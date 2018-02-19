Кейт Миддлтон на BAFTA-2018 проигнорировала дресс-код(1)

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Люблю!
08:50 19.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Вчера, 18 февраля, в Лондоне прошла 71-я церемония вручения наград BAFTA. В этом году мероприятие вновь почтили своим присутствием не только звезды кинематографа, но и члены королевской семьи — Кейт Миддлтон и принц Уильям (с 2010 года Уильям является почетным президентом Британской академии кино и телевизионных искусств).

До последнего момента всех интересовал лишь один вопрос — что выберет для своего выхода герцогиня Кэтрин. Перед десятками камер беременная Кейт появилась в темно-зеленом платье Jenny Packham.

 

 

Некоторое время назад организаторы премии разослали приглашенным письма, в которых попросили их соблюсти неофициальный дресс-код. А именно — выбрать черные наряды, чтобы «сделать сильное и простое заявление» в знак борьбы с харассментом (все мы помним дорожку «Золотого глобуса — 2018»).

 

 

Однако члены королевской семьи в подобных вопросах стараются придерживаться нейтралитета: если бы Миддлтон появилась на красной дорожке BAFTA-2018 в черном, это бы означало, что она открыто заявляет о своей поддержке инициативы Time's Up, борющейся с сексуальными домогательствами.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
Комментарии (1)
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KOZA 09:17 19:02:2018

Да закол ба ли вы со своим харассментом!
Это НОРМАЛЬНО,когда мужчина пытается затащить женщину в постель.И у женщины ЕСТЬ выбор идти или нет.На месте мужчин,особенно голливудских,я бы уже подавала бы заявления в суд на этих оттюнингованных полуголых баб на красной дорожке.А чего они соблазняют?!

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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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