Католики, стыдитесь! Ватикан скрывает педофилов(3)

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Анатолий Тарасов
19:17 02.01.2018
Lifenews / Люди

Американская пресса вовсю обсуждает «огромное наследие» скончавшегося в конце декабря кардинала Бернарда Лоу. Именно его СМИ назвали символом засилья педофилии в Римско-католической церкви: после того, как стало известно, что он укрывал совратителей, паства католической церкви в США существенно уменьшилась.

Полномочия членов комиссии по расследованию педофилии среди католического духовенства истекли еще в декабре, однако ее дальнейшая судьба до сих пор не ясна. По идее, папа Франциск должен объявить о ее новом составе, но почему-то этого не делает.

 

«Мы ждем ответа папы», — заявил журналистам член комиссии священник Ганс Цольнер.

 

Такая ситуация возникла после публикации материалов государственной комиссии Австралии, которая пять лет расследовала случаи педофилии в школах. Результаты шокировали общественность: почти в 63% всех известных случаев педофилии были замешаны представители католической церкви. Эти данные стали постоянно озвучиваться в ходе развернувшейся в конце этого месяца в США и Европе публичной дискуссии о безрезультатной борьбе со священниками-педофилами, катализатором которой послужила смерть кардинала Лоу.

 

«Я вместе со своими братьями и сестрами училась в католической школе святой Екатерины в пригороде Чикаго. Когда мне было десять, к нам прибыл новый священник. Родители любили отца Дональда Малсоффа: он был молод и общался с детьми гораздо лучше, чем наш стареющий суровый пастор. Но однажды после школы одноклассник рассказал мне, какие слухи ходят об отце Малсоффе и мальчиках. Мне стало страшно, но рассказывать об этом родителям я не стала», — вспоминает обозреватель The New York Times Элизабет Вильямсон. В 2003 году она обнаружила Малсоффа в списке католических священников, подозреваемых в педофилии.

 

В 2002 году с подачи местных журналистов в Бостонской митрополии разразился скандал. Оказалось, глава митрополии кардинал Бернард Лоу знал о священниках-педофилах и всячески их покрывал. Согласно результатам внутреннего расследования Ватикана, в США за последние 50 лет священникам было предъявлено около 11 тысяч обвинений в растлении малолетних. Причем подавляющее большинство «отцов-совратителей» избежали наказания. И все благодаря могущественному монсеньору Лоу.

 

За десятки лет управления крупнейшей католической епархией США деятельный священнослужитель обрел как невиданную популярность среди простых верующих, так и немалое влияние в политических кругах, за что получил у журналистов прозвище «друг президентов». Такой бэкграунд позволял ему вмешиваться в дела Ватикана по всему миру.

 

Даже когда из-за педофильского скандала Лоу был вынужден уйти со своего высокого поста, влияния своего внутри католической церкви он не потерял: папа Иоанн Павел II в 2004 году назначил скандального кардинала советником по вопросам рукоположения новых епископов. И лишь с установлением понтификата Франциска он окончательно ушел с политической сцены.

 

Перед Рождеством папа Франциск достаточно жестко высказался об административном устройстве католической церкви. Причем не кому-нибудь, а лично ватиканским администраторам.

 

«Реформировать Ватикан — не легче, чем вычистить египетского сфинкса зубной щеткой», — заявил он, выступая перед высшими иерархами.

 

Многие СМИ тут же вспомнили, с каким энтузиазмом четыре года назад понтифик взялся перестраивать веками формировавшуюся систему. И даже успел из-за этого нажить себе немало врагов.

 

«Я думаю, что внутренняя реформа Ватикана будет продолжаться достаточно долго и столь же продолжительно приспосабливаться к современным условиям», — подчеркивает религиовед Роман Лункин.

 

Это касается и искоренения педофилии: если бы не бюрократические особенности Ватикана, папа преуспел бы в этом гораздо больше. Но… «Бюрократия в Ватикане неизбежна. Она вечна, как сам Рим», — полагает эксперт.

РИА Новости / Фото
Комментарии (3)
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ТТТ 20:33 02:01:2018

РЫБА ГНИЁТ С ГОЛОВЫ, А ЧИСТЯТ ЕЕ С ХВОСТА!!

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СССР 20:45 02:01:2018

Алло, глисты! Вылезайте из щели! Ваша тема для комментов.

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круговая порука 21:38 02:01:2018

Менты покрывают ментов, охрана охранников, попы попов. Забавное наблюдение: в Риге много крупных охранных фирм, но почемуто на всех подконтрольных фирме «Гриф АГ» объектах недостачи громадные и работников постоянно ловят на воровстве и грабежах. При этом все дела замалчиваются и это продолжается годами. Доходит до абсурда, когда рядом 3 универмага под разными охранными фирмами, но именно под «Грифом» всегда огромные недостачи по всем позициям. Как аудитор всегда этому удивлялся, что это за фирма такая уникальная... А с попами всё просто; православным позволено создавать семьи и рожать детей, а католикам запрещено. Ну раз запрещено, то кастрируйте при присвоении сана и проблема решена. Кто же способен добровольно отказатся от плотских утех. Импотент. А кто от семьи? Педофил и гомосексуалист. У нормального мужика через месяц воздержания «стоит» на всё живое :)

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Мнение
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Павел Кириллов
02.01.2018

Белочка с ружьем. Особенности национальной охоты. (6)