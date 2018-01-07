Кавказские воры в законе позвали на помощь московскую полицию?(2)

Лента новостей
Опрос: латвийцы стали меньше доверять СМИ Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Депортированная из Латвии журналистка снимала фильм о Вайре Вике-Фрейберге Начат сбор подписей за создание метро в Риге Президент и премьер поздравили православных и старообрядцев с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Вслед за Латвией в Эстонии тоже рекордно подорожает топливо Патриарх обеспокоен судьбой денег и ЛГБТ-вопросом
Eще в разделе
Митрополит Александр поздравил православных и староверов с Рождеством Показали загнивающую в России уникальную бронетехнику СССР Кадыров призвал остановить «военное безумство» США Япония снова хочет обсудить с Путиным Курилы Стрелков рассказал об огромных потерях РФ в Сирии
Владимир Бучельников
14:47 07.01.2018
В мире / Россия

Перед Новым годом в Москве спецслужбы сорвали передел сфер влияния между группировками воров в законе Надира Салифова (Гули) и Азиза Батукаева (Азиз). Об этом сообщает информационное агентство (ИА) «Прайм Крайм».

По предварительным данным, «яблоком раздора» между криминальными авторитетами стали три московских рынка. Как отмечает ИА, Гули поднял «в ружье» до семи сотен бойцов, после чего получил предложение встретиться и решить вопрос узким кругом. Однако встречу прервали полицейские.

 

Теперь Азизу грозят неприятности — после вмешательства в разборки стражей порядка ему как минимум придется подтвердить титул вора в законе.

 

25 декабря стало известно, что вора в законе Давида Алханашвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, застрелили в турецком Стамбуле.

 

По данным «Прайм Крайм», это убийство в криминальных кругах расценили как месть за истязание племянника Захария Калашова (Шакро Молодой), вора в законе Давида Озманова (Дато Краснодарский).

Lenta.Ru / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
dlz77 15:52 07:01:2018

после смены губернатора в дагестане кавказцы сбрили бороды за одну ночь.
это быстро делается.
в наше время человек с бородой - раритет.

« ответить
Profile_default
Stulbi. 21:33 07:01:2018

Tāda ir īstā putina krievija, krievi palikti zem kaukāziešu jumta un fsb un policija to visu piesedz.
Pie mums 90-ajos Latviju no kaukāziešu jumta atbrīvoja nevis tā laika korumpētā policija, bet zemessardze, parastie darba cilvēki. Brīnos kādēļ krievi nespēj tikt galä ar šīm bandām.

« ответить

Мнение
Sergey_resize-col15
газета Сегодня
04.01.2018

Памяти матроса Железнякова (30)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV