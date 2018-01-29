Кэндис Свейнпол запускает собственный бренд купальников(2)

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Люблю!
14:00 28.01.2018
Люблю! / Красота и здоровье

«Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол объявила о запуске собственного бренда купальников Tropic of C. В первую коллекцию, которая поступит в продажу в феврале, войдут слитные и раздельные модели купальников, на создание которых вдохновила мода 80-х.

Как и следовало ожидать, Кэндис сама снялась для первого лукбука. Откровенные снимки с пляжей на островах Теркс и Кайкос в Карибском море собрали тысячи лайков и комментариев в инстаграме: не случайно Кэндис стала самой влиятельной бельевой моделью в соцсети.

 

 

Сейчас 29-летняя модель готовится к рождению второго ребенка. У Кэндис и ее жениха Германа Николи родится сын.

 

 

 

 

 

Glamour / Фото
Комментарии (2)
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Latviešu patriots 15:03 28:01:2018

Efektīva sieviete.

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первый 15:21 28:01:2018

заказ на новую коллекцию уже поступил из Латвии от некого г-на Ринкевича к100 дневному параду гордости.

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Люблю!
23.01.2018

Тихо, идет зима! 

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