Российские керлингисты Анастасия Брызгалова и Александр Крушельницкий одержали победу над соперниками из Норвегии в матче за третье место Игр-2018 в Пхенчхане в дабл-миксте.

Встреча завершилась со счетом 8:4 в пользу россиян.

Таким образом, россияне принесли в копилку своей команды бронзу.

Теперь в активе олимпийской команды России одна серебряная и две бронзовые медали. Ранее бронзовую медаль завоевал шорт-трекист Семен Елистратов, затем серебряными призерами стали отечественные фигуристы в командном турнире.

Что касается российских керлингистов, то на круговом раунде они переиграли Норвегию, Финляндию, Китай, Южную Корею и уступили США, Канаде и Швейцарии. Заняв в группе третье место, в полуфинале она вновь сыграла со Швейцарией и потерпела поражение.

В финале Швейцария сыграет с Канадой, этот матч пройдет во вторник и стартует в 14:05 мск.

Российские спортсмены выступают на Зимних играх-2018 в Пхенчхане под нейтральным флагом. Такое решение из-за допинговых скандалов в начале декабря принял исполком Международного олимпийского комитета (МОК). На их форме по рекомендации МОК должна быть надпись Olympic Athlete from Russia («Олимпийский спортсмен из России», логотип OAR).

XXIII Зимние Олимпийские игры проходят в Пхенчхане с 9 по 25 февраля.