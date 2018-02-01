Кандидаты на Нобелевскую премию мира: Трамп, защитница геев и курдские боевики(6)

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Владимир Бучельников
20:12 31.01.2018
Lifenews / Интересно

Президент США Дональд Трамп, бывший сотрудник американских спецслежб Эдвард Сноуден, журналистка российской «Новой газеты» Елена Милашина выдвинуты на соискание Нобелевской премии мира за 2018 год.

31 января — крайний срок для выдвижения кандидатов на премию. В прошлом году на нее были выдвинуты 318 человек и организаций, что явилось рекордным количеством.

 

Депутат Социалистической левой партии Норвегии Петтер Эйде также сообщил, что выдвинул на награду журналистку Елену Милашину, пишущую о ситуации с правами человека в Чечне, основательницу правозащитного центра «Мемориал» Светлану Ганнушкину, а также Ольгу Садовскую, которая представляет российскую правозащитную группу «Комитет по предотвращению пыток», передает ТАСС.

 

Депутат от норвежской Партии прогресса Химаншу Гулати рассказал, что выдвинул на Нобелевскую премию мира курдские военные формирования «пешмерга».

Polit.ru / Фото
Комментарии (6)
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П у т и н 20:21 31:01:2018

Вот гады! Премию Окурку, Писькову и посмертно Моторыле!

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Вот ведь как 20:40 31:01:2018

Ох догавкаешься хохлопитек, хирурги не соберут

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СССР 22:06 31:01:2018

Глисты прут! Пукин воскрес!

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Latviešu patriots 20:34 31:01:2018

Nobela miera prēmiju Trampam!

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Latviešu patriotam 21:44 31:01:2018

Что,ушлёпок полнолуние покоя не даёт?

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Latviešu patriots 23:22 31:01:2018

Tramps miera prēmiju ir pelnījis!

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству (28)

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