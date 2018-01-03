Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что голландская сторона якобы намерена обнародовать имена 120 лиц, которые причастны к трагедии.
«Это сообщения не соответствуют действительности, — подчеркнул де Бран. — Мы не собираемся публиковать список подозреваемых».
Пассажирский самолет Boeing-777 компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на востоке Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.
Уголовным расследованием трагедии занимается Совместная следственная группа, возглавляемая Нидерландами. В ее состав также входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. В сентябре 2016 года следователи опубликовали результаты своего анализа, в соответствии с которыми самолет был сбит ракетой из ЗРК «Бук» в районе поселка Первомайское к югу от населенного пункта Снежное, находившегося в день трагедии под контролем ополченцев.
В свою очередь российский анализ данных первичной радиолокации опровергает возможность пуска зенитной ракеты по Boeing из района восточнее места катастрофы, в том числе из-под Снежного.
пендосы знают и крышуют мразь, остальная шушера из подсоса тянет резину« ответить
москали хотели сбить росийский самолет , но ошиблись . Расейская рукожопость« ответить
Судя по Сирии , проблем у России с руками нет , а вот Украина уже имеет на своём " боевом " счету пассажирский лайнер , который они сбили над чёрные морем« ответить
Глисты поползли! Один даже с хутора приполз в город. Или на хуторe WiFi дали?« ответить
Давно доказано, что это бандеры сбили боинг, но лживая Гейропа об этом не хочет говорить, т.к. дядя Сэм рассердится.« ответить
Сами думайте, своей головой. На кой хрен РФ сбивать самолёт? Штаты дали приказ а Ыкропы рады стараться, вот только на минуту раньше сбили! Обломки должны были приземлится на территорию РФ. Да и если бы РФ это сделала, то БУК был бы найден и с ним документация, где, когда и как он был поставлен на вооружение в УССР в 1980х годах.« ответить
Давно доказано, что это бандеры сбили боинг, но лживая Гейропа об этом не хочет говорить, т.к. дядя Сэм рассердится..« ответить
Krievi kā vienmēr melo. Neatdzīsies taču, ka vainojami lidmašīnas notriekšanā. Maitas gatavie. Kā zeme tādus nes?!« ответить
a ko tu te esi "atdzinies", āzi?! Dzenies vien prom, pipele!« ответить
No smirdīga āža dzirdu. Tā jau ir, ka krieveļiem taisnība nepatīk..« ответить
Латвиешу патриотс атбалста 100%.« ответить
Никто не можетбыть признан виновным, пока его вина не будет доказана в суде. Потом европейский закон о защите личных данных запрещает такие публикации. А суть в чём? Сбили самолёт те, в сторону кого он летел. Флаг похож на росийский вверх ногами, соответственно ополченцы могли его принять за подставной бомбардировщик. Укропы могли его принять за росийский бомбардировщик. А вообще мутное это дело похожее на очередную провокацию агентов ЦРУ. Есть ведь радиосвязь, есть опознвательные признаки, есть радары и центр управления полётами. Кстати, центр управления полётами подконтрольный Киеву должен был развенуть самолёт. И наконец «бук» не самое точное оружие, мягко говоря, с него только по делижаблям в штиль при ясной погоде попадёш, должна быть поддержк радарами, наводчики, опытный оператор установки наконец. Есть ли росийские военные на Донбасса. Есть! Даже латвийские! Работал тут с одним показавшим мне бумагу о лишении гражанства ЛР за участие в военных действиях на стороне сепаратистов. Вернулся с пулей в голове полудурком мягко говоря. Да, говорит, пропоганда из путинского «зомбоящика» его туда загнала добровольно. Показывали ведь всякие гадости по ТВ про фашистов, вот и пошли ребятки бить недобитков. Война просто оказалась не их. Местная олигархия со своими наёмниками воюют за контроль над Донбассом с киевской буржуазией поддерживаемой агентами ЦРУ. Вот такая там каша. А вы меньше смотрите телевизор, чтобы настроение не портить и пищеварение не нарушать :) Пилот виноват! Какого банана он вообще полетел над зоной боевых действий, если мог сделать круг. Хотели селфи поснимать на фоне танков? Наснимались вдоволь. Не повезло Украине, что там нет нефти. Как, впрочем, Грузии, Беларуси, Прибалтике и прочим странам без нефти. Была бы нефть, так при разрушении Советского Союза их бы никто не бросил на произвол судьбы и подкармливались бы до сих пор с % от продажи нефти, газа и прочих полезных ископаемых. Ельцынским хощяевам лишние рты не нужны. Это СССР был Империей Добра и Равноправия строившей социализм на планете, а буржуям нужна только максимальная прибыль при минимальных вложениях. Вон как Чечню разнесли в щепки , чтобы охранить контроль над нефтескважинами. Бедный Донбасс, никому он не нужен. Если победит Киев, то Донбасс станет Латгалией в Латвии. А России он точно не нужен. Совет Федерации ведь дал разрешение Путину воевать за пределами России. И что? На Донбасс Путин полетел? Нет! Он на налоги росиян сейчас для своих хозяев-олигархов нефтяные скважины отвоёвывает. Классика! Народу долги и расхолы, а олигархам нефть и доллары. Вот вспомните мои слова, скоро офшоры Абрамовича, Дерипаски и прочих упырей скупят за гроши все ключевые месторождения сирийской нефти. Они Россию уже поимели, настала пора поиметь всех остальных. Кто виноват? Маразматики в Конгрессе США видимо совсем одуревшие от виски и конопли продаюейся свободно в большинстве штатов включая Вашингтон. А у нариков паранойя обычное явление, вот и дали повод. Росийская буржуазия ведь бизнес вести не умеет, а отнять силой и поделить ещё дедушка Ленин всех учил. Это я к тому, что Штаты могли всё забрать всех подкупив без войны, но пошли по более простому пути. А на этом пути встал питерский гопник в трениках и малиновом пиджаке. Поищите в нете фото. Как Путин к Ельцыну на приёмы ходил в 90-е; полосатые треники и малиновый пиджак как у «новых русских» которые киоски спекулянтов данью обкладывали на развалах. А девиз своей жизни «бить первым» Вован давно всем с экранов телевизоров пояснил. Так что с Боингом вышло как со случайным прохожим в уличной драке, просто перепутали..« ответить
Такой прям умный тебе череп по ночам не жмет? А с ЦРУ в точку« ответить
Ему действительно череп слегка пережало от «большого ума». У меня такого не будет-в голове пусто.« ответить
Никто не может быть признан виновным...« ответить
Ты бы хоть значение терминов осилил. Лицо, в отношении которого осуществляется уголовное преследование, может находиться в трех статусах:
1) подозреваемый;
2) обвиняемый;
3) подсудимый.
Так что козломордые твари пока только подозреваемые и орать о "пока его вина не будет доказана в суде" лишь проявление плебейско-телевизионного воспитания.