Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу россиян.
Таким образом, россияне принесли в копилку своей команды бронзу.
Теперь в активе олимпийской команды России одна серебряная и две бронзовые медали. Ранее бронзовую медаль завоевал шорт-трекист Семен Елистратов, затем серебряными призерами стали отечественные фигуристы в командном турнире.
Что касается российских керлингистов, то на круговом раунде они переиграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии. Заняв в группе третье место, в полуфинале она вновь сыграла со Швейцарией и потерпела поражение.
В финале Швейцария сыграет с Канадой, этот матч пройдет во вторник и стартует в 14:05 мск.
Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).
XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.
Мутанты получили мебаль..фу фу..« ответить
Мутаты - это ЛАТЫШи с жирными, дегенеративными, перекошенными от злобы РОЖАми!!!« ответить
Слава России!Слава её Народу Победителю!Слава её Армии и Флоту!Слава её Президенту Пyтину!В ж*ony neндосов и их noдcтилок-марианеток из мока и npoeбалтии!Россия рулит!« ответить
никак не удается пальму раскачать? Может помощь нужна?)))) хотя ... уже помогла, +1 комент в вашу копилочку.))))))« ответить
И не лень соревноваться, зная, что все равно поймают?« ответить
Что-то Расея не на первом месте в медалях, интересно, почему? Просроченного объелись, что ли?
3anoмни кусок г*oвна,рождённого путём aнaльного aбopта,Россия Первая ВСЕГДА ,ВЕЗДЕ и ВО ВСЁМ!А вам ,ничтожным yёбням,мира coдомитов и лживых "западных ценностей" ,остаётся только молча завидовать,давясь соплями в бессильной злобе:))))))« ответить
Бог ты мой, какой слог. Месье француз?« ответить
Британское издание The Sun отметило эффектную внешность российской керлингистки Анастасии Брызгаловой.« ответить
На сайте таблоида вышел материал под названием "Брызгалова украла Олимпиаду", в котором констатируется, что многие болельщики смотрят керлинг на Олимпиаде-2018 только ради россиянки."Twitter сошел с ума от привлекательной спортсменки на зимних Олимпийских играх. Россиянка Анастасия Брызгалова пленила сердца людей во всем мире благодаря своей внешности. Именно ее лицо, а не достижения, видимо, привлекают наибольший интерес в Сети. И многие бросились искать ее фотографии в бикини в социальных сетях", - пишет издание.