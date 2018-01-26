В 2018 году, как и в 2017 году, самые большие инвестиции запланированы в Адажскую военную базу. Они составят 60% всей суммы инвестиций, предусмотренных для развития военной инфраструктуры.
Инвестиции запланированы также в авиабазу Национальных вооруженных сил (НВС) в Лиелварде, где в этом году начнется строительство новой казармы.
Развитие баз Земессардзе будет происходить за счет расширения имеющейся и новой недвижимости. В следующие четыре года Минобороны планирует начать развитие инфраструктуры шести новых баз для батальонов Земессардзе: в Риге, Елгавском, Баускском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях.
Для укрепления безопасности планируется в ближайшие пять лет создать военную базу НВС также в Лузнаве Резекненского края.
В ближайшие четыре года будет продолжено развитие полигонов и стрельбищ. Кроме Адажского, финансирование получат два региональных полигона НВС — в Алуксненском и Даугавпилсском краях, а также один специализированный полигон в Скрунде.
В прошлом году на развитие военной инфраструктуры было выделено 57,2 млн евро.
Существенный вклад в военную инфраструктуру Латвии вносят также НАТО и США, отмечает Минобороны.
Опупанты обживаются? Уже квартиры тут покупают. Вообщем, нат-овцы тут навсегда.« ответить
никогда не говори "навсегда" :)« ответить
Дело за малым, осталось найти деньги, или просить гуманитарную подачку в виде бобово-гороховых, чтобы контингент латышский не подох с голоду.« ответить
Mani priecē mūsu Latvijas aizsardzības pastiprināšanās. Drošība ir pirmajā vietā!« ответить
Atsūkā pats sev, stulbais tūdalu kropli! Cik tev maksā par šitādu aktīvu ņemšanos komentāros, padla?« ответить
tava dirsa tev pirmajā vietā, pederast!« ответить