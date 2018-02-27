Двуязычность в Латвии — это ценность, которую можно было использовать в качестве преимущества по сравнению с другими государствами, как это делают Швейцария и Финляндия.

Об этом в эфире радио Baltkom заявил российский и шведский скрипач, лектор-музыковед, искусствовед, педагог, культуролог, писатель-публицист, поэт Михаил Казиник.

«Не все знают, но величайший композитор, который прославил Финляндию — Ян Сибелиус, не фин, а швед. При том, что дома он говорил с дочерьми на русском языке, хотя и ненавидел империю. Он отделял империю от языка. Язык никакого отношения к империи не имеет. Это то же самое, что язык Гете не имеет отношение к Гитлеру. И не изучать немецкий только потому, что бы нацизм — невозможно. Давайте запретим итальянский, ведь в Италии был фашизм. Такая глупость!», — сказал культуролог.

Он напомнил, что язык является результатом деятельности величайших гениев в истории человечества, чем надо гордиться.

«Сплошной Чехов во всех театрах мира. Толстой, Гоголь. И все это на русском языке. Отказать языку — абсурд! Латвии когда-то так повезло, что она была двуязычной. Зачем этот билингвизм убивать? Швейцария — четырехъязычная страна. Она сейчас самая благополучная в мире! Финская школа тоже очень успешная. Там нет времени на политические дрязги, нет времени выяснять, чей язык хороший, а чей — плохой», — пояснил Казиник.

Искусствовед признался, что с удовольствием попытался бы объяснить местным политикам, что русский язык в Латвии — это ценность.

«Я так люблю Латвию. Если бы была возможность поговорить с политиками, то я бы объяснил им, что двуязычность — это плюс. Это основа для того, чтобы люди сюда приезжали со всего мира. А если еще и английский добавить. Названия улиц не нескольких языках... Было бы как в Швейцарии», — заключил Казиник.

Напомним, Сейм 22 февраля концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.