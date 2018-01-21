Как легендарный итальянец попал в латвийский шоу-бизнес

Рижская гостиница, в фойе сидит звезда итальянской эстрады Карло Кори. Те, кому за сорок, его узнают сразу — в конце концов, легенда! Впрочем, в латвийской столице Карло уже не впервые. В душевном интервью с «СЕГОДНЯ» он поведал о том, что помнит Латвию еще пост-советской, рассказал о своей дружбе с Адриано Челентано и о том, что любовь — понятие иллюзорное, почти как итальянская песня.

Двадцать женщин и два мужика

— Карло, какими судьбами вы у нас в Риге?

— Провожу «Итальянскую ночь» в местном клубе. Но можно сказать, что Ригу никогда не оставлял, потому все эти годы, после того как впервые здесь появился, я постоянно у вас бываю. Я люблю эту страну!

За что? Давайте оставим в покое красивых латышских женщин, они действительно прекрасны, но я люблю Латвию прежде всего потому, что тут интересный, хороший народ. И я видел развитие вашей страны за последние как минимум двадцать лет. Это теперь тут Европа, расчетные кредитные карты, дорогие машины вроде Porsche ездят, а я помню времена, когда тут всего этого не было.

Я был первым итальянцем, который здесь начал активно работать и давал концерты уже в конце прошлого века. Во многом благодаря вашему земляку Эдмунду Кашевскому, который сейчас нас столь удачно переводит.

— А когда вы впервые приехали в Латвию?

— Это было более двадцати лет назад, когда я был на концертах в Германии, а потом и в Швеции. Ездил со своей группой, с живым оркестром. И после концерта вечером сидел в гостинице, немного скучал, думал, чем бы заняться.

Посмотрел на карту и подумал: опа, а что будет, если переплыть вот это море из Швеции на другую сторону? Что там? В общем, приплыл. И влюбился в Латвию.

Помню, ночью заселился в гостиницу «Латвия» и слышу, что внизу, в ночном клубе, звучит музыка. Спустился и вижу: мамамия! — там двадцать прекрасных женщин и только два мужика. И я понял, что я должен тут быть, петь, это моя миссия! Я должен перед ними выступать!

Соло на Домской площади

— И один из двух мужчин был большой поклонник итальянской музыки Кашевский?

— С ним я познакомился уже потом, во время интервью на телеканале, после чего мы и подружились. Я Эдмунду сказал, что тут совершенно не звучит итальянская музыка, все время английский рок, но ведь итальянская музыка всегда была популярна!

И тогда Эдмунд меня пригласил принять участие в одном концерте на вашей центральной Домской пощади в Старом городе. Наверное, это был какой-то городской праздник. Там было столько людей! Тысяч пятнадцать минимум. И народ меня очень хорошо принял.

Я даже потом взял у оператора вашего телевидения, которое снимало концерт, запись выступления и очень горжусь им. У вас действительно очень теплая публика, хорошо принимает, ну как не вернуться?

После этого часто приезжал и всегда привозил в Латвию своих друзей. Потом был небольшой перерыв, и вот я снова с вами и очень счастлив, что буду вести «Итальянскую ночь».

— Кто сейчас будет еще с вами выступать?

— Тициана Ривале, которая в свое время выиграла в Сан-Ремо, мы с ней уже второй сингл записали, я пою по-итальянски, а она по-английски. Два месяца назад мы были с концертами в России, они нормально прошли, такие ностальгические дискотеки в стиле рок.

Валерио Либони, который участвовал в шести конкурсах Сан-Ремо и выступал с популярной итальянской группой Нуови Анджели, он продал очень много дисков.

Лука Фоффано, который приезжает из Англии, но он итальянец. И, кстати, менеджмент Фоффано, его ребята недавно открыли его представительство и в Риге.

Музыка без альтернативы

— Почему вдруг именно в Риге?

— Ну, поскольку случился Brexit, решили все-таки не зацикливаться на одной Великобритании, пошли на расширение в Европу.

А вообще я сюда в свое время привозил Аль Бано, Сабрину Солерно, Матиа Базар, исполнителя, который пел вам знакомый хит «Мама золотая». Я был первым агентом-импресарио, который привозил их сюда.

