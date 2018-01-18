Карл Лагерфельд и Кайя Гербер выпустят совместную коллекцию

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Люблю!
15:45 17.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Немецкий модельер Карл Лагерфельд предложил 16-летней дочери Синди Кроуфорд Кайе Гербер создать совместную коллекцию для его бренда. В нее войдут аксессуары, обувь, солнцезащитные очки и ювелирные украшения.

Эта капсула обещает сочетать в себе парижскую эстетику и бунтарский дух западного побережья Америки. Коллекции прочат популярность коллаборации Томми Хилфигера  и Джиджи Хадид.

 

«Когда Карл впервые рассказал нам об идее сотрудничества с Кайей, мы были ошеломлены. У этого проекта большой потенциал, потому что в нем объединятся два разных мира. Последние несколько месяцев мы работаем с Кайей как с моделью, и я уверен, что ее вклад в коллекцию будет оценен многими женщинами», — поделился Пьер Паоло Риги, исполнительный директор бренда Karl Lagerfeld.

 

Это не первый случай совместной работы Карла и Кайи. После успеха юной модели на показах таких брендов, как Calvin Klein, Saint Laurent и Prada, Карл пригласил ее открыть показ Chanel в октябре прошлого года.

 

В сентябре коллаборация появится в бутиках и на сайте Karl Lagerfeld.

 

 

 

 

 

Glamour / Фото
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Люблю!
17.01.2018

Выход там же, где и вход 

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