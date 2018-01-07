По предварительным данным, «яблоком раздора» между криминальными авторитетами стали три московских рынка. Как отмечает ИА, Гули поднял «в ружье» до семи сотен бойцов, после чего получил предложение встретиться и решить вопрос узким кругом. Однако встречу прервали полицейские.
Теперь Азизу грозят неприятности — после вмешательства в разборки стражей порядка ему как минимум придется подтвердить титул вора в законе.
25 декабря стало известно, что вора в законе Давида Алханашвили, известного в криминальных кругах как Дато Панкисский, застрелили в турецком Стамбуле.
По данным «Прайм Крайм», это убийство в криминальных кругах расценили как месть за истязание племянника Захария Калашова (Шакро Молодой), вора в законе Давида Озманова (Дато Краснодарский).
после смены губернатора в дагестане кавказцы сбрили бороды за одну ночь.« ответить
это быстро делается.
в наше время человек с бородой - раритет.
Tāda ir īstā putina krievija, krievi palikti zem kaukāziešu jumta un fsb un policija to visu piesedz.« ответить
Pie mums 90-ajos Latviju no kaukāziešu jumta atbrīvoja nevis tā laika korumpētā policija, bet zemessardze, parastie darba cilvēki. Brīnos kādēļ krievi nespēj tikt galä ar šīm bandām.