Канун Нового года: что нельзя делать 31 декабря(2)

Лента новостей
Басков готовится к подлому удару от Лопыревой Розенвалдс: этнические вопросы больше волнуют политиков, чем общество Трамп: это мы победили ИГИЛ, а не Путин Прогноз на 2018 год: худший год со времен Второй мировой войны Экс-глава Каталонии рассмешил Мадрид нелепым требованием Telegram Дурова в Иране стал системой связи восставших Во вторую неделю января в Латвию может прийти зима Это Россия: опубликован «безумный» трейлер чемпионата мира по футболу Как знаки зодиака проводят главную ночь года
Eще в разделе
Басков готовится к подлому удару от Лопыревой Собчак записала “президентское” поздравление для россиян (+ВИДЕО) На Евровидении-2018 Латвию может представить правнучка “нацистского палача” Цукурса Защитники животных: оградите своих питомцев от вызванного салютом стресса! Берегитесь: в новогоднюю ночь на Земле начнется магнитная буря
Виталий Вавилкин
13:38 31.12.2017
Lifenews

С Нового года начнется новый этап жизни, но будут ли перемены в вашей жизни положительными, зависит только от вас. С последним днем уходящего года связано много запретов, но до сих пор мало кто знает о них.

Одним из главных дней в году является 31 декабря. Несмотря на то, что Новый год наступает только 1 января, в последний день уходящего года важно не совершать ошибок и не нарушать запретов, пишет dailyhoro.ru

 

Что запрещено делать 31 декабря

 

В последний день уходящего года категорически запрещено занимать деньги и давать в долг. С купюрами и монетами вы можете отдать свое счастье. Не рекомендуется и начинать Новый год с раздачи долгов, иначе вы окажетесь на пороге бедности.

 

Разбитая 31 декабря посуда — плохой знак, предвещающий серьезные конфликты между членами семьи. Чтобы избежать этого, соберите осколки и закопайте их подальше от своего дома.

 

Ни с кем не ссорьтесь, особенно за новогодним столом. Иначе в следующем году у вас появится много новых врагов.

Даже если вы на кого-то очень сильно разозлились, не ругайте этого человека. Новый год — добрый праздник, и негативные мысли и эмоции в этот день будут неуместны.

 

Перед новогодним застольем желательно не выносить мусор, но если есть такая необходимость, то сделайте это до 6 вечера. Нарушив этот запрет, вы рискуете лишиться удачи в следующем году.

 

Не рекомендуется 31 декабря вспоминать о своих проблемах, которые произошли в уходящем году. Наоборот, темы для разговоров должны быть позитивными и праздничными, чтобы в следующем году приятных моментов и положительных воспоминаний было еще больше.

 

В этот день желательно не вспоминать о покойниках, а если тема об усопших все-таки была затронута, то говорите о них только хорошее. Если 31 декабря кто-то ругает покойного, то в следующем году ему придется столкнуться с неприятностями.

 

В последний день уходящего года делать генеральную уборку нельзя — ее необходимо провести еще до 31 декабря. Встретить Новый год в грязном доме — привлечь беспорядок и неудачи в свою жизнь.

 

Как ни странно, но многие люди любят одиночество, ведь это прекрасная возможность побыть наедине с собой и подумать о будущем. Однако Новый год постарайтесь встречать в компании родных или друзей, иначе в следующем году вы постоянно будете ощущать себя одинокими.

 

Красивая прическа — важная часть новогоднего образа, но стричь волосы 31 декабря не рекомендуется, иначе в Новом году ваши волосы будут тусклыми и редкими.

 

Для многих людей Новый год — не только веселый, но и грустный праздник. Вы можете вспомнить приятные моменты, произошедшие в старом году, и пожалеть о том, что они уходят. Научитесь отпускать прошлое и 31 декабря не жалейте об уходящем годе, иначе в будущем будет намного меньше ярких событий и впечатлений.

 

Некоторые не могут дождаться новогодней ночи и начинают распивать спиртные напитки еще до наступления праздника. Любителям алкоголя следует быть осторожнее, так как встреча Нового года в состоянии сильного алкогольного опьянения грозит серьёзными неприятностями в наступающем году.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
Одинокий. 14:22 31:12:2017

Судьба старушка накажет в любом случае тех,кому будет суждено оказаться на скамье штрафников хотя кто и не преступит порог вышеуказанного запрета. Всех удач в новом году всем от малого до взрослого!

« ответить
Profile_default
и тебя, 21:07 31:12:2017

соколик, с наступающим!Не грусти,прорвёмся.Всё будет х о р о ш о!!!!!!

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV