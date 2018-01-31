Карты на стол! (1)

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газета Сегодня
15:30 30.01.2018
газета Сегодня

Минобороны рассекретит Латвию, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Абсолютное большинство населения страны и не подозревает о работе Латвийского агентства геопространственной информации, подотчетного Министерству обороны. А ведь данные этого учреждения мы используем в повседневной жизни — это разнообразная картографическая продукция. 

 

Вот здесь и приятная новость — правительство выделяет 132 755 евро для создания бесплатных баз данных, коими смогут пользоваться жители ЛР.

 

Для агентов — страховых и тайных 

 

Как явствует из информации, направленной Комитету Кабинета министров, агентство разработало топографическую карту масштабом 1:50 000 для всей территории Латвии (в 1 сантиметре — 500 метров); обзорную карту 1:250 000 (в 1 см — 2,5 км); ортофотокарты в цветном спектре (аэрофотосъемка); цифровая рельефная модель всей территории Латвии; база данных названий населенных пунктов; база данных геодезической сети.

 

Стоит заметить, что в РФ топографические карты масштабом 1:50 000 и точней, являются секретными — так что Латвия шагнула вперед не только в плане доступности, но и открытости. Предполагается, что обновленный ресурс смогут использовать страховщики, финансовые консультанты, коммерсанты в области коммуникаций, хозяйствующие субъекты в сфере недвижимости, землемеры, картографы, охранные фирмы и т. д. 

 

О зарплатах и погоде

 

Документ, подписанный министром среды и регионального развития Каспарсом Герхардсом, предусматривает, что ЛР поднимется выше в Глобальном индексе открытых данных. 

 

Для чего планируется публиковать в интернете сведения о: государственном бюджете, качестве воздуха и воды, прогнозе погоды на три дня, почтовых индексах, зарплатах и платежах в госуправлении, расписаниях общественного транспорта, уровне преступности, списках и ценах рецептурных медикаментов и анонимных данных о здоровье общества. 

 

В целом же на сегодня министерство поддерживает 58 открытых баз данных.

 

Николай КАБАНОВ.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 15:42 30:01:2018

Malači. Latvija jau nav Krievija ar spiegu māniju. 100% atbalstu karšu izlaišanu.

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Мнение
Ku_is-col15
Павел Кириллов
29.01.2018

Оно не тонет! Вдогонку «кораблю-призраку» (46)

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