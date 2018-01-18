Каждая 8–я авария на перекрестке — тяжелая

В прошлом году в Латвии удалось достичь самых низких показателей погибших пешеходов с 90–х. Однако на перекрестках до сих пор происходят самые тяжелые аварии, — пишет латвийская «СЕГОДНЯ»

Как сообщает страховое общество BTA Baltic Insurance Company, примерно каждая восьмая авария на перекрестке в прошлом году была тяжелой. Машины разбивались так сильно, что для ремонта требовалось более 1000 евро. При этом большая часть тяжелых аварий произошла в городах, где максимально разрешена скорость — 50 км/час.

В Риге больше всего аварий происходит на перекрестках ул. Клейсту, Дзелзавас и Илукстес, Бикерниеку и Лиелвардес, Лачплеша и Сатеклес, пр. Курземес и ул. Слокас, Улманя гатве и ул. Лиелирбес, Аугуста Деглава и Илукстес.

Страховщики напоминают, что нужно решать проблему левых поворотов. Впрочем, водителям рекомендуют быть внимательнее и воздерживаться от рискованных маневров.

За года ДТП погибли 134 человека

Напомним, согласно статистике, в прошлом году в результате ДТП в Латвии погибли 134 человека — меньше всего со времени восстановления независимости государства, информирует Министерство сообщения.

Рекордно низким в 2017 году было и число погибших в ДТП пешеходов — 50. Это на 9% меньше, чем в 2016 году.

В последние годы Латвия входит в число лидеров ЕС по сокращению числа погибших в ДТП, отмечает минсообщения. В 2016 году в ДТП в Латвии погибли 158 человек — это был рекордно низкий показатель за всю историю страны. Сокращение числа погибших в ДТП за год на 16% было четвертым самым большим в ЕС.

С 2000 года число погибших в ДТП в Латвии сократилось в четыре раза — с 635 до 134 в 2017 году.

Число пострадавших в ДТП за этот период сократилось на 9% — с 5402 в 2000 году до 4942 в 2017 году.

Как отмечает минсообщения, благодаря кампаниям по безопасности дорожного движения число пользующихся ремнями безопасности на переднем сиденье автомашины, например, достигло 81%, а число погибших в ДТП, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, с 2000 года сократилось в семь раз.

Тем не менее число погибших в ДТП на 1 млн. жителей в Латвии все еще остается одним из самых высоких в ЕС, поэтому необходимо продолжать интенсивную работу по его сокращению, подчеркивает минсообщения.

По данным минсообщения, с 2012 года на 22% увеличилась доля главных государственных автодорог, находящихся в хорошем и очень хорошем техническом состоянии. В 2012 году она составляла 35%, в 2017–м — уже 57,3%.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.