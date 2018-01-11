Казахстан срывает нефтяные планы России(3)

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Герман Бергер
22:35 11.01.2018
В мире / Политика

Казахстан срывает соглашение между нефтедобывающими государствами в рамках ОПЕК+ — страна резко нарастила добычу и уже обогнала Ирак — до этого крупнейшего нарушителя квот в рамках межгосударственного соглашения. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Министр экономики Казахстана Сулейменов Тимур отчитался, что уровень добычи в стране по итогам 2017 года вырос на 10,5 процентов и достиг 86,2 миллиона тонн. В ноябре и декабре 2017 года Казахстан добывал на 130 тысяч баррелей нефти в сутки больше, чем предусмотрено соглашением ОПЕК+.

 

Источник агентства, близкий к организаторам соглашения, утверждает, что на ноябрьском саммите ОПЕК+, когда более 20 государств договорились о продлении соглашения до 2018 года, все уже знали, что Казахстан превышает допустимые нормы нефтедобычи. Источник отмечает, что участники сделки решили проигнорировать перепроизводство со стороны Казахстана, так как публичный демарш одного из участников ОПЕК+ несет больше рисков, чем перепроизводство одного из участников.

 

Причем в 2018 году министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев сообщил, что государство намерено нарастить добычу еще сильнее — до 87 миллионов тонн по итогам года, что составляет около 1,81 миллиона баррелей в день против 1,74 миллиона баррелей в день, согласно квотам ОПЕК+.

 

Более 20 стран 30 ноября 2017 года договорились о продлении соглашения о сокращении добычи нефти в соответствии с ранее установленными квотами. Главными лоббистами соглашения выступали Саудовская Аравия и Россия — мировые лидеры по нефтедобычи. Российская сторона ранее выражала готовность резко нарастить нефтедобычу в случае срыва соглашения.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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Ндя... 22:38 11:01:2018

Заголовок , как всегда.))))

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скоро никому эта жижа не будет нужна 22:42 11:01:2018

Все воры-олигархи хотят успеть хапнуть напоследок. Уже делают электромобили с солнечными батареями на крышах, которые сами заряжаются под солнцем на стоянках бесплатно.

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Казах 23:08 11:01:2018

У меня только вызывает смех эта писанина?
Казахстан опередил по добыче нефти Ирак!
Ну,ну.
В Ираке нефть качаю пиндосы, при том бесплатно. За печеньку.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (1)

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