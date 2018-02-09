Мобзапас не интересен местным бизнесменам, а иностранным не доверяет государство, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Комитет Кабинета министров, рабочий орган латвийского правительства, рассмотрел концептуальное сообщение о резервах нефтепродуктов на случай кризисной ситуации. В 2016–17 гг. страна их имела в размере 354 638 тонн.

И отработанное масло про запас

Уже более сорока лет Запад, наученный горьким опытом энергетического кризиса, копит нефть и нефтепродукты. Наш регион не отстает: в Финляндии агентство NESA, в Эстонии OSPA хранят жидкое топливо, реагируя при этом на соответствующие движения рынка. То продают, то покупают — и государству на пользу. Инвестиции требуются немалые: той же маленькой Эстонии нефтяная заначка обошлась в 142 миллиона евро.

Латвия, вступая в ЕС, обещала создать топливный резерв на 90 дней, однако долгое время не было необходимого финансирования (100 миллионов латов на сами нефтепродукты и 10 миллионов в год на хранение). Со временем сформировалась конкурсная модель хранения, при которой закупку централизованно проводит государство, а хранение запасов осуществляют назначившие более выгодную цену коммерсанты. По части номенклатуры также произошло расширение: к бензину, дизтопливу и мазуту добавились реактивное топливо, керосин, сжиженный нефтяной газ, парафин, битумен, сланцевый лак, машинное масло и даже… отработанное машинное масло!

Однако, как констатирует правительственный документ, «предоставление услуги по созданию государственных резервов Латвийской Республике не является для коммерсантов достаточно привлекательным, ибо местные коммерсанты не обладают должными объемами долгосрочного хранения и свободными финансовыми средствами, вкладываемыми в оказание услуги». Процедура закупок «длительная и сложная», к тому же само участие в конкурсах стоит денег и потому «не рождает у предпринимателей достаточного интереса».

В связи с этим в стратегическую тему вклиниваются иностранные бизнесмены, из–за чего «необходимо увеличение времени и становится сложнее процедура». Если же Латвия запасов не создаст, то, согласно директиве Еврокомиссии, может быть оштрафована на 320 000 евро плюс 24 000 евро за каждый день задержки!

Нормальные герои всегда идут в обход

Поэтому правительству рекомендуется проводить не обычный коммерческий конкурс, а в рамках закона «О закупках в области обороны и безопасности». Чей пункт 2 части 1 статьи 44 «позволяет исключать кандидата или претендента для участия в процедуре закупки, если заказчик получил отзыв учреждения государственной безопасности, что заключение договора… может создать угрозу национальной безопасности».

Таким образом, на повестке дня серьезный передел рынка, ибо в прошлом году министру экономики Арвилу Ашераденсу пришлось оправдываться, почему выигравшая конкурс по хранению резервов для Латвии эстонская компания Sanders Trading Co хранит их на складе компании Gunvor, зарегистрированной в Швейцарии и являющейся крупнейшим трейдером российской нефти. Gunvor неоднократно и на протяжении ряда лет связывалась в западных и российских оппозиционных СМИ с близким кругом В. В. Путина, что фирма решительно опровергала.

В любом случае очень странно, что ни минэкономики, ни Еврокомиссию не насторожил тот факт, что положенные резервы нефтепродуктов физически расположены в порту Роттердама. Но как их доставить в час X из Нидерландов в

Латвию?

Николай КАБАНОВ.

Фото: Новый терминал нефтепродуктов в Риге пока остается лишь в проектах.