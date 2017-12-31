С Нового года начнется новый этап жизни, но будут ли перемены в вашей жизни положительными, зависит только от вас. С последним днем уходящего года связано много запретов, но до сих пор мало кто знает о них.

Одним из главных дней в году является 31 декабря. Несмотря на то, что Новый год наступает только 1 января, в последний день уходящего года важно не совершать ошибок и не нарушать запретов, пишет dailyhoro.ru

Что запрещено делать 31 декабря

В последний день уходящего года категорически запрещено занимать деньги и давать в долг. С купюрами и монетами вы можете отдать свое счастье. Не рекомендуется и начинать Новый год с раздачи долгов, иначе вы окажетесь на пороге бедности.

Разбитая 31 декабря посуда — плохой знак, предвещающий серьезные конфликты между членами семьи. Чтобы избежать этого, соберите осколки и закопайте их подальше от своего дома.

Ни с кем не ссорьтесь, особенно за новогодним столом. Иначе в следующем году у вас появится много новых врагов.

Даже если вы на кого-то очень сильно разозлились, не ругайте этого человека. Новый год — добрый праздник, и негативные мысли и эмоции в этот день будут неуместны.

Перед новогодним застольем желательно не выносить мусор, но если есть такая необходимость, то сделайте это до 6 вечера. Нарушив этот запрет, вы рискуете лишиться удачи в следующем году.

Не рекомендуется 31 декабря вспоминать о своих проблемах, которые произошли в уходящем году. Наоборот, темы для разговоров должны быть позитивными и праздничными, чтобы в следующем году приятных моментов и положительных воспоминаний было еще больше.

В этот день желательно не вспоминать о покойниках, а если тема об усопших все-таки была затронута, то говорите о них только хорошее. Если 31 декабря кто-то ругает покойного, то в следующем году ему придется столкнуться с неприятностями.

В последний день уходящего года делать генеральную уборку нельзя — ее необходимо провести еще до 31 декабря. Встретить Новый год в грязном доме — привлечь беспорядок и неудачи в свою жизнь.

Как ни странно, но многие люди любят одиночество, ведь это прекрасная возможность побыть наедине с собой и подумать о будущем. Однако Новый год постарайтесь встречать в компании родных или друзей, иначе в следующем году вы постоянно будете ощущать себя одинокими.

Красивая прическа — важная часть новогоднего образа, но стричь волосы 31 декабря не рекомендуется, иначе в Новом году ваши волосы будут тусклыми и редкими.

Для многих людей Новый год — не только веселый, но и грустный праздник. Вы можете вспомнить приятные моменты, произошедшие в старом году, и пожалеть о том, что они уходят. Научитесь отпускать прошлое и 31 декабря не жалейте об уходящем годе, иначе в будущем будет намного меньше ярких событий и впечатлений.

Некоторые не могут дождаться новогодней ночи и начинают распивать спиртные напитки еще до наступления праздника. Любителям алкоголя следует быть осторожнее, так как встреча Нового года в состоянии сильного алкогольного опьянения грозит серьёзными неприятностями в наступающем году.