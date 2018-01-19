Карнавал откровенности: опубликованы интимные фото Алены Водонаевой(3)

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Виталий Вавилкин
19:40 18.01.2018
Lifenews / Знаменитость

Бывшая участница «Дома-2» и светская львица Алена Водонаева поучаствовала в съемке для журнала «Максим». Горячими фото звезды поделился телеграм-канал Super.

 

В официальном аккаунте журнала Maxim также появилось несколько откровенных фотографий звезды. Один из снимков сопровождает пожелание доброго утра подписчикам.

 

Больше фото можно посмотреть ЗДЕСЬ!

 

SUPER / Фото
Комментарии (3)
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шери 20:19 18:01:2018

Если женщине больше нечем привлечь внимание к себе, она начинает раздеваться...

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Latviešu patriots 20:37 18:01:2018

Krievu mauķele.

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На вертолёте летать, это вам не картошку окучивать... 20:39 18:01:2018

Проститутки они и есть таковые... Однако мужеский взор привлекает..!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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