Бывшая участница «Дома-2» и светская львица Алена Водонаева поучаствовала в съемке для журнала «Максим». Горячими фото звезды поделился телеграм-канал Super.

В официальном аккаунте журнала Maxim также появилось несколько откровенных фотографий звезды. Один из снимков сопровождает пожелание доброго утра подписчикам.

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