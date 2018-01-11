Общественность ознакомили с «Индексом среды для иностранных инвестиций в 2017 году», — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Так называется исследование Совета иностранных инвесторов Латвии (СИИЛ), которое на состоявшейся в среду презентации обсудили наши министры экономики и финансов. Они констатировали — настроение иноземных капиталистов, бросивших тут финансовый якорь, улучшилось.

Послушав наших министров, я так и не понял, с чего это настроение иностранных инвесторов поползло по позитивному вектору. Ведь у нас в стране в прошлом году, по сути, ничего не изменилось. Проблемы остались те же, а некоторые из них усугубились: демография хромает на обе ноги, доступность рабочей силы вот–вот помрет. В чем именно иностранные инвесторы увидели растущую привлекательность Латвии — загадка.

Тем не менее, по мнению Арвила Ашераденса и Даны Рейзниеце–Озолы, результаты проведенного СИИЛ опроса среди владельцев 42 предприятий вполне отражают реальную экономическую картину в стране. Так, инвестиционная привлекательность Латвии в 2017 году набрала у респондентов 2,5 балла из 5 возможных и превысила показатель 2016–го аж на 0,5 балла. Усилия латвийских политиков по улучшению инвестиционной среды иностранные предприниматели оценили в 2,9 балла (в 2016–м — 2,3 балла).

По пятибалльной системе

Вот, в общем–то, и весь сомнительный позитив. В остальном бизнес с приставкой «ино–» поставил Латвии жирный «неуд». В трех сферах в прошлом году вообще не было прогресса, считают инвесторы — демография набрала жалкие 1,6 балла, доступность рабочей силы 2,7 балла, здравоохранение и социальную защищенность оценили по 2,5 балла.

Более половины, точнее — 57% инвесторов не видят улучшений также в судебной системе, 55% считают, что качество делового законодательства остается низким и не меняется, 52% уверены — в Латвии все еще царит хаос в отношении принятия важных политических решений, влияющих на деловую и инвестиционную среду.

Парадоксальные планы

Не понимает, откуда взялось хорошее настроение у инвесторов, и ассоциированный профессор Рижской высшей школы экономики Арнис Саука, прокомментировавший результаты «Индекса среды для иностранных инвестиций в 2017 году». Так, по его словам, мнения инвесторов о качестве налоговой системы расходятся: 17% респондентов все–таки усматривают в ней улучшения, 40% согласны с ними лишь отчасти, 43% считают, что за последний год в налоговой системе ничего не улучшилось, даже наоборот.

«Между строк исследования можно прочесть, что инвесторы не верят, что правительство оставит все законы такими, какими их принимает. Но из налоговых инициатив властей положительнее всего иностранные инвесторы оценивают решение не облагать подоходным налогом с предприятия реинвестированную прибыль», — пояснил газете «СЕГОДНЯ» А. Саука.

Тем парадоксальнее выглядят планы некоторых инвесторов, считает профессор.

«Как это ни странно, но индекс констатирует, что желание инвестировать в Латвию возросло. В исследовании не указываются имена компаний–инвесторов, но одно предприятие по недвижимости, например, намерено в течение десяти лет потратить тут 100 млн. евро, другая торговая компания заявляет, что в течение трех лет вложит 75 млн. евро, третья говорит о 120–миллионных инвестиция в ближайшие годы. Вряд ли в неблагоприятных экономических условиях кто–то стал бы планировать долгосрочные инвестиции», — заключил А. Саука.

Сергей ВЛАДИМИРОВ.