Карл Лагерфельд и Кайя Гербер выпустят совместную коллекцию

Эта капсула обещает сочетать в себе парижскую эстетику и бунтарский дух западного побережья Америки. Коллекции прочат популярность коллаборации Томми Хилфигера и Джиджи Хадид.
«Когда Карл впервые рассказал нам об идее сотрудничества с Кайей, мы были ошеломлены. У этого проекта большой потенциал, потому что в нем объединятся два разных мира. Последние несколько месяцев мы работаем с Кайей как с моделью, и я уверен, что ее вклад в коллекцию будет оценен многими женщинами», — поделился Пьер Паоло Риги, исполнительный директор бренда Karl Lagerfeld.
Это не первый случай совместной работы Карла и Кайи. После успеха юной модели на показах таких брендов, как Calvin Klein, Saint Laurent и Prada, Карл пригласил ее открыть показ Chanel в октябре прошлого года.
В сентябре коллаборация появится в бутиках и на сайте Karl Lagerfeld.
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