролика.

Ксения Собчак повторилась, что возмущена видео, которое, судя по реакции мировой прессы, спровоцировало международный скандал. «Это факт: гей на передержке — по сути дела, это сравнение с животными. Сегодня все гей-журналы по всему миру выразили свой протест», — добавила Собчак.

Она считает, что Путина во всем мире вновь будут спрашивать о правах геев, а он станет отвечать: «Я к этим роликам [о пожилых потных мужчинах, считающих себя сексуальными объектами для геев] отношения не имею...»

Кандидат обратила внимание и на недопустимое отношение к женщине, которое демонстрирует герой видео, якобы среднестатистический россиянин. Он не только гомофоб, но и женофоб. «Он на нее [жену] орет и по-хамски разговаривает и до своих кошмарных снов, и после. То есть женщина, по мысли создателей этого ролика, — еще более бесправное существо, чем гей на передержке», — подчеркнула Собчак.

Ранее сообщалось: Ксения Собчак назвала «гомофобной гадостью» предвыборный ролик неизвестного кандидата о «гее на передержке».