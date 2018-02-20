Чрезмерное внимание, которое уделяют влиятельные американские СМИ российскому «вмешательству» в президентские выборы, оставляет без освещения более важные проблемы, считает профессор Пенсильванского университета София Маккленен. Американцы должны понять, что их страна превращается в олигархию, отмечает аналитик.

Нападение на дипломатическую миссию США в Бенгази в Ливии в 2012 году повлекло за собой в Америке охоту на ведьм, которую возглавили правые с целью обвинить президента Барака Обаму и госсекретаря Хиллари Клинтон в нежелании видеть признаки, которые помогли бы избежать инцидента, и стремлении исказить информацию о нём. Любопытно также, что вскоре после теракта в подтверждение попыток правых СМИ наделать как можно больше шума вокруг случившегося комик Стивен Колбер выпустил пародию на их новостные выпуски, которые заключались лишь в повторении на разные лады слова «Бенгази».

«И знаете что? Сегодня Россия для левых — всё равно что тогда Бенгази для правых», — утверждает профессор международных отношений и сравнительного литературоведения Пенсильванского университета София Маккленен в своей статье для Salon. Конечно, кто-то может возразить, что история с Россией — «настоящий скандал», а вокруг теракта в Бенгази просто раздули из мухи слона. Вероятно, некоторые даже весьма радостно приняли новость о том, что по результатам расследования спецпрокурора Роберта Мюллера нескольким россиянам, наконец, были выдвинуты обвинения за «вмешательство» в американские президентские выборы в 2016 году.

Но именно потому, что в случае с Россией существуют доказательства её «связей» с Трампом, а также «попыток повлиять на голосование», левые должны прекратить уделять так много внимания этой истории, настаивает аналитик. Скандал вокруг Москвы и выборов хуже инцидента в Бенгази, потому что «правдивые элементы» первого позволили «чрезмерному вниманию перерасти в полноценную одержимость», из-за которой зачастую не менее важные вопросы практически не освещаются.

Маккленен выделяет пять причин, почему Америка должна перестать «упиваться новостями» вокруг «российского дела» и, в конце концов, обратить внимание на «более полную картину».

Во-первых, подчёркивает автор, «Россия была не единственным фактором», который привёл к победе Дональда Трампа на выборах в 2016 году. Как объясняет эксперт, разумеется, начать нужно с определения масштабов «вмешательства» Москвы и команды Трампа. Однако сделать это очень трудно, поскольку «одержимость» Россией в СМИ не даёт получить полное представление о ресурсах «информационного вмешательства», не связанных с Россией.

Известно, что во время предвыборной кампании часть «фейковых новостей» появлялась из источников, действовавших не из идеологических побуждений, а ради финансового вознаграждения. Но, что ещё более важно, идеологические мотивы были не только у российского правительства — в конце этой «пищевой цепи» должен находиться политический консультант и бывший советник Трампа Роджер Стоун. Несмотря на свидетельства его попыток повлиять на общественное мнение в предвыборный период, а также на его связи с «российским хакером» Guccifer 2.0, американцы, кажется, совсем им не интересуются. По крайней мере, о Владимире Путине в новостях говорят намного больше.

Также аналитик предлагает своим читателям вспомнить все те многочисленные случаи, когда США вмешивались в выборы по всему миру. Так что не стоит сравнивать «истерику» относительно идеи, что Россия могла попытаться повлиять на американских избирателей, с тем, что испытывали избиратели по всему миру, когда Америка манипулировала их демократиями.

Во-вторых, чрезмерная увлечённость «российской пропагандой» — не просто «развлекательный способ оживить мышление времён холодной войны среди американской аудитории». «Это катастрофа для нашей демократии», — комментирует Маккленен. Поэтому одним из самых больших минусов «хайпа вокруг пропаганды» становится то, что он мешает левым всерьёз задуматься о недостатках избирательной кампании Хиллари Клинтон.

