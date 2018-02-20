Среди гостей были Наоми Кэмпбелл, Стелла Маккартни, модель Адвоа Абоах, а также главные редакторы американского и британского Vogue Анна Винтур и Эдвард Эннинфул.

Вчера вечером в рамках Недели моды в Лондоне Кейт Миддлтон устроила модный прием Commonwealth Fashion Exchange. В Букингемском дворце собрались все представители фэшн-индустрии — Наоми Кэмпбелл, Стелла Маккартни, модель Адвоа Абоах, а также главные редакторы американского и британского Vogue Анна Винтур и Эдвард Эннинфул.

На приеме гостям предлагали рассмотреть наряды, созданные дизайнерами из 52 государств, входящих в Содружество Наций. Для мероприятия Кейт выбрала цветочное платье Erdem, которое подчеркнуло ее интересное положение.

Организовать прием герцогине помогла супруга принца Эдварда, 53-летняя графиня Уэссекская Софи: она блистала в лаконичном платье Burberry.