Казиник: Латвии повезло быть двуязычной страной(18)

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Герман Бергер
20:45 26.02.2018
Наша Латвия / Социум

Двуязычность в Латвии — это ценность, которую можно было использовать в качестве преимущества по сравнению с другими государствами, как это делают Швейцария и Финляндия.

Об этом в эфире радио Baltkom заявил российский и шведский скрипач, лектор-музыковед, искусствовед, педагог, культуролог, писатель-публицист, поэт Михаил Казиник.

 

«Не все знают, но величайший композитор, который прославил Финляндию — Ян Сибелиус, не фин, а швед. При том, что дома он говорил с дочерьми на русском языке, хотя и ненавидел империю. Он отделял империю от языка. Язык никакого отношения к империи не имеет. Это то же самое, что язык Гете не имеет отношение к Гитлеру. И не изучать немецкий только потому, что бы нацизм — невозможно. Давайте запретим итальянский, ведь в Италии был фашизм. Такая глупость!», — сказал культуролог.

 

 

Он напомнил, что язык является результатом деятельности величайших гениев в истории человечества, чем надо гордиться.

 

«Сплошной Чехов во всех театрах мира. Толстой, Гоголь. И все это на русском языке. Отказать языку — абсурд! Латвии когда-то так повезло, что она была двуязычной. Зачем этот билингвизм убивать? Швейцария — четырехъязычная страна. Она сейчас самая благополучная в мире! Финская школа тоже очень успешная. Там нет времени на политические дрязги, нет времени выяснять, чей язык хороший, а чей — плохой», — пояснил Казиник.

 

Искусствовед признался, что с удовольствием попытался бы объяснить местным политикам, что русский язык в Латвии — это ценность.

 

«Я так люблю Латвию. Если бы была возможность поговорить с политиками, то я бы объяснил им, что двуязычность — это плюс. Это основа для того, чтобы люди сюда приезжали со всего мира. А если еще и английский добавить. Названия улиц не нескольких языках... Было бы как в Швейцарии», — заключил Казиник.

 

Напомним, Сейм 22 февраля концептуально одобрил постепенный перевод на обучение в общеобразовательных учебных заведениях только на латышском языке начиная с 1 сентября 2019 года. Перевод на обучение на латышском языке должен быть завершен в 2021/2022 учебном году.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (18)
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Коловрат 20:48 26:02:2018

Потому что Латвия - страна идиотов. Их слишком много на кв.км площади. Наверное,потому что адекватные уехали.

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ИвАн 08:41 27:02:2018

Согласен. Вы полные идиоты. Если бы не ваша наглость, то латыши не возрожали бы против русского языка, но ведь у вас другой взгляд на это- двуязычее по вашему значит, что все говорят на русском и нахрен тогда этот латышский нужен. Не так ли?

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Latviešu patriots 20:51 26:02:2018

Inteliģentais idiots! Nekādas divvalodības! Tikai viena valsts valoda - Latviešu valoda!

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Из Латгалии. 21:16 26:02:2018

Латвии может и повезло. Только вот русскоязычным однозначно ,,нет''.

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Александр Шерстобитов 21:34 26:02:2018

Лукашенко дал русскому языку статус государственного и белорусский язык исчез.

Всего 5% шведов от всех жителей Финляндии. Финскому языку ничего не грозит. А русский по хорошему другой язык изучать не будет. Русский, как и вся Азия, уважает только силу.

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Eduard 21:35 26:02:2018

Представитель Латвии в ОБСЕ ответил России о реформе образования
Шноре назвал эти заявления "ложными новостями", заявив, что ни русским, ни другим меньшинствам в Латвии не запрещено изучать и сохранять свой родной язык. Он спросил у представителей России, в скольких российских школах можно получить образование на языках меньшинств.
"Есть ли у вас латышские школы? Украинские? В России живут миллионы украинцев. Оплачиваете ли вы школы на их языке? Нет! Вместо этого вы закрыли последнюю украинскую библиотеку в России", — сказал Шноре.

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Кто такой Шноре? 21:58 26:02:2018

Сосед по палате?

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)

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