Названы десять самых реальных угроз человечеству, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

Эксперты Всемирного экономического форума обнародовали традиционный доклад о глобальных рисках, подстерегающих человечество в 2018 году. Список грядущих катастроф, состоящий из 10 пунктов, опубликовала Русская служба Би-би-си. В нем нет нашествия инопланетян и удара в Землю астероида, и именно поэтому он куда более страшный...

Голод

Живя в сытой Европе, трудно себе представить масштабы этого бедствия. Но оно — реальность для миллионов жителей планеты.

Как полагают эксперты ВЭФ, деградация окружающей среды и усложняющаяся структура пищевой индустрии — это плодородная почва для внезапных перебоев в поставках продовольствия. Внезапный неурожай или болезнь посевов, политическая нестабильность, природный катаклизм в сельскохозяйственных регионах могут вылиться в кризис глобального масштаба с сопутствующим ему скачком цен на продовольствие.

Голод в одной стране немедленно скажется на остальных: географическая мобильность населения планеты все время растет, и авторы доклада включают ее в список потенциальных рисков.

В отдельных регионах соперничество за воду и плодородные почвы уже приводит к приграничным конфликтам, которые в любой момент могут перерасти в полномасштабную войну. Добавьте к этому толпы голодных беженцев — и рецепт кризиса регионального масштаба готов.

Искусственный интеллект

Этой страшилкой сейчас принято пугать население развитых стран мира: восстание роботов, порабощение людей и прочая научная фантастика. Экспертов же больше беспокоит малоизвестная широкой публике опасность — «ИИ-сорняки», куски машинного кода, способные задушить интернет.

«Всевозможные боты и самообучающиеся алгоритмы в сети становятся все более «умными», и можно допустить взрывной рост их количества и уровня сложности в недалеком будущем. Разрыв между нашей способностью производить программные продукты и контролировать их будет расти.

Задыхающийся под весом этих «сорняков» интернет — это тормоз для бизнеса и хорошая возможность для отдельных стран или блоков «отгородить» свой кусок Всемирной сети, с тем чтобы регулировать его самостоятельно. Вдобавок «сорные» куски машинного кода могут быть использованы для мошеннических или военных целей — последствия в обоих случаях будут тяжелыми», — пишет Би-би-си.

Торговые войны

Принципы, по которым функционировал мир в течение многих десятилетий, размываются. Глобализация более не считается универсальным благом, политическая приверженность ей в развитых странах ослабевает, а на смену приходят откровенно протекционистские настроения. Посмотрите, что происходит в США, стране, еще недавно считавшейся флагманом процессов глобализации и извлекшей из этого благ на миллиарды долларов. Сейчас в Америке ищут деньги, чтобы отгородиться стеной от своих соседей.

В этих условиях торговые конфликты имеют значительный потенциал перерасти в торговые войны с сопутствующими сбоями в работе глобальных цепей производства и поставок. А международные арбитражные механизмы уже сегодня не обладают достаточным весом для разрешения торговых споров. В результате — трения между бывшими партнерами и возврат к «дипломатии канонерок» в торговых отношениях.

Конец демократии

Демократическая система демонстрирует признаки неустойчивости под давлением экономических, культурных и технологических изменений. Однако возможен и более мрачный сценарий.

Например, если в стране, где общественное мнение по какому-либо важному вопросу разделено примерно пополам, противоположные точки зрения превращаются в политические программы по принципу «все или ничего», то на смену политическому диалогу может прийти территориальный раскол или даже вооруженная конфронтация.

А рыбку съесть?

«Треть потребляемой человечеством рыбы выловлена незаконно. Компьютерные технологии и дроны в рыбопромысловой индустрии становятся общепринятыми, да и браконьеры тоже идут в ногу со временем. Последствия, особенно в международных водах, где контроль ослаблен, могут быть катастрофическими.

Полагающимся на рыболовство сообществам угрожают финансовый коллапс и вынужденная миграция. Растущий спрос на нелегальную рыбу угрожает сложившемуся балансу на рынке», — пишет Би-би-си.

Экономический крах

Сегодня в мире царит эйфория: глобальная экономика растет все более быстрыми темпами. Отличный рост обещают в этом году и Латвии: 3,5-4%. Но «черный лебедь» может прилететь из ниоткуда. Недавний обвал на мировых биржах тому отличный пример.

