Об этом в эфире радио Baltkom заявил российский и шведский скрипач, лектор-музыковед, искусствовед, педагог, культуролог, писатель-публицист, поэт Михаил Казиник.
«Не все знают, но величайший композитор, который прославил Финляндию — Ян Сибелиус, не фин, а швед. При том, что дома он говорил с дочерьми на русском языке, хотя и ненавидел империю. Он отделял империю от языка. Язык никакого отношения к империи не имеет. Это то же самое, что язык Гете не имеет отношение к Гитлеру. И не изучать немецкий только потому, что бы нацизм — невозможно. Давайте запретим итальянский, ведь в Италии был фашизм. Такая глупость!», — сказал культуролог.
Он напомнил, что язык является результатом деятельности величайших гениев в истории человечества, чем надо гордиться.
«Сплошной Чехов во всех театрах мира. Толстой, Гоголь. И все это на русском языке. Отказать языку — абсурд! Латвии когда-то так повезло, что она была двуязычной. Зачем этот билингвизм убивать? Швейцария — четырехъязычная страна. Она сейчас самая благополучная в мире! Финская школа тоже очень успешная. Там нет времени на политические дрязги, нет времени выяснять, чей язык хороший, а чей — плохой», — пояснил Казиник.
Искусствовед признался, что с удовольствием попытался бы объяснить местным политикам, что русский язык в Латвии — это ценность.
«Я так люблю Латвию. Если бы была возможность поговорить с политиками, то я бы объяснил им, что двуязычность — это плюс. Это основа для того, чтобы люди сюда приезжали со всего мира. А если еще и английский добавить. Названия улиц не нескольких языках... Было бы как в Швейцарии», — заключил Казиник.
Напомним, Сейм 22 февраля концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.
Потому что Латвия - страна идиотов. Их слишком много на кв.км площади. Наверное,потому что адекватные уехали.« ответить
Согласен. Вы полные идиоты. Если бы не ваша наглость, то латыши не возрожали бы против русского языка, но ведь у вас другой взгляд на это- двуязычее по вашему значит, что все говорят на русском и нахрен тогда этот латышский нужен. Не так ли?« ответить
Inteliģentais idiots! Nekādas divvalodības! Tikai viena valsts valoda - Latviešu valoda!« ответить
Латвии может и повезло. Только вот русскоязычным однозначно ,,нет''.« ответить
Лукашенко дал русскому языку статус государственного и белорусский язык исчез.« ответить
Всего 5% шведов от всех жителей Финляндии. Финскому языку ничего не грозит. А русский по хорошему другой язык изучать не будет. Русский, как и вся Азия, уважает только силу.
Представитель Латвии в ОБСЕ ответил России о реформе образования« ответить
Шноре назвал эти заявления "ложными новостями", заявив, что ни русским, ни другим меньшинствам в Латвии не запрещено изучать и сохранять свой родной язык. Он спросил у представителей России, в скольких российских школах можно получить образование на языках меньшинств.
"Есть ли у вас латышские школы? Украинские? В России живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в России", — сказал Шноре.
Сосед по палате?« ответить