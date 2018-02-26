Катастрофа MH17: «Так, суд уже был?»(33)

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Анатолий Тарасов
14:59 26.02.2018
В мире / Катастрофа

«Господа русофобы, никто не слышал, официальные материалы расследования по Боингу МН17 уже опубликованы? Помнится, обещали еще в октябре прошлого года... Так, суд уже был? Или как?» — пишет латвийский журналист Юрий Алексеев.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший рейсом МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области Украины. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

 

«Ведь, что Боинг сбил Путин, вам было известно, когда еще обломки не все упали. Что там следователи копаются? 3,5 года прошло...

 

Кстати, и «снайперов Майдана», и поджигателей Дома профсоюзов Одессы тоже еще не нашли, четвёртый год ищут. А это как понимать?

 

Господам русофобам: эти вопросы я буду задавать вам регулярно до самой смерти. А жить я собираюсь долго, здоровье моё хорошее», — иронизирует Алексеев.

 

Украинское и голландское следствие пока не готово озвучить имена подозреваемых в деле о крушении в небе над востоком Украины малайзийского Boeing, следовавшего рейсом MH17, однако их число составит около 25 человек, сообщил заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин.

 

«Никаких фамилий в данный момент следствие ни украинское, ни голландское назвать не готово. Мы вместе с голландским правительством и другими странами, которые входят в совместную следственную группу, продолжаем координацию усилий для скорейшего расследования этого преступления. Как только следствие будет завершено, соответствующая группа лиц получит уведомления о привлечении в качестве подозреваемых, после этого планируется передача соответствующих уголовных производств в голландский суд», — сказал Енин в комментарии телеканалу «112 Украины».

 

Таким образом он прокомментировал публикации российских СМИ о планах Нидерландов обнародовать список причастных к катастрофе MH17, который якобы состоит из 120 человек. При этом, по его словам «ни о каких 120 лицах ни при каких условиях речь не идет, речь идет об одной или двух дюжинах людей, не более».

 

МИД Нидерландов ранее сообщил, что суд по делу о крушении малайзийского самолета пройдет в этой стране. Большинство жертв трагедии были подданными Нидерландов. Круг подозреваемых пока не определен. Следователи из Нидерландов, Бельгии, Украины, Малайзии и Австралии утверждают, что установили тип оружия, поразившего самолет: это ракета серии 9М38, выпущенная из ЗРК «Бук», а точное место ее запуска — поле неподалеку от населенного пункта Первомайское, которое, по их сведениям, находилось под контролем ополченцев.

 

Участники военного конфликта в Донбассе отрицают свою причастность к этой трагедии, обвиняя в ней противостоящую сторону. В докладе международной следственной группы утверждается, что поразивший Boeing ЗРК «Бук» был якобы доставлен из России, а потом возвращен обратно. В МИД России заявили о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна «Алмаз-Антей», ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов «Бук», также подтверждают, что Boeing был сбит с территории, контролируемой украинской армией.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (33)
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dave 15:04 26:02:2018

А второсортные отбросы боятся Путина))Этим шавкам главное гавкнуть и обосратся))на другое второсортное отребье не способно.Приехали бы в Россию и арестовали Путина если смелости у говноедов хватит)))

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хуторянен 21:12 26:02:2018

Это не шавки, это Шведов гавкает. Вдруг заметят его рвение и кураторы с востока косточку подкинут)

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Петя 15:05 26:02:2018

Короче никогда никого не найдут.

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Latviešu patriots 15:06 26:02:2018

Visai civilizētajā pasaulei sen ir skaidrs, kā boinga notriekšana ir labi organizēta Kremļa provokācijas! Dievs Krieviju par to sodīs! Dieva dzirnas maļ lēni, bet labi!

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Хоспидя... 15:12 26:02:2018

Ну откуда тебе знать, что творится в цивилизованном мире? Какое отношение ты имеешь к нему?

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Latviešu patriots 15:15 26:02:2018

Es, atšķirībā no tevis untermenša, esmu Latvietis un eiropietis - civilizētās pasaules sastāvdaļa!

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русский 15:25 26:02:2018

Иди мой полы хуторской защекан))Ты как цивилизованный свинопас должен чистить ботинки русским в Латвии)))

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ин-на 15:06 26:02:2018

мразь западная, покрывающая преступления хохло-бандитов, будет отвечать вместе с этими бандитами. выродки западные!

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смерш 15:20 26:02:2018

заткнись поддельная шавка пуйловская .ты и твой царек окурок будете отвечать за все деяния

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русский 15:55 26:02:2018

А ты будешь сосать по жизни чурка тупорылая))

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биомусору под чужим ником "смерш" 16:10 26:02:2018

варзилов- окурок, выдаёшь себя, когда пишешь "царек окурок". Запомни, глист навозный, глистов топят в двине, которая рядом с твоим свинарником. Глистов надо уничтожать.

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22 15:07 26:02:2018

Как же можно фамилию поросенко озвучить? Он же еще жив.

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1234

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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