До последнего момента всех интересовал лишь один вопрос — что выберет для своего выхода герцогиня Кэтрин. Перед десятками камер беременная Кейт появилась в темно-зеленом платье Jenny Packham.
Некоторое время назад организаторы премии разослали приглашенным письма, в которых попросили их соблюсти неофициальный дресс-код. А именно — выбрать черные наряды, чтобы «сделать сильное и простое заявление» в знак борьбы с харассментом (все мы помним дорожку «Золотого глобуса — 2018»).
Однако члены королевской семьи в подобных вопросах стараются придерживаться нейтралитета: если бы Миддлтон появилась на красной дорожке BAFTA-2018 в черном, это бы означало, что она открыто заявляет о своей поддержке инициативы Time's Up, борющейся с сексуальными домогательствами.
Да закол ба ли вы со своим харассментом!« ответить
Это НОРМАЛЬНО,когда мужчина пытается затащить женщину в постель.И у женщины ЕСТЬ выбор идти или нет.На месте мужчин,особенно голливудских,я бы уже подавала бы заявления в суд на этих оттюнингованных полуголых баб на красной дорожке.А чего они соблазняют?!