«Господа русофобы, никто не слышал, официальные материалы расследования по Боингу МН17 уже опубликованы? Помнится, обещали еще в октябре прошлого года... Так, суд уже был? Или как?» — пишет латвийский журналист Юрий Алексеев.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

«Ведь, что Боинг сбил Путин, вам было известно, когда еще обломки не все упали. Что там следователи копаются? 3,5 года прошло...

Кстати, и «снайперов Майдана», и поджигателей Дома профсоюзов Одессы тоже еще не нашли, четвёртый год ищут. А это как понимать?

Господам русофобам: эти вопросы я буду задавать вам регулярно до самой смерти. А жить я собираюсь долго, здоровье моё хорошее», — иронизирует Алексеев.

Украинское и голландское следствие пока не готово озвучить имена подозреваемых в деле о крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, однако их число составит около 25 человек, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

«Никаких фамилий в данный момент следствие ни украинское, ни голландское назвать не готово. Мы вместе с голландским правительством и другими странами, которые входят в совместную следственную группу, продолжаем координацию усилий для скорейшего расследования этого преступления. Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд», — сказал Енин в комментарии телеканалу «112 Украины».

Таким образом он прокомментировал публикации российских СМИ о планах Нидерландов обнародовать список причастных к катастрофе MH17, который якобы состоит из 120 человек. При этом, по его словам «ни о каких 120 лицах ни при каких условиях речь не идет, речь идет об одной или двух дюжинах людей, не более».

МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии были подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет: это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК «Бук», а точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов «Бук», также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролируемой украинской армией.