Как признаёт автор статьи, доказательств того, что «российская пропаганда, даже если бы она существовала в своих самых экстремальных воплощениях», на самом деле повлияла на исход голосования, крайне мало. Исследования показывают, что пропаганда работает только на тех, кто изначально склонен ей верить, но важнее, почему аудитория готова в это поверить. Винить внешнего врага вроде Путина намного удобнее, чем взять ответственность за «халтурную кампанию» и «непривлекательную политическую платформу» демократов, не говоря уже об очевидных внутренних проблемах и разногласиях Демократической партии.

В-третьих, из-за скандала вокруг России среди левых расцвёл самый настоящий маккартизм. Один из ярчайших примеров того, как эта «истерия возобладала над здравым смыслом», — «демонизация» комика Ли Кемпа из-за его сатирического шоу Redacted Tonight, которое выходит на финансируемом российскими властями канале RT America. Считается, что раз его передача выходит на российском канале, значит это «российская пропаганда», поясняет аналитик.

Неужели антироссийская истерия дошла до того, что комик, придерживающийся прогрессивных взглядов и выступающий против корпораций, будет считаться «российской марионеткой»? София Маккленен подчёркивает, что она просмотрела несколько передач на RT America и пришла к выводу, что, помимо новостных выпусков, которые, очевидно, имеют пророссийскую направленность, ряд шоу выходят на этом канале лишь потому, что здесь их не блокируют корпоративные силы.

На RT America компанию Ли Кемпу составляют и другие ведущие, разделяющие его прогрессивные взгляды. Среди них — бывший ведущий MSNBC Эд Шульц и лауреат Пулицеровской премии в области журналистики Крис Хеджес. Из-за того что их передачи имеют антикапиталистическую направленность и они отказываются вести предсказуемые партийные политические игры, эти люди работают на канале, «который ничего не имеет против их критических взглядов и не подвластен интересам американских корпораций».

Сам Ли Кемп объяснял: «Люди спрашивают меня, почему Redacted Tonight выходит на RT, а не на каких-то других каналах… Я скажу вам почему. Мои взгляды, критикующие консюмеризм и двухпартийно-корпоративный тоталитаризм, не ждут с распростёртыми объятиями на каналах, круглосуточно показывающих рекламу сети Walmart». Но вместо того чтобы более детально изучить передачи Ли Кемпа и им подобные, людям, формирующим американское общественное мнение, проще записать все «прогрессивные голоса» на RT America в один большой российский «чёрный лист».

В-четвёртых, стоит обратить внимание не только на масштабы истерии вокруг России, но и на то, как всё это преподносится. Всё чаще презентация новостей о российском «вмешательстве» принимает тон крайне правых СМИ, отмечает автор статьи. Конечно, ведущие CNN «ещё не кричат и не брызжут слюной в камеру» подобно ультраконсервативному журналисту Алексу Джонсу, но «почти ликующая» манера некоторых свидетельствует о том, что возбуждение вокруг «рашагейта» перехлынуло через край. Потихоньку мышление теориями заговора становится нормой.

Да, подчёркивает Маккленен, исследовать масштабы российского «вмешательства» необходимо, но нужно ли всё это возбуждение и обилие эмоций? Стоит ли это обсуждать, как какой-то «скандал из мыльной оперы»? Ведь таким образом левые становятся похожи на всех этих «чудаков» из крайне правых, которых они сами же осуждают за любовь к преувеличениям.

И, наконец, в-пятых, можно сколько угодно мечтать и фантазировать об импичменте и о том, как весь «трампокалипсис» подходит к концу. Однако если результатом расследования Мюллера действительно будут импичмент и аресты, то страна останется во «власти худших». Что ещё более важно, уже ничто не изменит того факта, что Трамп набрал так много голосов и что подавляющее число республиканцев сегодня считает действующего президента «образцом для подражания» для своих детей, пишет аналитик.

Дело в том, что усиленное внимание, которое уделяется расследованию «российского дела», позволяет думать, что справедливости можно добиться, ничего не делая, — только глядя, как Роберт Мюллер выполняет свою работу. А смотреть нужно не на расследование спецпрокурора, а на то, что США становятся олигархией. «Так что чем дольше мы пытаемся обвинять русских в наших бедах, тем сильнее увядает наша демократия», — предупреждает Маккленен.