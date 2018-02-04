Казах притворился девушкой и прошел в финал конкурса красоты(3)

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Владимир Бучельников
12:14 04.02.2018
Lifenews / Интересно

Житель Алма-Аты Илай Дягилев переоделся девушкой и дошел до финала женского конкурса красоты. Об этом сообщает Sputnik Kazakhstan.

Как отмечает издание, 22-летний молодой человек решил принять участие в конкурсе Miss Virtual Kazakhstan и отправил туда свои фотографии в образе Арины Алиевой. Однако, когда Дягилев прошел в финал, он признался, что на самом деле является мужчиной.

 

«Я дошел до финала и когда понял, что все зашло слишком далеко, то решил разоблачить образ Арины Алиевой. В самом начале поступило около четырех тысяч заявок со всего Казахстана, в итоге я прошел в финал», — пояснил молодой человек.

 

После этого признания организаторы конкурса дисквалифицировали казахстанца и заменили его на другую участницу.

 

По словам Дягилева, подобный эксперимент он решил провести ради пропаганды «естественной женской красоты и харизмы». «Между мной и моими друзьями возник спор о красоте. И тогда я решил принять участие в этом конкурсе. Сам я всегда выступал за естественную красоту. Сейчас, вы сами видите, что многие девушки однотипные, все одинаково красятся, одеваются и считают, что если они следуют трендам, то они красивы. Я так не считаю», — заявил он.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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CCCP 14:16 04:02:2018

Голубое жюри конкурса на этот раз без ошибочно назвали победителя.

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Красивая мальчик девочка 15:23 04:02:2018

Жюри уже везде Голубое

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ыыы 15:49 04:02:2018

Ļoti līdzīgs Latviešu patriotam

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Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (15)