Капсула времени

Традиция передавать свои послания последующим поколениям пошла от жителей древней цивилизации шумеров, основателей одной из первейших цивилизаций — они закладывали в фундаменты храмов записки будущим правителям. Представляя собой таблички из обожженной глины, эти записки неплохо сохранились до наших дней.

Вот точно так же теперь сама матушка–природа озаботилась о сохранности и передаче своих богатств для пернатых обитателей лесов, лугов и болот.

Эта гроздь рябины могла быть съедена еще до наступления зимы, однако каким–то образом оказалась незамеченной свиристелями, дятлами и прочими обитателями глухого участка леса. Видимо, им хватало иных видов корма, в том числе и из развешанных мной кормушек. Однако после обильных снегопадов добраться до этих «лесных столовых» удается не всегда, потому часто застаю их совершенно пустыми. Понимаю — пичугам и зверятам приходится переходить на самообслуживание. Тогда и приходят им на выручку «капсулы времени» наподобие закованной в ледяной панцирь рябины.

Мелким птицам эту скорлупу не раздолбить, слишком толстый лед намерз на ягодах. Приходится ждать, пока эти запасы не обнаружат птицы покрупнее — например, дятлы, не улетевшие дрозды. Им проще справиться с ледяной скорлупой. Тот, кто первым найдет эту «капсулу», тот ее и использует.

Не стоит обольщаться и думать, что тот же дятел, нашедший рябиновую гроздь и «откупоривший» ее для себя, оставит хоть что–нибудь для синицы. А ей ведь тоже хочется есть! И потому, оказавшись рядом с «законсервированной» рябиной раньше всех, решил облегчить участь мелких птиц — тонкой палочкой сбил ледяную корочку с ягод. Пусть теперь лесные пернатые воспользуются естественными кормами. И эти запасы окажутся им хорошим дополнением к тем лакомствам, которые после перерыва снова отвожу и загружаю в кормушки.

Когда по своим следам возвращался к машине, заметил — освобожденная ото льда рябиновая кисть уже не маячила алым цветом своих ягод на фоне белого снега. От нее не осталось совсем ничего! Только под деревом были разбросаны ягодные оболочки да тонкие черенки, державшие ягоды в гроздьях.

Теперь передо мной стоит новая задача — не только баловать своих лесных питомцев, подкармливая их из кормушек, но и выискивать в чащобе такие же «капсулы времени», чтобы давать возможность полностью использовать эти послания тем, кому они сейчас просто необходимы.

Валерий САМОХВАЛОВ.

Фото автора.