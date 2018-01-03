Американская пресса вовсю обсуждает «огромное наследие» скончавшегося в конце декабря кардинала Бернарда Лоу. Именно его СМИ назвали символом засилья педофилии в Римско-католической церкви: после того, как стало известно, что он укрывал совратителей, паства католической церкви в США существенно уменьшилась.

Полномочия членов комиссии по расследованию педофилии среди католического духовенства истекли еще в декабре, однако ее дальнейшая судьба до сих пор не ясна. По идее, папа Франциск должен объявить о ее новом составе, но почему-то этого не делает.

«Мы ждем ответа папы», — заявил журналистам член комиссии священник Ганс Цольнер.

Такая ситуация возникла после публикации материалов государственной комиссии Австралии, которая пять лет расследовала случаи педофилии в школах. Результаты шокировали общественность: почти в 63% всех известных случаев педофилии были замешаны представители католической церкви. Эти данные стали постоянно озвучиваться в ходе развернувшейся в конце этого месяца в США и Европе публичной дискуссии о безрезультатной борьбе со священниками-педофилами, катализатором которой послужила смерть кардинала Лоу.

«Я вместе со своими братьями и сестрами училась в католической школе святой Екатерины в пригороде Чикаго. Когда мне было десять, к нам прибыл новый священник. Родители любили отца Дональда Малсоффа: он был молод и общался с детьми гораздо лучше, чем наш стареющий суровый пастор. Но однажды после школы одноклассник рассказал мне, какие слухи ходят об отце Малсоффе и мальчиках. Мне стало страшно, но рассказывать об этом родителям я не стала», — вспоминает обозреватель The New York Times Элизабет Вильямсон. В 2003 году она обнаружила Малсоффа в списке католических священников, подозреваемых в педофилии.

В 2002 году с подачи местных журналистов в Бостонской митрополии разразился скандал. Оказалось, глава митрополии кардинал Бернард Лоу знал о священниках-педофилах и всячески их покрывал. Согласно результатам внутреннего расследования Ватикана, в США за последние 50 лет священникам было предъявлено около 11 тысяч обвинений в растлении малолетних. Причем подавляющее большинство «отцов-совратителей» избежали наказания. И все благодаря могущественному монсеньору Лоу.

За десятки лет управления крупнейшей католической епархией США деятельный священнослужитель обрел как невиданную популярность среди простых верующих, так и немалое влияние в политических кругах, за что получил у журналистов прозвище «друг президентов». Такой бэкграунд позволял ему вмешиваться в дела Ватикана по всему миру.

Даже когда из-за педофильского скандала Лоу был вынужден уйти со своего высокого поста, влияния своего внутри католической церкви он не потерял: папа Иоанн Павел II в 2004 году назначил скандального кардинала советником по вопросам рукоположения новых епископов. И лишь с установлением понтификата Франциска он окончательно ушел с политической сцены.

Перед Рождеством папа Франциск достаточно жестко высказался об административном устройстве католической церкви. Причем не кому-нибудь, а лично ватиканским администраторам.

«Реформировать Ватикан — не легче, чем вычистить египетского сфинкса зубной щеткой», — заявил он, выступая перед высшими иерархами.

Многие СМИ тут же вспомнили, с каким энтузиазмом четыре года назад понтифик взялся перестраивать веками формировавшуюся систему. И даже успел из-за этого нажить себе немало врагов.

«Я думаю, что внутренняя реформа Ватикана будет продолжаться достаточно долго и столь же продолжительно приспосабливаться к современным условиям», — подчеркивает религиовед Роман Лункин.

Это касается и искоренения педофилии: если бы не бюрократические особенности Ватикана, папа преуспел бы в этом гораздо больше. Но… «Бюрократия в Ватикане неизбежна. Она вечна, как сам Рим», — полагает эксперт.