В том числе доходы компаний от организации азартных игр составили 244,222 млн евро — на 11,6% больше, от лотерей — 36,699 млн евро, на 25,2% больше.
Доходы от игровых автоматов увеличились на 7,8% — до 196,315 млн евро, от интерактивных азартных игр — на 53,5%, до 28,126 млн евро, от казино — на 78,9%, до 17,924 млн евро, от тотализаторов — на 22,6%, до 9,974 млн евро, от карточных игр — на 34,9%, до 228 тыс. евро, от игорных столов — на 6,9%, до 17,121 млн евро, от залов бинго — на 15,1%, до 283 тыс. евро.
Общий оборот компаний-устроителей азартных игр и лотерей в 2017 году вырос на 12,7% — до 297,919 млн евро.
походу в латвии полно больных азартных людей.« ответить
Не играйте винтернет-казино! Вам не отдадут выигрыш. Скажут, что у них есть подозрение, что вы отмываете деньги, будут требовать личные данные и номер счёта в банке, полоскать мозги, и в итоге деньги не отдадут.« ответить
Причём, когда им перечисляют ставку, их почему-то не волнует происхождение Ваших денег.
Не ведитесь на этот лохотрон!
Спасибо за информацию пересмотрим налоги« ответить