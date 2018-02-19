Вчера, 18 февраля, в Лондоне прошла 71-я церемония вручения наград BAFTA. В этом году мероприятие вновь почтили своим присутствием не только звезды кинематографа, но и члены королевской семьи — Кейт Миддлтон и принц Уильям (с 2010 года Уильям является почетным президентом Британской академии кино и телевизионных искусств).

До последнего момента всех интересовал лишь один вопрос — что выберет для своего выхода герцогиня Кэтрин. Перед десятками камер беременная Кейт появилась в темно-зеленом платье Jenny Packham.

Некоторое время назад организаторы премии разослали приглашенным письма, в которых попросили их соблюсти неофициальный дресс-код. А именно — выбрать черные наряды, чтобы «сделать сильное и простое заявление» в знак борьбы с харассментом (все мы помним дорожку «Золотого глобуса — 2018»).

Однако члены королевской семьи в подобных вопросах стараются придерживаться нейтралитета: если бы Миддлтон появилась на красной дорожке BAFTA-2018 в черном, это бы означало, что она открыто заявляет о своей поддержке инициативы Time's Up, борющейся с сексуальными домогательствами.