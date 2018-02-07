Здравоохранение в Латвии хронически больно. Очередной министр здоровья Чакша, наломав дров с так называемой реформой, отбыла в декретный отпуск в связи с рождением дочки. А в это время в находящейся в ее ведении психоневрологической детской больнице «Айнажи», по утверждениям омбудсмена Латвии Юриса Янсонса, давно пытают больных детей.

«Курс лечения» в больнице предусматривает такие методы, как привязывание и фиксация детей на недели, уколы за «неподобающее» поведение (как понимаете, не витаминами), «лечебное» голодание. Детей привязывают к кроватям за различные якобы совершенные ими нарушения — в присутствии других детей, проходящих лечение не от гриппа.

Заявления омбудсмена подтверждаются не только документами, но и жалобами родителей. В 2017 году Инспекция здравоохранения получила от родителей больных детей четыре заявления с жалобами. По двум из них инспекция в привычной чиновничьей традиции отписалась, что «все в порядке». По двум другим в январе этого года, когда делу придали огласку, пришлось выявлять нарушения, и даже «существенные».

На днях выяснилось, что в клинику попадают дети из детдомов всего лишь за плохое, по мнению педагогов, поведение — и такая практика широко используется. И в клинике им его «исправляют». Хотя понятно, что коррекция поведения (если таковая вообще необходима) не находится в компетенции психоневрологической клиники. Одних «лечат», других калечат — как говорится, «всех вылечат».

Какие же меры приняты? Начались бюрократические проверки. Директора больницы Илону Балоде на время проверки отстранили, но она уже назвала глупостями все утверждения родителей и омбудсмена. Однако в оправдание рассказать об успехах в лечении детей не смогла. Хвастаться, судя по всему, нечем.

Что же минздрав, спросите вы? Главный специалист по психиатрии минздрава Элмарс Тераудс заявил, что проблема… в бумажках. Дескать, тщательнее надо было оформлять документацию, тогда было бы все в порядке. Да и зарплаты у персонала низкие, обстановочка еще та, располагает, понимаете ли, к пыткам. У персонала–то, может, и низкие, а госпожа Балоде получает около 2 тысяч евро в месяц.

В лучших традициях чиновничьей круговой поруки начинается сериал с оформлением тысячи бумажек и оправданием коллег. Ни увольнений чинуш, ни замены министра Чакши, которая готовится в ближайшие месяцы вернуться на пост, ни покаяния ждать не приходится. Армия чиновников, крепко привязавшая себя к теплым насиженным креслам, не считается со страданиями ни взрослых, ни детей.

Неужели «доктору смерть» Третьего рейха — главврачу концлагеря Освенцим Йозеф Менгеле, проводившему опыты на узниках (особенно детях), для оправдания своих медицинских экспериментов нужно было всего–то бумажками побольше обложиться?

Ирина ЦВЕТКОВА,

магистр права.