Каждый год на военные нужды Латвия будет тратить по 50 миллионов евро(6)

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Виталий Вавилкин
15:40 25.01.2018
Политика / Правительство

Министерство обороны планирует в период с 2018 до 2021 года ежегодно инвестировать в развитие военной инфраструктуры примерно 50 млн евро, сообщили агентству ЛETA в министерской пресс-службе.

В 2018 году, как и в 2017 году, самые большие инвестиции запланированы в Адажскую военную базу. Они составят 60% всей суммы инвестиций, предусмотренных для развития военной инфраструктуры.

 

Инвестиции запланированы также в авиабазу Национальных вооруженных сил (НВС) в Лиелварде, где в этом году начнется строительство новой казармы.

 

Развитие баз Земессардзе будет происходить за счет расширения имеющейся и новой недвижимости. В следующие четыре года Минобороны планирует начать развитие инфраструктуры шести новых баз для батальонов Земессардзе: в Риге, Елгавском, Баускском, Добельском, Крустпилсском и Гулбенском краях.

 

Для укрепления безопасности планируется в ближайшие пять лет создать военную базу НВС также в Лузнаве Резекненского края.

 

В ближайшие четыре года будет продолжено развитие полигонов и стрельбищ. Кроме Адажского, финансирование получат два региональных полигона НВС — в Алуксненском и Даугавпилсском краях, а также один специализированный полигон в Скрунде.

 

В прошлом году на развитие военной инфраструктуры было выделено 57,2 млн евро.

 

Существенный вклад в военную инфраструктуру Латвии вносят также НАТО и США, отмечает Минобороны.

LETA / Фото
Комментарии (6)
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базы везде 15:58 25:01:2018

Опупанты обживаются? Уже квартиры тут покупают. Вообщем, нат-овцы тут навсегда.

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ин-на 16:21 25:01:2018

никогда не говори "навсегда" :)

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Ivan 20:51 25:01:2018

Дело за малым, осталось найти деньги, или просить гуманитарную подачку в виде бобово-гороховых, чтобы контингент латышский не подох с голоду.

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Latviešu patriots 22:19 25:01:2018

Mani priecē mūsu Latvijas aizsardzības pastiprināšanās. Drošība ir pirmajā vietā!

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Patriot 22:52 25:01:2018

Atsūkā pats sev, stulbais tūdalu kropli! Cik tev maksā par šitādu aktīvu ņemšanos komentāros, padla?

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nemelo 22:54 25:01:2018

tava dirsa tev pirmajā vietā, pederast!

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Мнение
1-shvedov-col15
Андрей Шведов
22.01.2018

Хакеры все спишут  (15)

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