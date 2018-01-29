«Ангел» Victoria's Secret Кэндис Свейнпол объявила о запуске собственного бренда купальников Tropic of C. В первую коллекцию, которая поступит в продажу в феврале, войдут слитные и раздельные модели купальников, на создание которых вдохновила мода 80-х.

Как и следовало ожидать, Кэндис сама снялась для первого лукбука. Откровенные снимки с пляжей на островах Теркс и Кайкос в Карибском море собрали тысячи лайков и комментариев в инстаграме: не случайно Кэндис стала самой влиятельной бельевой моделью в соцсети.

Сейчас 29-летняя модель готовится к рождению второго ребенка. У Кэндис и ее жениха Германа Николи родится сын.