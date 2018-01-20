Самым крупным победителем стал Люксембург, где ожидается прирост населения на 48 процентов, за ним идет Ирландия с 33 процентами, передает Postimees.
Неплохой прогноз сделан и для Исландии, Швеции и Норвегии, где численность населения должна вырасти примерно на 20 процентов.
Самое тяжелое положение у Молдавии, которая может потерять половину своего населения, но не лучше ситуация и в Эстонии, Литве и Латвии, которые рискуют потерять более 30 процентов своих жителей.
Отметим, по оценке на 1 января 2018 года составляет 1 929 900 человек. С момента получения независимости население страны непрерывно сокращается и стареет, как за счет естественной убыли, так и за счет эмиграции.
В лиепае проживает 36000 . А в хорошее советское время проживало почти 120000 .« ответить
atbalstu 100%« ответить
tulit Putins uzbruks. jamuk prom kamer vel var.
nomainiju niku un ari atbalstu 100%. Prozit.« ответить
еще раз сменил ник и тоже поддерживаю.« ответить
вон Путин у границы свою Россию притянул к рубежам Прибалтики.
надо давать деру.
Останутся одни патриоты,аксиома на!!!« ответить