— Аль Бано винные рестораны открывает (в том числе и в Риге), Адриано Челентано винодельню имеет, а вы?

— Нет-нет-нет, я занимаюсь только музыкой. Я родился в артистической семье. Мой отец был очень популярен в Восточной Европе, выступал в различных оперных театрах. Марино Марини его звали. Так что у меня музыка в генах, наверное.

Я профессионально занимаюсь музыкой с шестнадцатилетнего возраста и другого себе не представляю. У меня были маленькие, средние и иногда даже большие успехи на музыкальном поприще. Если зайти на мою страничку в Facebook, то там есть фраза: «Лучше делать так, чтобы люди тебе завидовали, нежели перед ними сгибаться». У меня получается.

— И о погоде. Недавно видел на российском канале интервью с Аль Бано, он сказал, что не боится морозов, если теплая публика. Как вам наши восемь градусов мороза за окном?

— Не проблема для меня! Ведь есть разные вещи, чтобы согреться. Я гулял по городу пешком, нормально. Хотя однажды, помню, гулял-гулял и вдруг купил у вас машину Chevrolet Camaro и прямо на ней уехал в Италию. Хороший двухместный спортивный автомобиль.

Поболтать с Челентано

— Недавно Адриано Челентано исполнилось 80 лет. Вы его поздравили?

— Конечно. Я же его очень хорошо знаю. Кстати, когда я впервые приезжал в Латвию и мы тут проводили большое телевизионное шоу, то я привозил и старшую дочь Челентано — Розалинду. У нас с ней даже небольшой роман был...

Так что с семьей Челентано я в контакте. У Адриано трое детей: Джаккомо, Розита и Розалинда, и со всеми тремя я знаком, иногда даже делаем совместные проекты. У Адриано есть дом в городке Бордигера , это на море недалеко от Сан-Ремо. У нас дома неподалеку друг от друга находятся.

— Он сейчас живет в уединении?

— Да нет, я постоянно вижу, как он прогуливается. И с ним можно стоять и два часа громко болтать!

Проблема не в Адриано, проблемы с его женой Клаудией. Она, когда видит, что к ее супругу кто-то подходит, сразу начинает отсекать от него лишних. Она, можно сказать, его генеральный менеджер.

«Никто»

— Если не секрет, как вы живете сейчас, кто вас окружает?

— Я отвечу словами одной из своих последних песен. Я получил за нее два года назад приз в Сан-Ремо как за лучшую рок-композицию того года.

Когда мне вручали приз, я сказал: «Я понимаю, что я не лучший итальянский певец рока. Просто кто-то отказался, получилось свободное место, и вы мне дали приз, заткнули дырку, ну ладно, спасибо вам за это».

Так вот, песня называется Nessuno — «Никто». Я в этой песне пою: «Я никого не люблю. Никому не верю. Я живу один, ни с кем. А ты, которая мне говорила про любовь, тебя нет, ты куда-то испарилась. Может быть, это был только секс? И слава богу, что мы друзья. Хотя друзей у меня тоже нет. И когда у меня проблемы, я набираю твой телефон, твой телефон молчит, не отвечает».

— Автобиграфическая песня?

— Почти у всех музыкантов история одна и та же.

— Вам сейчас 64 года. Вы не мечтаете о покое, как у Челентано, чтобы просто жить у моря и пить вино?

— У Адриано лучше условия для пенсии: он берет за авторские отчисления намного больше, чем я. (Смеется.) У меня, кстати, тоже есть небольшая такая пенсия, но я все равно буду двигаться и делать то, что я люблю, пока Господь это позволит.

Газета врать не будет

— Меня впечатлило ваше пожелание: вы бы хотели увидеть материал о вас именно в газете. Отчего так, ведь считается, что аудитория в интернете сейчас больше?

— Потому что я промоутер и хочу показать живую вещь. Вот смотрите: мы с вами сидим в фойе гостиницы за столиком — и что на нем лежит?

— Дорогой латвийский глянцевый журнал. Кстати, свежий номер...

— А я возьму вашу газету в Италию и буду показывать ее другим редакторам газет. Они это будут перепечатывать.

Андрей ШАВРЕЙ.