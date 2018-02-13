Казино и игральные клубы Латвии счастливы: прибыль растёт! Народ — нищает...(3)

Лента новостей
Чубайс хочет освоить триллион рублей для энергетики России YouTube потребовал удалить видео о Дерипаске, вице-премьере РФ и проститутке В год столетия Латвии политрепресированные получат по 100 евро США выделят $1,4 миллиарда: вооружённой оппозиции Сирии нужны деньги Атака тетеревятника Суд признал россиянку мужчиной. У неё отняли двух детей «Я проигрываю деньги! Спасите меня!» Латвия заражена лудоманией Новые звезды и мэтры Ринкевич: латвийцы «одурманены» пропагандой РФ! Мы это решим
Eще в разделе
«Я проигрываю деньги! Спасите меня!» Латвия заражена лудоманией Латвия: цена за вывоз мусора огромна и будет ещё выше! Galerija Centrs и автовокзал в Риге снова были эвакуированы. Учения? Армии Латвии мешают больные зубы Погода в Латвии не изменится
Герман Бергер
20:50 12.02.2018
Наша Латвия / Социум

В Латвии доходы компаний-устроителей азартных игр и лотерей в 2017 году составили 280,921 млн евро — на 13,2% больше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.

В том числе доходы компаний от организации азартных игр составили 244,222 млн евро — на 11,6% больше, от лотерей — 36,699 млн евро, на 25,2% больше.

 

Доходы от игровых автоматов увеличились на 7,8% — до 196,315 млн евро, от интерактивных азартных игр — на 53,5%, до 28,126 млн евро, от казино — на 78,9%, до 17,924 млн евро, от тотализаторов — на 22,6%, до 9,974 млн евро, от карточных игр — на 34,9%, до 228 тыс. евро, от игорных столов — на 6,9%, до 17,121 млн евро, от залов бинго — на 15,1%, до 283 тыс. евро.

 

Общий оборот компаний-устроителей азартных игр и лотерей в 2017 году вырос на 12,7% — до 297,919 млн евро.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
клан сопрано 21:01 12:02:2018

походу в латвии полно больных азартных людей.

« ответить
Profile_default
федя 21:04 12:02:2018

Не играйте винтернет-казино! Вам не отдадут выигрыш. Скажут, что у них есть подозрение, что вы отмываете деньги, будут требовать личные данные и номер счёта в банке, полоскать мозги, и в итоге деньги не отдадут.
Причём, когда им перечисляют ставку, их почему-то не волнует происхождение Ваших денег.
Не ведитесь на этот лохотрон!

« ответить
Profile_default
СГД 21:37 12:02:2018

Спасибо за информацию пересмотрим налоги

« ответить

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV