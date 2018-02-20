Кейт Миддлтон устроила модный прием в Букингемском дворце(1)

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Люблю!
11:50 20.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Среди гостей были Наоми Кэмпбелл, Стелла Маккартни, модель Адвоа Абоах, а также главные редакторы американского и британского Vogue Анна Винтур и Эдвард Эннинфул.

Вчера вечером в рамках Недели моды в Лондоне Кейт Миддлтон устроила модный прием Commonwealth Fashion Exchange. В Букингемском дворце собрались все представители фэшн-индустрии — Наоми Кэмпбелл, Стелла Маккартни, модель Адвоа Абоах, а также главные редакторы американского и британского Vogue Анна Винтур и Эдвард Эннинфул.

 

 

На приеме гостям предлагали рассмотреть наряды, созданные дизайнерами из 52 государств, входящих в Содружество Наций. Для мероприятия Кейт выбрала цветочное платье Erdem, которое подчеркнуло ее интересное положение.

 

 

Организовать прием герцогине помогла супруга принца Эдварда, 53-летняя графиня Уэссекская Софи: она блистала в лаконичном платье Burberry.

 

 

 

 

 

Glamour / Фото
Комментарии (1)
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dlz77 12:25 20:02:2018

этот букингемский дворец явно уступает по размерам и декору домикам с рублевки.

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Инна Авина
14.02.2018

Будем радоваться! (1)

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