Высокий уровень задолженности специалисты считают одним из основных триггеров последнего финансового кризиса. Между тем мировое соотношение задолженности к ВВП в 2008 году было лучше, чем сегодня. В странах «двадцатки» суммарная задолженность вне рамок финансового сектора составляла 80 триллионов долларов. В 2016 году — 135 триллионов.

В 2007-2008 годах кризиса финансовой системы удалось избежать вливанием в нее государственных денег. В случае нового кризиса попытка спасти рушащийся финансовый сектор таким же образом может разозлить общество, а не умиротворить его.

Медицина на грани

«Препараты, улучшающие качество жизни, пока находятся на ранних стадиях разработки и стоят дорого. Но те, у кого есть деньги, готовы пренебречь возможными рисками своему здоровью ради более высокого статуса и возможности жить хорошо.

Если цена «волшебных пилюль» достаточно высока, а эффект от них значительный, социальное неравенство и расслоение, и без того являющиеся неиссякаемым источником проблем в мире, еще более усугубятся. А если побочные эффекты от этих лекарств окажутся значительными, то система здравоохранения с высокой вероятностью окажется в кризисе», — уверяют эксперты ВЭФ.

Эта тема в наших краях кажется пока надуманной. В Латвии медицина в кризисе не из-за дефицита каких-то волшебных пилюль, а просто потому, что не может нормально функционировать. Нам бы их проблемы...

Все против всех

В минувшем году тема кибератак и хакеров не сходила с первых полос газет. И эта угроза не выдуманная, даже если вы, как кажется, с ней никогда не сталкивались.

Эксперты рисуют такую картину компьютерного апокалипсиса: «Средства кибернетического нападения развиваются гораздо быстрее, чем наши возможности на них отвечать. Скорость нападения и невозможность немедленно вычислить нападающую сторону потенциально грозят непредсказуемыми последствиями. Например, кибератака на инфраструктуру государства вызовет ответные меры, которые могут быть направлены не по адресу. В этом случае в конфликт быстро вовлекаются новые участники и появляются предпосылки для его перехода в конвенциональную, горячую стадию».

Свой — чужой

В атмосфере геополитической неопределенности национальная идентичность и стремление к самоопределению приобретают деструктивный потенциал.

Мы уже видим государства, изгоняющие этнические меньшинства и избавляющиеся от ограничений своего суверенитета, наложенных международными договорами. Национальные меньшинства все чаще требуют отделения и превращения своих автономий в независимые государства. А ведь конфликты на национальной почве — явление для Латвии до боли знакомое. Но от этого не становящееся менее опасным...

Международный хаос

Мир уже вступил в новую тревожную геополитическую фазу, когда он является не только многополярным, но и мультиконцептуальным. Представление о том, что существуют некие нормы и институты, к которым постепенно придут все крупные мировые державы (а вслед за ними — и государства поменьше), перестало считаться аксиомой. Поэтому последняя, десятая, угроза — это не прогноз, это констатация факта.

Посмотрите, например, какой кровавый бардак царит в Сирии! Раньше все было понятно: есть страны первого мира, есть — второго. Между ними — неопределившиеся государства, выбирающие время от времени ту или иную сторону. А что сегодня? Каждый тянет одеяло на себя, не задумываясь о последствиях. К чему это приведет?

«В международных отношениях возникают два крупных риска: в отсутствие ясных правил поведения и сложившегося баланса сил возрастает возможность неверной оценки своих и чужих возможностей.

Меняющиеся отношения между крупными мировыми и региональными игроками, в свою очередь, отражаются на малых государствах. Сдвиги в сложившихся блоках и альянсах вынуждают тех заново калибровать отношения с крупными центрами силы, и далеко не всегда это происходит безболезненно», — пишут эксперты ВЭФ.

ЦИТАТЫ

«Посмотрите, что происходит в США, стране, еще недавно считавшейся флагманом процессов глобализации и извлекшей из этого благ на миллиарды долларов. Сейчас Америка ищет деньги, чтобы отгородиться стеной от своих соседей».

«Национальные меньшинства все чаще требуют отделения и превращения своих автономий в независимые государства. А ведь конфликты на национальной почве — явление для Латвии до боли знакомое».

Григорий АНТОНОВ.