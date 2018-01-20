Карта: люди стремительно бегут из стран Балтии (6)

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Виталий Вавилкин
21:15 19.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Согласно прогнозу изменения народонаселения, опубликованному в конце прошлого года, в 2050 году численность населения стран Балтии сократится на 30 процентов.

Самым крупным победителем стал Люксембург, где ожидается прирост населения на 48 процентов, за ним идет Ирландия с 33 процентами, передает Postimees.

 

Неплохой прогноз сделан и для Исландии, Швеции и Норвегии, где численность населения должна вырасти примерно на 20 процентов.

 

Самое тяжелое положение у Молдавии, которая может потерять половину своего населения, но не лучше ситуация и в Эстонии, Литве и Латвии, которые рискуют потерять более 30 процентов своих жителей.

 

 Отметим, по оценке на 1 января 2018 года составляет 1 929 900 человек. С момента получения независимости население страны непрерывно сокращается и стареет, как за счет естественной убыли, так и за счет эмиграции.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (6)
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Гос полиция ЛВ 21:38 19:01:2018

В лиепае проживает 36000 . А в хорошее советское время проживало почти 120000 .

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Latviešu patriots 21:39 19:01:2018

atbalstu 100%
tulit Putins uzbruks. jamuk prom kamer vel var.

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Pilsonis 21:41 19:01:2018

nomainiju niku un ari atbalstu 100%. Prozit.

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Ваня 21:44 19:01:2018

еще раз сменил ник и тоже поддерживаю.
вон Путин у границы свою Россию притянул к рубежам Прибалтики.
надо давать деру.

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Полтриот 22:18 19:01:2018

Останутся одни патриоты,аксиома на!!!

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12

Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (2)

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